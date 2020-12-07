2021 Yıllık Burç Yorumları - Bu Burçlar Dikkat! 2021'de Burçları Neler Bekliyor?

2021 yıllık burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 2021 yıllık burç yorumlarınızı okudunuz mu? 2021 yılında hangi burçlar nasıl davranmalı? İkizler burcunu 2021 yılında neler bekliyor? Aslan burcu 2021 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Yengeç burcu için 2021 yılı nasıl geçecek? Kova burçları 2021 yılında neler yapacak? Kova burçları için 2021 olumlu geçecek mi? Balık burçlarını 2021'de ne sürprizler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2021 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar sizler için çok ilginç bir yıl olacak. Herkesin yaşadıkları ve doğum haritaları birbirinden farklıdır. Milyonlarca Koç aynı şeyleri yaşamayacak ama herkesin kendi koşullarına, kendi şartlarına ve kendine göre yaptıkları iyiliklere göre şekil kazanacak. Bu yüzden ne yaptığınız ve nelerle meşgul olduğunuz hep önemli olacak.

Şimdi yıl içinde Koçların hangi açılarla baş etmek durumunda kalacağını ve nasıl bir görüş almaları gerektiğinden bahsedeceğim. Astroloji bir iç görü kazanma yöntemidir. Olması gereken olacaktır. Önüne geçemeyeceksiniz. Umarım bu görüşü kendi yaşam biçiminizle bağ oluşturarak bir denge kurabilirsiniz. Bu yorumları okurken öncelikle yükselen burcunuza sonra güneş burcunuza göre değerlendirmeniz çok daha önemli olacaktır.

Koç burcu için 2021 yılı muhtemelen çok olumlu bir şekilde başlayacak ve aynı zamanda büyük bir kariyer başarısı ile devam edecek denilebilir. İyi bir şans önlerine geliyor.

BOĞA BURCU

Bu yıl gezegensel durumlarınız profesyonel yaşamınızı desteklemeye devam edecek. Bu durum içinde yaşamınızda sizin de beklemediğiniz bir büyümeye doğru gideceksiniz. Büyüyeceksiniz ve kariyerinizde çok başarılı olacaksınız. İşleri halletmenin yeni ve yaratıcı yollarını bulacaksınız ve bu sizin için işleri daha iyi hale getirecek. Bu yıl genel olarak, performansınızın da artacağı için mutlu bir ruh hali içinde olacaksınız. Sadece Ocak ayında Mars’ın sizin burcunuzda olması ve Uranüs gezegeni ile kavuşması bazı durumları biraz yavaşlatabilir. Sanki birileri sizi engelliyor gibi hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, motive olacağınız bazı günler de olacaktır. Ancak, dönem ilerledikçe, kariyerinizin büyümesi ve genişlemesi oldukça hızlı olacaktır. Bazı konularda kendinizi daha güvende ve hevesli hissedeceksiniz.

Yıl ilerledikçe, paranızı artırmak ve yeniden kazanmak için iyi fırsatlar elde edeceksiniz. 2021'in orta kısımları uzun vadeli yatırımlar için iyi bir zaman olacak. Ekonomik planlarınızı uygulamanın tam zamanı.

İKİZLER BURCU

Bu yıl sizler için oldukça ödüllü ve destekli bir yıl olacağını söyleyebiliriz. 2020 yılının Eylül ayından bu yana oldukça zorlandığınız konular söz konusu oldu. Bazı duygusal kayıplar içinde oldunuz. Ama bu yıl hayatınızın en önemli ve başarılı yılına ilerliyorsunuz.

İkizler burcu için oldukça önemli gelişmeleri önünüze getirecek diyebiliriz. Çünkü tüm tutulmaları kendi burcunuzda yaşayacaksınız. Bu durum sizleri güçlü bir değişime götüreceğe benziyor. Jüpiter’in Kova burcunda hareket etmesi engellerin azalmasıyla mutlu olacağınız bir yıl olacak. Bu yılı nihayet eski meselelere son vereceğiniz ve yeniden başlayacağınız bir yıl olarak görebilirsiniz. Planlarınızın çoğunun da gerçekleşeceği bir yıl içine giriyorsunuz. Bu nedenle, kendinize bu yıl güvenmek için yeteri kadar nedeniniz olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli yatırım yapmak da ödüllendirici olacaktır. Ancak, orta vadede bir yatırım pozisyonu alma konusunda bir adım atabilirsiniz.

Bu yıl beklediğiniz bir kadro olayı varsa bununla ilgili sürpriz bir gelişme içine girebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili bazı konuları uzun zamandır düşünüp hayata geçirmeye cesaret edemiyorsanız bu yıl buna yeteri kadar cesaret bulabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Bu yıl sizler için oldukça rahat ve keyifli olacak. Yavaş yavaş ilerlemeye başlayacaksınız. Çünkü 2020 yılında o kadar çok yıprandınız ki kendinizi daha fazla yorabilecek bir alanınız kalmadığını düşünüyorsunuz. Oğlak burcundaki Satürn'ün geçişi sizleri oldukça zorladı. Şimdi bu yıl Satürn Kova geçişi sizleri daha fazla toparlayacak ve somut adımlara ilerletecek diyebiliriz.

Ancak Satürn sizlere 2020 yılında ödülleri vermedi. Tüm ödülleri yavaş yavaş 2021 yılında alacaksınız. Bu yılın sizler için zengin ve servet elde edebilme fırsatları yakalayacağınız bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Hem Jüpiter hem de Satürn artık sizlerin gelir kaynaklarınızı temsil eden sekizinci eve giriş yapması bu bağlamda sizleri güçlendirecek. Sürekli çok çalışmak ve yeni servetler kazanmak önemli olacaktır.

2021'in gelişiyle birlikte, 2021 tahminlerine göre gelirde sürekli bir artış göreceksiniz. Jüpiter, Kova ve 8. ev geçişiniz o yılki geliri iyileştirmenin nedeni olacak. Nakit bakiyesinin arttığını göreceksiniz ve bu servetinizi artıracaktır.

ASLAN BURCU

Bu yıl kararlarınıza olan inancınızın çok güçlü olacağı bir yıl. Bazı radikal kararlar almanız ve aynı zamanda kendinizi olmanız gerekecektir. Özellikle ilişkiler konusunda derin bağlar kuracağınız ve sevgiyi çok güçlü hissedeceğiniz özel bir yıl içinde olacaksınız. Kökleriniz ve aile bağlarınız bu yıl çok önemli olacak. Bazı konularda birden oluşacak başarılarınız çevreniz tarafından çok ilgi çekebilir. Bazı konularda hedef olmamaya özen gösterin. Öğrenme ve bilgi ufkunu genişletme arzunuz bu yıl boyunca yükselişte olacaktır. Başkalarıyla olan iletişiminizde daha etkili ve karizmatik olacaksınız. Mantıksal ve analitik yeteneklerinizi geliştirin. Geçtiğimiz yıllarda iş ortamınızda yaşanılan talihsizlikler sizleri mesleğinizden beklide soğuttu. Topluluklara, derneklere diğer sosyal ağlara katılmanız sizlere bu yıl çok iyi gelecektir.

Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı kendinizi birçok şeyden soyutlamak zorunda kaldınız ama bu yıl dünyanın bu yeni düzenine uygun davranışlar içinde olmayı seçmelisiniz. Sonuç olarak, sosyal çevreniz bu yıl artacak. Eğer kariyeriniz veya kişisel yaşamınızla ilgili önemli bir şeyi uzunca bir süredir görmezden geliyorsanız, bu tür sorunları tamamen çözüme götürme fırsatları ile karşılaşacaksınız.

BAŞAK BURCU

2021 yılı ruhunuzun daha fazla olgunlaştığı ve hayatınızı büyütmeniz için planladığınız her şeye ulaşabildiğiniz bir yıl olacağa benziyor. Geçen yıl dünyamız durmuş ve çok fazla eski hayatımızı yaşamadığımızdan ilerleme kaydedememiş gibi bir hal vardı üzerimizde hepimizin. Bu sene daha çok becerilerinizi geliştirmek üzerine çabalar göstereceğiniz ve bu şekilde akacak bir yıl olacak.

2021 süresince, çevrenizde başarılı olarak anılacaksınız. Bu yıl isteklerinizin çoğu olacak ve planladıklarınız rayında ilerleyecek gibi gözüküyor. Her zamankinden daha farkındalıklı olacaksınız ve hayatın daha anlam dolu yönlerini keşfedeceksiniz. Belki de bu sene eski hayatınıza nazaran bazı alışkanlıklarınızdan, bırakamadıklarınızdan vazgeçeceğiniz bir yıl olacak.

Eleştirel ve mükemmeliyetçi yapınız yerini daha bazı durumları oluruna bırakan birine dönebilir. Bu yıl, daha ruhani tarafınız ağır basacak. Sosyal projeler veya hayır işleri ile uğraşacaksınız ve hayatınıza çeşitli yönlerde farklılık katacaksınız. Yaptığınız bu çalışmalar ve iyilikler farkında olmadan hayatınıza kolaylık ve huzur katacak. Merhamet dolu yanınız ortaya çıkacak, içinizde sakladığınız şefkatli yönünüz ortaya çıktığında da hayatınıza anlam dolacak. Bu yıl her anlamda iyileştiğinizi hissedeceksiniz.

TERAZİ BURCU

Bu yıl sosyal yaşamınızın genişleyeceği ve yeni arkadaşlıklar dostluklar keşfedeceğiniz bir yıl olacak. En çok bu bağlamda dersler çıkaracağınız ve yeni şeyler öğreneceğiniz gözüküyor. Güzel haberler, yeni gelişmeler yaşayacaksınız ve bu haberler sizi canlı tutacak. Geleceğinize dair planlar yapmak, kendinize yollar çizmek için güzel zamanlar olacak. Hayallerinizi, aklınızdan geçenleri gerçekleştirebilir ya da onları planlayabilirsiniz. İşleri rayına sokacağınız, birçok şeyin düzeleceği bir yıl 2021.

Evinizde huzuru ve refahı bulacaksınız. İlişkiler anlamında da aşk ile tanışabilirsiniz, sevgi dolu birliktelikler yaşanabilir veya evlilikle taçlanabilir hatta hayatınızı bir çocuk ile şenlendiredebilirsiniz. Ancak bazı tartışmalara girerseniz eşiniz ya da hayat arkadaşınız ile sorunlar yaşayabilirsiniz. Olabildiğince sakin kalmalı ve uzlaşmacı tarafınızla hareket etmelisiniz. Zaten doğanız olan anlayışlılık ve uyumluluğu bu yıl kullanmaya çok ihtiyacınız olacak.

Kariyer anlamında da önemli kararlar ve meseleler ile bazı yol ayrımlarına gitmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınız bu yıl enerjinizle bağıntılı olacak. Ne kadar sağlıklı olacağınız enerjinizi nasıl yöneteceğinize bağlı diyebiliriz. Kendinize iyi gelen şeyler yaparsanız ve enerjinizi iyi yönetirseniz; açık havada vakit geçirip ruhunuzu besleyen işler içinde olursanız zihniniz de yerinde olacaktır. Kendinizi sıkmamak ve oluruna bırakmak bu yıl için önemli olacak.

AKREP BURCU

Bu yıl hayatınızda eksik bulduğunuz her şeyi tamamlıyorsunuz diyebiliriz. Belki daha fazla eksilterek belki daha fazla yok sayarak olabilir. Çevrenizde büyük bir elemeye gidiyorsunuz. Ne kadar daha eleyeceğiz demeyin. Sezgili insanlarsınız. Bu sezgilerinizi kişisel yaşamınızda iyiye ve hayatınızı yönlendirmek üzerine kullandığınızda başarıya sahip olacaksınız. Güvenli bir gelecek inşa etmek için oldukça çaba sarf edeceğiniz, finansal anlamda yeniden doğuş yaşayacağınız bir yıl.

Zihinsel olarak son derece yoğun ve dolu olan algılarınızı kontrol edip, her şeyin olacağına varacağına karşı bir farkındalık yaşayacaksınız. İlgi odağı olmayı çok seven biri değilsiniz. Daha arka planda işleri yoluna koymayı seviyorsunuz. Ama bu yıl biraz daha farklı olacak, artık bu yıl biraz daha sahne önünde ya da göz önünde bulunacaksınız. Bu şekilde olması sizin isteminiz olmayacak. Koşullar böyle gelişecek. Başarılarınız duyulacak yaptıklarınız öne çıkacak. İlişkiler anlamında yaşadığınız hareketli seneleri bu yıl geride bırakıyorsunuz gibi gözüküyor. Bu yıl daha ılımlı ve normal seyrinde ilerleyecek ilişkilere sahip olacaksınız. Güzel haberler alacaksınız ve sevgi dolu zamanlar geçireceksiniz.

Bazı, yeni ve sürpriz ortaklıklara, iş birliklerine karşı hazırlıklı olun. Beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz insanlardan hareketler görebilirsiniz. Daha güçlü, sakin ilişkiler kurarak bu yılı atlatırsanız, iç huzurunuzu kaybetmeden hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Bu sene ya güçlü ilişkiler kuracaksınız ya da güçlü bitişler yaşayacaksınız. Aslında bunu biraz da sizin tavırlarınız şekillendirecek. Yani neyi yaşayacağınızı siz seçeceksiniz.

YAY BURCU

Bu yıl sizler için oldukça heyecanlı olacak. Çünkü ay düğümleri tüm yıl sizin burcunuzda hareket edecek. Bu durum fırsatları iyi değerlendirirseniz iyi sonuçları elde edebileceğinizi işaret etmektedir. Kendinize güveninizin tam olduğu ve kendinizi yeniden keşfettiğiniz bir yıl. Hayatınızdan memnun olacaksınız ve bu yılı hiç unutamayacaksınız.

Önceki yıldan daha verimli, daha umut dolu ve iyi olaylarla iyi bakış açılarıyla donatılmış bir yıl. Kendinizi geliştirmeye çok fazla vakit harcayacaksınız ve en iyi olduğunuz konularda ilerleme katedeceksiniz. Kim olmak istediğinizi ve kendinizi nerede gördüğünüzü iyi irdeledikten, hedefinizi gözden geçirdikten sonra değişime ayak uydurarak, yeni bir kişiliğe bürüneceksiniz.

Bu yıl idealinizdeki kişiye dönüşebilirsiniz. Önemli ve sizi dönüştürecek birçok olay yaşayacaksınız. Bu olaylara daha sonra teşekkür edeceksiniz sizi oluşturdukları kişi için. Çok daha şey öğrenmiş ve olgunlaşmış şekilde 2020’yi geride bırakıyorsunuz. Aslında 2015’ten beri çok şey öğrendiniz ama 2020'de de çok yol aldınız. 2022 yılının başına kadar sizin burcunuzda ilerleyecek ay düğümleri de ruhunuzun yolculuğunun yönünü, hayat amacınızı keşfetmenizi sağlayacak. Yaşayacağınız tutulmalar da önemli ve unutulmaz olaylarla bu yılın hafızanıza kazınmasına sebep olacak.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar veya yükselen burcu Oğlak olanlar; Zor geçen son 2 yılın etkisinden artık kurtuluyorsunuz. Aslında yılın ilk yeni ayı sizin burcunuzda olacak ve sonrasında artık daha özgür insanlar olarak hayatınıza devam edebileceksiniz. Yılın ilk girişindeki 13 Ocak’ta Oğlak burcundaki bu yeni ay sizlerin yeni bir döneme başlamanız ve aklınızda hiçbir soru işaretinin kalmamasına yardımcı olacak.

Hem ilişkinizde hem sağlığınız hem de iş hayatınızda son iki yıl büyük değişimler sizleri içerisine çekti. Sizler bunu kimi zaman kontrol edemez bir noktada sadece izlediniz. Bu yıl aksine bazı durumlar daha kontrol edebilir bir şekilde size yardımcı olacak. Kırık dökük olan ne varsa artık tamir etmek değil yeni seçimler içinde olma noktasına gideceksiniz.

2021 yılı muhtemelen hayatınızı etkileyebilecek yoğun transit geçişlerin yaşandığı bir yıl olacaktır. Oğlak burcu 2020’ye göre, 2021 yılı eylemlerinizde iç gözlem yapmanıza neden olabilir ve sizi dengeler yapmaya sevk edebilir. Bu değişiklikler, eylemlerinizin geleceğini belirleyebilir. Aslında şimdi alacağınız ve ardından eylemlerle takip edeceğiniz kararın yıl içinde sonucu belirleyeceğini söylüyor.

KOVA BURCU

Satürn gezegeninizin başlı başına zaten sizin burcunuzda 2 yıl kalması hayatınızda büyük başlangıçlar yaratmanıza sebep olacak. Ay düğümleri 5 ve 11. evde, Jüpiter’in tüm yıl Kova burcunda olması zaten size şans bereket ve bolluk getirecek. Aslında sistem bir yerden sizi büyütürken bir yerden daraltacak. Sanki bir çekiştirme yaşanacak ve siz yerinizi bulacaksınız gibi düşünün. Hem kariyer hem de ilişkilerinizde önemli bir sürecin sapağında olduğunuzu söyleyebiliriz. Yılın başında Satürn ve Jüpiter’in kavuşumu ve uzun bir süre birlikte hareket etmesi ile büyük dönüşümü 2021 yılının başlarında hissedeceksiniz.

11 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeni ay ile hayatınızdaki tüm başlangıçlara başlıyor olacaksınız. Bu yıl size üst vaatlerde bulunmak doğru olmaz. Mümkün oldukça çok daha sakin ve profesyonel hareketler içinde olmalısınız. Yönetici gezegeniniz Uranüs’ün hem Satürn’de sizin burcunuzla kare açı yapması sizi güçlü değişimlere götüreceğe benziyor. Hemen aklınızdan bu durumun iyi mi ya da kötü mü gibi düşüncelerle şekillendirmemelisiniz. Bu sadece bir kuşun uçabilmesi için hazırlık süreci gibi düşünülmelidir. Hiçbir kuş direkt uçamaz. Önce yürümesi ve kanatlarını açması gerekmektedir. Sizler de bu bağlamda bu yıl yürüyerek kanatlarınızı açacaksınız ve 2022-2023 yıllarında gökyüzünde süzülerek uçacaksınız. Bu deneyim muhteşem olacak ama bunun için sizlerin kendinizi hazırlıyor olması gerekmektedir. Bu dönemi bir ön hazırlık olarak görmelisiniz.

Aşk ve sevgi, çocuklar sizin için bu yılın en önemli konusu olabilir! Sevmek veya sevilmek, keyif almak, çocuk sahibi olmak ya da kazanmak sizler için çok önemli olacak. Sevgisizlik sizi önemli bir test sürecinden geçirebilir. Evliyseniz bu bağlamda bazı konularda sınanabilirsiniz. Aynı zamanda eğer çocuk düşünüyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz. Ya da çocuklarınızın sorumluluğu sizin için çok önemli olabilir. Hızlı yatırımlar içine girebilirsiniz.

BALIK BURCU

Balık burcu 2020’ye göre daha özgür ve başarılı bir yıla giriş yapıyor. 2021 yılı başlangıçta size karışık gelebilir. Yılın başında, yönetici gezegeniniz Jüpiter sizlerin 11. evinizde hareket edecek. Satürn ve Jüpiter'in birleşiminin istikrarlı bir ilerleme getirmesi muhtemel olduğundan, zayıflatılmış olsa da, cesaret verici olabilir. Uygulayacağınız çabalara bağlı olarak hedeflerinizin yerine getirilmesi ihtimali oldukça yüksektir. Bu sizi kendinizden emin hissettirecek.

2021 Balık burcuna göre, yılın başlangıcında gelirde bir artış ya da para çıkışında önemli ölçüde azalma görülmesi gibi şaşırtıcı bir etki verebilir. Bu durum haritanıza göre anlam kazanacak. Parasal anlamda oldukça yorulduğunuz bir dönemi geride bıraktınız. Bu süreç Nisan 2021'in sonuna kadar devam edebilir ve ardından gelir akışınız artabilir, bir istikrar kazanabilir. Jüpiter’in Mayıs ayında sizin burcunuza girmesiyle bazı olaylar lehinize dönüş sergileyecektir.

Taşınma veya yer değişikliğine hazırlıklı olun! Bu yıl tüm tutulmaları 4-10 aksında deneyimleyeceksiniz. Bu durum ev, yuva ya da sorumluluk gibi konularda sizleri bir karara taşıyabilir. Eğer uzun süredir çalışmıyorsanız şimdi ani bir işe dönüş kararı içine girebilirsiniz. Çoğunlukla ev ve yuva konusunda avantajlar, kazanımlar gelebilir. Ev sahibi olmak ya da anneyle ilgili konularınızda daha fazla gündem olabilir. Annenizin ya da anne gibi hayatınızda önemli yer edinen bir kadının desteğini görmek isteyebilirsiniz. İş ve yaşam alanı değişikliği söz konusu olabilir. Birbiriyle bağlantılı bir değişim getirebilir. Kariyerde bir vazgeçiş hikayesi olabilir, bu da yeni bir girişime kapı aralayabilir. Bu durumları nasıl yöneteceğiniz ve ne yönde gideceğiniz tamamen size bağlı olacaktır.