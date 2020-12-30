2021 Yılının Trendleri ve Modası Geçenler

3 Boyutlu (3D) cilt bakım maskesi

Son iki yıldır 3 boyutlu maske bakımı çok popülerdi, üstelik birçok ödül de kazandı. Dünyaya yeni kavramlar ve yaklaşımlar getirmek hep zor olmuştur. Krem maskeler yerine yüzün tüm hatlarını saran ve düz maskelerin ulaşamadığı yüzdeki çizgiler, boyun ve çene hattı gibi bölgeleri de rahatlıkla ulaşan 3D maskeler de zamanla popülerliğini yitirmeye başladı. İnsanların genel olarak yeni bir kavramı ya da teknolojiyi benimsemesi zaman alabiliyor. Sürücüsüz arabalar da 1980’lerde hayaldi ancak günümüzde sokaklarda dahi görüyoruz ve hala birçoğumuz alışamamış olabilir. Yeni yılda 3D maskeler yerini teknolojinin gücünden faydalanan maske bakımlarına bırakacak.

Şampuan öncesi bakım

Bazı insanların saçlarına harcadıkları parayı ve zamanı inanılmaz bulabilirsiniz ancak gerçek… Özellikle birçok kadın için saç bakımı, kesimi oldukça hassas bir süreçtir. Yüzyıllardan beri kadınlar saçlarına ve bu nedenle saç bakımına da büyük önem veriyor. Eski çağlarda insanlar saçlarını daha da güzelleştirmek için farklı yağlar, bitkiler, kil gibi ürünler, özel iksirler kullanıyordu.

Günümüzde kadınlar doğanın gücünden faydalanmaya devam etse de güzellik dünyasının hazırladığı yüzlerce bakım ürününden de yardım alıyor. Bu çerçevede 2020’nin şampuan öncesi bakımın yılı olacağı bekleniyordu ama olmadı. Şampuan öncesi bakım bir süre popülerdi ancak birçok insan banyoda zaten şampuan kullanıyor. Bu kullanım alışkanlığımız sebebiyle ön şampuanlama da bir süre sonra gündemden düştü ve popülerliğini yitirdi. Şampuan öncesi bakım saç bakımları arasında yağ, krem, maske farklı formüllerde sunuluyor.

Yani aslında, 2021 trendleri tam aksi yönde gelişebilecek akımlar, yaşam biçimleri, adımlar ile tahminimizin dışında bambaşka bir şekle bürünebilir.

Modası geçen kırmızı ruj

2020 yılında makyajda tahta kırmızı rujun çıkacağı bekleniyordu. Ancak pandemi bu varsayımı alt üst etti. Medikal maskeler kullanmanın bir zorunluluk haline gelmesiyle birlikte kırmızı ruj da popülerliğini kaybetti. Yapılan araştırmalara göre medikal maskeler, makyajın şeklini tamamen değiştirdi. Makyajda odak noktası yüzümüzün tek açık kalan noktası gözler oldu.

2021’de sağlığınıza yatırım trendi

2021 yılında pandeminin etkileri bir süre daha devam edecek. Bu nedenle evimiz dışında maske takmayı sürdüreceğiz. Maskeler cildimizin yeterince oksijen alamaması, ter nedeniyle gözeneklerin tıkanması, siyah nokta, akne, tahriş, kuruluk, kızarıklık gibi sorunlara neden olduğunu artık hepimiz biliyoruz. İşte bu nedenle cilt tipinizi analiz edecek, size özel bakımlar sunacak teknolojiye sahip cihazlarla cildinizin geleceğine yatırım yapmak en önemli trendlerden biri olacak.