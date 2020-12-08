2021 saç trendleri neler olacak?

Bu yıl evin içinde eşofman ve pijamalarımız ile yaşasak da saçlarımıza bakmayı ihmal etmedik. Kimimiz kendisi kâkül denemeleri yaptı, kimimiz evde rahat edebilmek için uzun saçlarına veda etti, kısa ve daha modern saç modellerine yöneldi. Kimimiz ise sıkıntıdan saçlarını renkten renge soktu. Tüm bunlar da farkında olmadan 2020 saç modasını şekillendirmiş oldu.

Hiç kimse 2021’de neyin popüler olacağını tam olarak bilmese de önümüzdeki yıl bizi bazı yenilikler bekliyor olacak. İşte 2021’in en yeni saç trendleri…

Doğal saçlar ve canlı görünüm

2020’nin bize öğrettiği bir önemli şey de boyalı ve fazla bakım gerektiren saçlara gerek olmadığı… Elbette saçınızı her gün şekillendirebilirsiniz, ancak süslü ve karmaşık stillere bu yıl pek yer yok.

2021’de saçların daha çok doğallıktan yana olması bekleniyor. Doğal renkler, doğal saç kesimi ve doğal modeller… Önümüzdeki yıl bahar aylarında ise 90’lı yıllara geçiş söz konusu. Bu nedenle, en son saç trendlerini takip etmekten hoşlanmıyorsanız, 2021 tam size göre olabilir çünkü doğal ve canlı görünüm çok trend olacak.

Kabarık saç stili

Kıvırcık ve kabarık saçlara sahipseniz, her gün farklı bir saç modeline zaman ayırmak zorunda kalmayacağınız bu saç trendi tam size göre. 80’lerin retro görünümü, 2021 ilkbahar ve yaz aylarında en trend saç modeli olmaya hazırlanıyor. İster yana ayırın isterseniz de doğal bırakın, kıvırcık ve dalgalı saçlar çarpıcı bir stile imza atmanızı sağlayabilir.

Renkli peruklar

Saçlarınızı pembe, mor gibi marjinal renklere boyatmak her ne kadar cazip gelse de uzun vadede pek iyi bir fikir olmayabilir. Saçınızı evde boyamak zarar verebileceği gibi renginin çok çabuk akmasına neden olur. Bunun yerine, 2021’in trendleri arasında yer alan renkli perukları tercih edebilirsiniz. Saç sağlığına uygun şekilde üretilmiş peruklarla her güne yeni bir saç stiliyle başlamaya ne dersiniz?

Bantu düğümleri çok moda

2021'de, saçınızın doğal dokusunu ve hissini vurgulayan stil ve aksesuarlar moda olacak. Ve kesinlikle denemeniz gereken tarzlardan biri de modaya uygun, kolay ve her yerde karşınıza çıkacak Bantu düğümleridir. Yeni bir şey olmasa da bu yıl yine Bantu düğümleri saçınızı şekillendirmenin eğlenceli ve popüler bir yolu olmaya devam ediyor.

İnci aksesuarlar

Saç bantları ve kurdeleler gibi, inciler de herhangi bir saç stilini vurgulamanın çıkarmanın güzel bir yoludur. Açıkçası, inci takılar her zaman çarpıcı olmuştur, ancak saçınıza inci tel tokaları eklemek veya inci süslemeli bir aksesuar takmak hem saçınızı ön plana çıkarmanızı sağlar, hem de 2021’de çok moda!

Saç bantları

2020’de hemen her yerde karşımıza çıkan saç bantları, bu yıl da hiçbir yere gitmiyor. Aksesuarlar arasında en trenlerden sayılan renkli, desenli, kadife bantlarınızı, 2021’de de kullanmak için saklayın, mutlaka işinize yarayacaktır.

Klasik saç kurdelesi

Saç trendlerinin illa ki karmaşık ve pahalı olması gerekmez. Modaya ayak uydurmak ve saçınızı en son modaya göre şekillendirmek istiyorsanız, o zaman klasik bir saç kurdelesi işinize yarayabilir. Önümüzdeki yıl, saç kurdelelerini sadece küçük kızlarda değil, sosyal medyada, sokaklarda, kısacası her yerde göreceksiniz. Bu nedenle, at kuyruğunuzu hareketlendirmenin veya üçüncü gün saçınızı bir sonraki seviyeye taşımanın basit bir yolunu arıyorsanız, siyah kurdele takmayı deneyin.

Örgü saçlar

Kaç yaşında olursanız olun, örgüler sıkıcı bir saç modelini canlandırmanın eğlenceli bir yoludur. Saçınızın kenarına veya at kuyruğunun ucuna örgü eklemek, daha özenli görünmenizi sağlar. Bunu yaparken ayrıca boncuklardan ve parlak lastik tokalardan da yardım alabilirsiniz.