2020 Yılında Yaşanan Her Şeyi Tam Yer ve Tarihleri ile Önceden Bildi!

Çok sevilen bir isim olan sosyal medyasında canlı yayınlarına 40 bin insanın aynı anda katılıyor ve videolarını 500 bin insan izliyor. Can Aydoğmuş’un 2016’den bu yana köşe yazılarında ve sosyal medyada Türkiye’nin petrol ve doğal kaynaklar çıkartacağını ve 2023 sonrası çok iyi olacağını defalarca yazdı. Aynı zaman Türkiye’nin yeni yer altı madenleri ve şehirleri bulacağını da yazmıştı. Şu an yeni şehir bulunmuş. Yeni madenler bulunuyor. Astrolojik olarak söylediği her şey tarihleri ile oluyor. Şu ana kadar 1 yıl içinde 200’den fazla olayı tarihi, şehir veya bölgesi ile net bir şekilde bildi.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/can-aydogmus/turkiyeye-ambargo-gelir-mi-2020-3-dunya-savasi-40672600

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/can-aydogmus/sinirlarimiz-genisleyecek-petrol-2021-ve-cip-41562927

BÜTÜN ÜNLÜ ASTROLOGLAR COVİD19 SÜRECİNİN 2020 NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN BİTECEĞİNİ SÖYLERKEN BİRTEK CAN AYDOĞMUŞ 2023 OCAK SONRASI BİTECEĞİNİ VE ŞU ANA KADAR BU SÜRECİN NASIL İLERLEYECEĞİNİ 2020 MART AYINDA YAZDIĞI YAZILARI İLE DOĞRU BİLDİ!

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/can-aydogmus/corona-virusu-ne-zaman-bitecek-astroloji-yorumu-41469047

Türkiye, Avrupa, Amerika, İran, Azerbaycan, Arap, Kanada ve Avustralya gibi ülkelere kadar geniş bir takipçi kitlesi olan Türkiye’nin en çok instagram etkileşimine sahip kişisel gelişim yazarı, astrolog, meditasyon uygulatıcısı ve kendi alanındaki köşe yazarı ünvanını hak ediyor.

Astrolog, 4 ödüllü yazar ve fenomen Can Aydoğmuş 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılına dair röportaj, köşe yazıları, röportajlarında söylediği her şey oldu. Bitcoin’in düşüş ve yükseliş tarihlerini yazdığı zaman herkes inanmayarak alay etmesinin arkasından tam tarihleri ile bildi. Dolar daha 4.10 olduğu zaman 6.10 olacağını tam tarihi ile, İstanbul’da Hortum olmasını, Doğu ve ege depremlerini hepsinin şehir isimlerine ve tam tarihlerine kadar yazarak, İran patlamaları, Türkiye’deki yangınları, patlamaları tam tarihleri ile, İstanbul seçimlerinin yeniden yapılacağına dair açıklanacağı günü ve seçimin yapılacağı günü tam günü herkesi şok edecek şekilde tarihi ile, 2017 ve 2018 köşe yazılarında üç yıl önceden 2020 yılında Dünya’da 3. Dünya savaşı gibi bir durum yaşanacağını ve bütün dünyayı etkileyeceğini öncesi ve sonrası ile yazarak daha önce bildiği sayısız olay gibi yine tam tarihleri ile bildi...

Gelmiş ve geçmiş Türkiye’de şu ana kadar en çok dedikleri çıkan ve tam tarih ve yerleri ile yaşanacakları ile Astrolog Can Aydoğmuş!

2019 sonu ve 2020 Ocak ayının başında Çin’in 2020’de korkunç şeyler yaşayacağını ve bütün dünyayı etkileyeceğini ve sonraki sürecini anlatmıştı...

2020 Mart ayında Covid19 sürecinden karantina dönemine girildiği zaman bu dönemin bitiş ve normalleşmesini tam tarihleri ile yazmasının arkasından üç ay sonra Türkiye devletinin resmi kurumları aylar sonra Can Aydoğmuş’un aylar öncesinde yazdığı normalleşme sürecini aynı tarihleri ile açıkladı. Özet olarak Ünlü isim Can Aydoğmuş herkesi şok etmeye devam ediyor!!!

2020 Mart ayının ilk günlerinde Çin'den gelen yeni bir “VİRÜS” tespit edileceğini tüm mecralarda yazmıştı. Can Aydoğmuş yine öngörüsünde haklı çıktı ve 2017 ile 2020 yılları arasında Can Aydoğmuş’un neredeyse 100’ün üzerinde öngörüsü gerçekleşti. Astrolog olarak “gökyüzü bilimi” astrolojinin kodlarına hakimliği ile dünyaca ünlü olan ve sosyal medyadan tüm dünyanın takip ettiği Can Aydoğmuş’un neredeyse tüm öngörüleri “gerçek” olay olarak tarihe geçti.

Karantinanın bitiş tarihini Astrolog Can Aydoğmuş, astrolojide kuzey ve güney düğümlerinin yer değiştireceği tarihleri vererek öngördü. Hürriyet gazetesindeki köşesinde “Corona virüsü ne zaman bitecek” yazısında Can Aydoğmuş, astroloji haritasında Satürn’ün Çin’in 6. Evi olan “Sağlık evi”nden çıkacağını yazan Can Aydoğmuş, “Çin de Corona virüsü çıktı. Bütün dünyayı etkiledi. Bu tutulmaların devamı 5 ve 21 Haziran, 5 Temmuz, 30 Kasım, 14 Aralık 2020 tarihlerinin 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasını çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Tabii sonrasında etkisi devam ediyor. Tutulmaların olmasına neden olan Kuzey ve Güney düğümlerinin ev değiştirmesi 2020 sonu olacak, bence 2021 Şubat ayından sonra Dünya Corona virüsü konusu ile ilgili daha çok rahatlar. Lakin asıl dünyanın bu gergin süreçte bütün dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi ve hastalıklar ile ilgili gerginliklerin yüzde 100 bitişi 2023 Ocak sonu hatta Mart ayı sonrasında Satürn’ün ev değiştirmesi ile olur” diyor.

Astroloji ışığında yıldız ve gezegen hareketlerinin insanlar ve doğa üzerindeki etkilerini analiz ederek, çok sayıda gelişme olayı “dikkat edin!” diyerek tam tarihi, yeri, şehri, ülkesi, günü ve zamanı ile sosyal medya ve köşe yazılarında duyuran ünlü astrolog Can Aydoğmuş, 2017’den bu yana 200’e yakın önemli olayı olmadan önce yıllar ve aylar öncesinde yazdı. Türkiye’nin astroloji haritasındaki gelişmeleri an be an izleyen Can Aydoğmuş, ülkemizdeki önemli olayları ve gelişmeleri de yazıyor. 2023 yılında sonra adım adım dünyanın süper güçleri arasında yerini alacağını yazan Can Aydoğmuş, ülkemizin özellikle 2023 sonrasında dünyanın yükselen gücü olacağını işaret ediyor.

Sakarya’da 4 vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan elim patlama da bunlardan sadece biriydi. Can Aydoğmuş, dünyanın en çok takip edilen astrologları arasında. Prensler, Prensesler, Kraliyet aileleri, Hollywood ünlüleri, devlet adamları ve iş insanları arasından çok değerli isimler Can Aydoğmuş’un astroloji yorumlarını mutlaka takip ediyor...

İngiltere, Almanya ve Yunanistan temmuz ayının ilk haftasında tüm turistlere kapılarını açtı, 2-5 Temmuz tarihleri arasında pandemi sürecinde normalleşmelerin başlayacağını ilk olarak Can Aydoğmuş, kesin tarihleri ile dile getirdi.

Ve aynı şekilde yaşadığımız tüm covid19 süreci tamamen Can Aydoğmuş’un yazdığı şekilde ilerliyor. Can Aydoğmuş’un takipçileri onu takip etmeleri, meditasyonları, kitapları ve youtube kanalını uygulayarak inanılmaz mucizeler yaşadıklarını bütün sosyal medyada paylaşıyorlar. Can Aydoğmuş’un kendisine ait mavi tikli canyaziyor instagram hesabında öne çıkanlardaki MUCİZELER başlıklı sayısız insanın yaşadığı mucizeleri, youtube kanalındaki videoların altında ve instagram hesabındaki paylaşımlarının altında insanların yazdıkları birbirinden etkileyici mucizevi yaşananlar ve yorumlar çok etkileyici...

Tüm dünyanın gerçekleşen öngörülerini sosyal medyadan ve köşe yazılarından an be an takip ettiği modern çağın Nostradamus’u, bazılarının da Türkiye’nin Nostradamusu unvanını alan, astrolog ve yazar Can Aydoğmuş, son 3 yılda 200’e yakın olayı neredeyse yüzde yüz yakınlık ile bildi. Can Aydoğmuş’un sosyal medya ve köşe yazılarında öngördüğü her bir gelişme ve Can Aydoğmuş’un neredeyse tüm yorumları tarihin sayfalarında “gerçekleşmiş” birer olay ve olaylar zinciri olarak tarihteki yerini aldı.

Geçmişten bugüne bizi uyarıyor

2016 yılında yaşanan en önemli olayları öngören ve duyuran ve 2017 yılında daha hiçbir astrolog “pandemi” ile ilgili tek bir kelime dahi yazmazken astrolog ve yazar Can Aydoğmuş salgını tüm mecralarında yazdı.

CAN AYDOĞMUŞ UYARIYOR: 5 Temmuz’a dikkat!

2019 yılından 2020 yılına da daha 2017 yılındaki yorumları ile ışık tutan Can Aydoğmuş, ülkemizin doğusunda meydana gelecek depremler konusunda tüm ülkeyi yıllar öncesinden uyarmıştı. Bu uyarılardan doğuda Elazığ, Bingöl ve tüm doğu şehirlerinde yaşanan deprem ile tahminleri yine gerçek oldu. Ege depremleri konusunda da bizleri uyaran Can Aydoğmuş, Doğu’da olası depremlerin “yıkıcı” olacağı konusunda da tüm mercileri ve vatandaşları uyarıyor. Manisa, Muğla ve Bodrum’daki depremleri hatta tüm deprem ve olaylar yaşanan şehirleri isimleri ile yazdı köşe yazısında tam tarihleri ile bilen Aydoğmuş Türkiye’nin kuzeydoğusu ile ilgili de gökyüzü bilimi astrolojinin sağladığı öngörüler ile uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Sonbaharda yeni bir tip virüsün geleceğini de ilk söyleyen astrolog olan Can Aydoğmuş’un öngörüsü geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün “yeni bir tip grip virüsü” tespit edildi ve “domuzlardan insanlara bulaştığının kanıtlandığı” açıklamasıyla en yetkili mercilerden teyit edilmiş oldu.

Hortumlar, seller, baskınlar doğa olayları konusunda uyarılara dikkat!

Can Aydoğmuş’un bir diğer uyarıda bulunduğu konulardan sellerin, su baskınlarının ve hortumların da yakın zamanda yaşandığına tanık olduk. Bizleri tedbirli olmamız konusunda uyaran Aydoğmuş, tahminleri ve astrolojik haritaları okumadaki yeteneği ile bizlere ışık tutuyor.

İran’ın başkenti Tahran’daki fabrika patlamasını bilen “Modern çağın Nostradamus’u” Can Aydoğmuş, dünyadaki gelişmelere de öngörüleri ile mercek tutuyor.

Türkiye: Yükselen değer olacak

2020 yılı tahminlerinin sıkı sıkıya tüm dünyada takip edildiği bir Astrolog olan Can Aydoğmuş, pandemi dönemi etkilerinin Temmuz 2020 itibariyle azalacağını ve tüm dünyada bir rahatlama döneminin başlayacağını belirtiyor. Türkiye’nin uzun süredir yaşadığı sıkıntıların da son bulacağına değinen Can Aydoğmuş, ülke olarak ekonomik, kültürel ve sosyal ışığımızın yükseleceğini de vurguluyor.

CAN AYDOĞMUŞ NE DEDİYSE OLDU!

-Sakarya Havai Fişek Fabrikası Patlaması öncesinde ay tutulmasının etkisi ile “patlamalar”a dikkat çekmişti.

-Yeni tip Çin virüsünün çıkışından önce “yeni bir virüs” tespit edilecek diye yazan tek astrolog oldu.

- Covid-19 Virüsünün dünyada ilk kez çıkış tarihi

- Corona virüsü’nün dünya üzerinde tamamen bitiş tarihini de öngördü. Dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi ve hastalıklar ile ilgili gerginliklerin yüzde 100 bitişi 2023 Ocak sonu Satürn’ün ev değiştirmesi ile olur” diyor.

-Tahran’da Haziran ayında gerçekleşen patlamanın hemen öncesinde yine tutulmalara bağlı olarak “patlama” konusunda uyarıda bulundu.

- Manisa Depremi

- Bingöl Depremi

- Bodrum, Muğla depremi

- Spor camiasında şampiyonluklar ve önemli sakatlıklar

- Covid-19 normalleşme süreci ile ülkelerin sınırları açış tarihleri

- 2023 yılı ve sonrasında Türkiye’nin dünyanın ikinci süper gücü olacak. Bu iki süper güçten biri Japonya, diğeri ise Türkiye olacak.

- Astrokartografik olarak tutulmaların etkisi ile Çin, Endonezya, Dubai, Umman, Malezya, Filipinler, İran, Hindistan’dan şok edici haberler gelecek. Bu haberler dünyanın tüm gündemini etkileyecek.

- Türkiye Venüs “Ketu” dönemine girdi. Ocak 2019’dan Haziran 2020’ye kadar tüm dünyada ortalık yangın yeri olacak.

- Spor kulüplerinden Fenerbahçe’nin 2025-2031 arasında en parlak dönemini yaşayacak.

- Türkiye’nin 2023 yılından sonra dünya konjonktüründe lider ülke konumuna yükseleceği.

- 21 Haziran 2020 Ay Tutulması ile ortalık sallanmaya başlayacak. 25, 26, 27 Haziran ateş, patlama, ve kaos ortamına müsait. 5 Temmuz tutulması ile de ipler kopabilir ve Ağustos itibariyle de ortalık durulur.

- 20 Haziran ile 17 Ağustos 2020 arasında özellikle terör, savaş, patlamalar ve doğal afetler adına gergin bir süreç yaşanabilir.

- Satürn “temizliği” ve kuzey düğüm ise “virüsleri” temsil ediyor. 14. Yüzyılda Çin’in aynı şekilde 22 yılda bir her insan ve herşeyin yaşadığı Sadesati denilen en kötü dönem’de olduğunu kuzey ve güney düğümlerin tutulma etkileri ile salgınların başlama tarihlerinin de bu döneme geldiğine dikkat çeken Can Aydoğmuş, Aids’in de Çin’den yayılmış olabileceğini belirtiyor.

- Türkiye’nin astroloji haritasında Satürn en iyi konumda ve Türk milleti olarak “temiz” insanlarız diyen Can Aydoğmuş, “Kuzey ve güney düğümler ve Satürn özellikle sürüngenleri ve balıkları temsil ediyor. Çin’in haritasında Satürn kötü durumda ve ölü. Kuzey ve güney düğümü iyi durumda değil. Satürn’ün etkisi ile sürüngen ve hayvanların tüketimi çok yoğun. Jüpiter’in temsilcisi kedileri maalesef yiyorlar. Türkiye’yi geçmişte ve bugün de vebalardan koruyan kediler ve hayvanları korumamız hayvanlara çok iyi bakan bir ülke olmamızdır.