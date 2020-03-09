2020 Yılı Düğün Trendleri Kalamış Wedding Fest'te

Evlilik hazırlığında olup düğünün kusursuz olmasını dileyen çiftlerin her yıl ziyaret ettiği “Kalamış Wedding Fest” başlıyor!

Bu yıl beşincisi düzenlenen “Kalamış Wedding Fest”, 22 Mart Pazar günü 10:30 – 20:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Düğün yapacak çiftler, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de gerçekleştirilen Kalamış Wedding Fest’te hayallerindeki düğün için gerekli olan her detayı görebilecek. Çiftler, festivalde yer alan markalarla bir araya gelerek düğünün olmazsa olmazları;fotoğraf, video, süsleme, müzik, ses, ışık gibi konularda bilgi alıp özel günlerini planlayabilecek.

Çevreyle Barışık Organik Düğünler

Kalamış Wedding Fest’in bu yılki teması “Organik”e uygun olarak festivalde yer alacak ünlü markalar ve sponsorlar, kendi standlarında da çiftler için özel tanıtımlarını sergileyecek. Çevreyle barışık çiftlerin tercihi ve son trend olan “Organik” konseptli düğünler için geri dönüşümlü davetiyelerden, organik düğün pastası ve düğün yemeklerine, mekan aydınlatmasından doğal süslemelere, gelinlikten doğal nikah şekerlerine kadar birçok alternatif mevcut. Kalamış Wedding Fest 5’te doğa dostu bir düğün için aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca “Hayalinizdeki Düğünü Canlandıran Festival”de 2020’nin son düğün trendlerini görürken festivale özel olarak % 15 indirim hakkı da elde edebilirsiniz.

Giriş ücretsizdir.

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel

Adres: Fener Kalamış Caddesi 38 – Kalamış İstanbul

Telefon: (0216) 400 00 00