2020 sonbahar-kış moda trendleri

Sezon trendleri ikiye bölündü. Bir tarafta abartılı sosyal yaşamlar için tasarlanmış fantezi, couture benzeri kreasyonlar; ikincisi ise giyilebilir, klasik parçalara doğru devam eden bir değişimdi.

Bu değişimle trend kelimesi de artık evrim geçirdi, çünkü hepimiz tüketimimizle daha dikkatli olmaya ve uzun ömürlü ürünler satın almaya bakıyoruz. Gelin önce moda sektörünün dünyaca ünlü isimlerinin yeni sezon için fikirlerine bakalım...

Net-a-Porter'ın Küresel Satın Alma Direktörü Elizabeth Von Der Goltz:

Bu sezon tasarımcıların, diğer son sezonlara göre gerçekten giyilebilir parçalardan oluşan bir koleksiyonu sergilemeyi tercih ettiğini kesinlikle görüyoruz. İnsanlar da şimdiden yatırım yaparak ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak daha düşünceli satın alma eğiliminde bulunuyor. Bu sezonda birden çok mevsimde şekillendirilebilen sevilen parçalarla gardıroplarımız her zamankinden daha işlevsel olacak. Sonbaharda trend olacak parçaların başında botlar ve görkemli trikolar geliyor.

Diğer bir trend ise bodycon elbisenin geri dönüşü olacak. Ancak bugünkü bodycon yorumu biraz daha zarif. Gwyneth Paltrow'un 90'larda giydiği vücuda sarılan trikoları örnek verebiliriz.

MyTheresa'nın Moda Satın Alma Direktörü Tiffany Hsu

Evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz için, çoğumuz giyinirken rahatlığa öncelik veriyoruz. Ancak bu, normal gardırop rutinlerimize dönme ve düzgün giyinme arzumuzun artmasıyla dengeleniyor. Abartısız lüks birçok koleksiyon için anahtar kelimeler; yüksek kaliteli örgüler, kaşmir ve nötr tonlardan oluşuyor. Trend bir görünüme kavuşmanın bu sezon ilk yolu örgü elbiseden geçiyor.

Harrods'un Moda Direktörü Lydia King

Bu sonbaharda kullanacağımız kahraman parçalar; rahat görünümler, örgü trikolar, elbiseler ve ipek parçalar olacak. Stili basit gibi görünen ama yüksek kaliteli kapsül koleksiyonlar ön plana çıkacak. Sokak stilinde ise kalın botlar popüler olacak.

SONBAHARDA NE TREND OLACAK?

Markaların koleksiyonlarında örme yeleklerden, gösterişli tasmalara kadar birçok trend ürün gördük peki bu sonbaharda hangileri ön plana çıkacak?

Her büyük tasarımcının beline bir kemerle takılan ceketleri ve blazerleri (genellikle kutu olanlar) vardı. Prada, mini bozuk para cüzdanı takılı siyah kuşaklı gri yün blazerleri gösterirken, Miu Miu kirpi ceketlerinde klasik bir siyah kuşak kullandı.

Dış giyim söz konusu olduğunda, Celine defilelerindeki tüvit ceketlerden Balenciaga'daki siyah cüppe-pelerin kombinlerine kadar birçok başkentte defilelerde pelerinler görüldü. Bu sezonda pelerin, saçaklı pançolar ve cüppeler çok popüler olacak gibi görünüyor.

Bottega Veneta, Daniel Lee başına geçtiğinden beri markada yönlendirmeleri oldu ve el çantalarından elbiselere kadar neredeyse her şey saçakla tamamlandı. Burberry kristal saçaklara sahipken, Jil Sander ve Salvatore Ferragamo tek renkli etekler ve saçaklı bir katmanla süslenmiş elbiselerle trendde daha minimal bir dönüş gösterdi. Yani bu sezonda saçaklı parçaları da sıkça göreceğiz.

Kravatlar da sonbahar koleksiyonlarında gördüğümüz bir başka trenddi ve Dior ve Prada'da örme yelekler gömlek ve kravat üzerine giyildi.

Renkler söz konusu olduğunda, sonbahar kış sezonunda zengin çikolatalar, neon yeşiller ve siyah dahil olmak üzere özellikle öne çıkan birkaç ton var. Miu Miu ve Proenza Schouler defilelerde muhteşem kırmızı paltolar sergilerken, Valentino ve Givenchy kırmızı renge de ağırlık vermişti.

Sonbahar ve kış aylarının en önemli öğelerinden birinin bot olması sizi şaşırtmayacak. Özellikle dizden yükselen botlar... Victoria Beckham ve Proenza Schouler, diz üstü botları midi uzunlukta etekler ve paltolarla eşleştirdi, bu belki de bu bot trendini kombinlemenin en kolay yoludur.

Geçtiğimiz sonbaharda kalın tabanlı botların gelişine tanık olduk ama bu kış, ayakkabı söz konusu olduğunda pratiklik daha önemli. Binicilik stili de genellikle sonbahar koleksiyonlarına giriyor. Ancak, bu kış daha fazla binici botu görebiliriz.