2020 Londra Moda Haftası Victoria Beckham Koleksiyonu

Geçtiğimiz yıl moda kariyerinin 10. yılını kutlayan Victoria Beckham, 2020 Londra Moda Haftası kapsamında Whitehall’daki Banqueting House’da Sonbahar / Kış Koleksiyonunu sergiledi.

Podyumda sergilenen kıyafetler abartılı moda haftası tasarımlarından uzak, modern ve gerçekti. Koleksiyonu hakkında konuşan Beckham ise; “Müşterilerimizin bizden ne istediğini biliyoruz” dedi.

Victoria Beckham koleksiyonunda gündüzden geceye adapte edilebilen çok sayıda parçaya yer verdi.

Koleksiyonda geçtiğimiz sezon çok konuşulan burnu açık diz üstü çizmelerin yerini ise platformlu olanlar aldı.

1960’lı yıllardan ilham aldığını söyleyen Beckham, koleksiyonunda o yılların stil ikonu olan model Penelope Tree’nin stilinin izlerini yansıttı.

Diz üstü çizmelerle kombinlenen kısa pantolonlar, canlı renklerle bir arada kullanılan tüvit etekler koleksiyonun dikkat çeken parçalarıydı.