2020 Bahçe Trendleri Hakkında Kullanışlı Tüyolar

İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle bahçelerimiz temiz hava ile temas edebileceğimiz en güvenli mekanlar haline geldi. İster istemez evlerimizin bu en konforlu mekanında hem doğayla iç içe bir görünüm hem de görsel bir zenginlik yaratmayı arzu ediyoruz. Dekorasyon tercihleri kişiden kişiye değişse de her şeyde olduğu gibi bahçe mobilyalarının da bir modası var. Tam da zamanı gelmişken, gelin, Papatya Mobilya’nın tasarım ekibinin önerdiği en sıcak bahçe trendlerine bir göz atalım.

Dayanıklılık ön planda

Seçeceğimiz her eşyada dayanıklılık en çok önem verdiğimiz kriterlerin başında geliyor. İster sadeliği ön planda tutup minimal mobilyalar, ister geçmişle flört edip vintage objeler tercih edin ama dayanıklılıktan asla vazgeçmeyin. Nem, yüksek ısı ve sert yağmurların etkilemediği, korozyona karşı dirençli, uzun ömürlü ve dayanıklı malzemelerle üretilmiş mobilyalar bahçe dekorasyonundaki başlıca önceliğiniz olmalı. Polipropilen plastik ve metal gibi farklı malzemelerin kombiniyle oluşmuş, dayanıklılık testlerine tabi tutulmuş ürünlere göz atabilirsiniz.

Mono renkler mi zıt tonlar mı?

Bahçe mobilyalarının evin iç mekan tasarımında kullanılan renkler ile uyumlu olması gerekir mi? Bu sorunun cevabı tamamen genel mekanınızın stiline ve sizin tercihlerinize bağlı. Zaman zaman mono renkler oldukça göz kamaştırıcı olsa da zıt renklerin kombinasyonundan oluşan mekanlar da son derece çarpıcı bir atmosfer yaratabiliyor. Örneğin pembe ve kırmızı gibi yan yana gelemeyeceği düşünülen renkler bu yılın trendleri arasında olup kendi içerisinde mükemmel bir uyum yakalayabiliyor. Öte yandan çok gösterişli ve komplike mekanlarda boğucu bir atmosfer yaratmadan mobilya seçmenin yolu her zaman olduğu gibi bu yıl da pastel tonlardan geçiyor. Mono veya zıt renklerle bahçenizi kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Küçük bahçeler için minimal formlar

Eğer küçük bir bahçeye sahipseniz dikkat etmeniz gereken en önemli şey fonksiyonel ve kullanımı kolay mobilyalar. Küçük mekanları rahatlatan bu tür mobilyaların üst üste istiflenebilir, monoblok ve kolayca temizlenebilir bir yapıda olması konfor yaratan en temel unsurlar. Bu tip alanlarda yer değişikliğinin rahatça yapılabilmesi için minimal dokunuşlarla tasarlanan, küçük ebatta, zarif mobilyaları tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda genişlik algısı yaratan sade bir düzen, açık renkler, enine çizgilerle tasarlanmış formlar, geniş ama alçak tasarımlar ideal görünüyor. Örneğin bu yılın trendlerinden olan açık tonlardaki alçak ve geniş oturumlu bir L koltukla küçük bahçenizi ferahlatabilirsiniz.

Bahçelerde doğal esintiler

Bahçeler temiz hava ve doğayla yakınlaşabileceğimiz en güvenli mekanlar şu sıralar. Peki, bahçelerimize doğayı en iyi şekilde nasıl yansıtabiliriz? Öncelikle renklerle. Bej, küllü kahve, acı kahve, açık gri, kiremit kırmızısı, hardal sarısı gibi doğada çokça rastladığımız tonlar, bahçeleri doğal bir efektle canlandırıyor. Teak, iroko, kayın ve meşe gibi farklı türden natürel malzemeler ise doğal bahçelerin olmazsa olmazı.