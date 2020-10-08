2020-2021 Sonbahar – Kış Sezonunu Saç Modası

Ton sür ton akımına uygun renkler revaçta

Geçmiş yılların modası olan ton sür ton akımı tekrar yükselişte . Kahvenin birçok tonunu göreceğimiz bir sonbahar ve kış sezonu bizleri bekliyor. Kahverengi cilde uygun tonlarda ayarlandığında herkesin taşıyabileceği bir renktir.

Kişiyi daha genç ve canlı göstermesinin yanı sıra doğal güzelliğin ortaya çıkmasında da adeta bir ayna etkisi yaratır.

Klasik bir uygulama olan ve her zaman tercih edilen balyaj uygulamaları ise bu sezon yerini ışıltıya bırakmış durumda.

Doğal kahverengi saçın arasında varla yok arası parlayarak ışık oyunları etkisi yaratan renk geçişi uygulamaları, bu sene birçok kadında göreceğimiz renk tercihi olarak karşımıza çıkacak.

Uzun saçta kahverenginin derinliğini daha çok hissedebilirsiniz

Uzun saçlar bu sonbahar-kış döneminde de tercih edilecek. Çoğu kadın artık doğal olanı daha fazla beğeniyor. Son yıllarda çok popüler olan nude görünümünün anahtarı, toprak tonlarıdır. Ton sür ton akımına uygun tonlar ve ışıltılarla kahverenginin derinliğini daha fazla hissedeceğimiz bir dönem olacak.