2020-2021 Blazer Trendleri

Son on yılda blazer, modayı sevenlerin gardırobunda kilit bir parça haline geldi. En popüler stiller, dar kesimler ve nötr renk gruplarıyla büyük boy blazerlar kombinlenir. Kot pantolonlar ve beyaz tişörtler gibi gündelik parçalarla kombini şık hala getirmenin en kolay yoludur blazer. Temel veya trend kategorisine giren birçok parçanın aksine, blazer her iki kategoriye de adını yazdıran bir parçadır.

Peki 2020-2021 sezonunda blazer modasında bizi neler bekliyor? Klasik bej ve kuşaklı kesimlerden deri olanlara kadar bu 2020 sonbahar kış sezonunda birçok çeşit blazer yine moda olacak, işte onlardan bazıları…

2020’DE TREND OLACAK BLAZER CEKETLER

Kısa Kollu Bej Blazer

Renkli Keten Blazerler

70'lerin Tarzı Blazerler

Yün Karışımlı Blazerler

Kumaş Blazerler

Deri Blazerler

Kemerli Blazer

Eğer gardırobunuzda hala bir blazer ceketiniz yoksa bir an önce tarzınıza uygun bir modeli edinmenizi tavsiye ederiz!