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Haberler >Mahmure >Moda >Moda Trendleri>2020-2021 Blazer Trendleri
Moda Trendleri
MAHMURE ÖZEL

2020-2021 Blazer Trendleri

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2020-2021 Blazer Trendleri
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"İster minimalist ister maksimalist olun, ister bir desen aşığı olun, ister monokroma sıkı sıkıya yapışan biri olun; gardırobunuzda en az bir blazerinizin olması gerekir. "

Son on yılda blazer, modayı sevenlerin gardırobunda kilit bir parça haline geldi. En popüler stiller, dar kesimler ve nötr renk gruplarıyla büyük boy blazerlar kombinlenir. Kot pantolonlar ve beyaz tişörtler gibi gündelik parçalarla kombini şık hala getirmenin en kolay yoludur blazer. Temel veya trend kategorisine giren birçok parçanın aksine, blazer her iki kategoriye de adını yazdıran bir parçadır.

2020-2021 Blazer Trendleri

Peki 2020-2021 sezonunda blazer modasında bizi neler bekliyor? Klasik bej ve kuşaklı kesimlerden deri olanlara kadar bu 2020 sonbahar kış sezonunda birçok çeşit blazer yine moda olacak, işte onlardan bazıları…

2020’DE TREND OLACAK BLAZER CEKETLER

  • Kısa Kollu Bej Blazer
  • Renkli Keten Blazerler
  • 70'lerin Tarzı Blazerler
  • Yün Karışımlı Blazerler
  • Kumaş Blazerler
  • Deri Blazerler
  • Kemerli Blazer

Eğer gardırobunuzda hala bir blazer ceketiniz yoksa bir an önce tarzınıza uygun bir modeli edinmenizi tavsiye ederiz!

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