20. Yüzyılın En Büyük Sanatçılarından “Frida Kahlo” Oyunu Sahnelerde!

7 Mart’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde sahnede olacak oyun için linki tıklayın.

22 Mart’ta Bursa’da sahnede oynayacak oyun için linki tıklayın.

Bu bir ilandır.

Ressam, devrimci ve feminist Meksikalı “Frida Kahlo”nun aşk ve acı dolu yaşamını izlerken hayata dair sanat, aşk ve acı hakkında birçok şey öğreneceksiniz. “Frida Kahlo” resimlerinde ruhunu kattığı hislerini yansıttığı renk ve çizimlerle doğmamış çocuklarını, kişiliğini ve aşkı en iyi ifade eden günümüzde de etkisini yitirmeyen eserler vermiş bir sanatçıdır. Acılarına rağmen pes etmeyen, durmaksızın ötekileştirilen hayatında kaderine razı olmayan kendi savaşını veren bir kadının hayat hikâyesine tanık olacaksınız.

Sanata iz bırakan “Frida Kahlo”nun oyununu seyretmek için linki tıklayın.

Bu oyunu izlerken Diego Rivera ile yaşadığı aşkın yüceliğini görecek, tekerlekli sandalyeye mahkûm olduğunda bile ne sanatından ne hayatından vazgeçmeyen savaşçı bir kadının efsanevi yaşamında siz de yer alacaksınız. Bu oyunu kaçırmak istemiyorsanız linke tıklayın ve yerinizi alın.

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