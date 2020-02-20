MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem 20 Şubat Perşembe Günlük Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>20 Şubat Perşembe Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem
MAHMURE ÖZEL

20 Şubat Perşembe Günlük Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
20 Şubat Perşembe Günlük Burç Yorumları

"20 Şubat günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 20 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 20 Şubat hangi burçlar için olumlu geçecek? 20 Şubat günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Akrep burcu 20 Şubat yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 20 Şubat günü neler bekliyor? İşte 20 Şubat günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 20 Şubat günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 20 Şubat günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Akrep burcu 20 Şubat yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 20 Şubat günü neler bekliyor? İşte 20 Şubat günlük burç yorumlarınız...

20 Şubat Koç burcu yorumu

Ailevi konularla ilgili beklentilerinizi yeniden şekillendirebileceksiniz. Özellikle aile içerisinde alınması gereken sorumluluklar yeniden tartışılacak

20 Şubat Boğa burcu yorumu

Sizi uzun zamandır rahatsız eden maddi bir sorunlarınıza yeni çözümler geliştirebilirsiniz. Biraz yalnız kalıp içinize dönmek doğru bir karar olabilir.

20  Şubat İkizler burcu yorumu

Maddi konularınız ya da eğitim hayatınızla ilgili konuların gündemde olacağı bir gün. Sizi zor durumda bırakan konuları halletmek adına yeni adımlar atabilirsiniz.

20  Şubat GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20  Şubat Yengeç burcu yorumu

İnsanların üzerinizde kurmuş olduğu yargılara karşı sizde sert çıkışlar göstermekten vazgeçmelisiniz.

20  Şubat Aslan burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili belirsiz olan konu ve olayları bugün netleştirebilirsiniz. İletişimde sağlayamadığınız olaylar ve olumsuzlukları bugün açıklığa kavuşturabilirsiniz.

20  Şubat Başak burcu yorumu

Yabancı kültürlere olan ilginizin artacağı bir gündesiniz. İlim/bilim gibi konularda kendinize bir alan seçin ve bunun hakkında bir şeyler öğrenmeye yönelin.

20  Şubat Terazi burcu yorumu

Geçmişte kalan bazı aşk hikâyeleri bugün gündeme gelip sizi yeniden yoklayabilir. Bu durumda ne yapacağımıza karar veremiyor olabilirsiniz.

20  Şubat GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20  Şubat Akrep burcu yorumu

Hayatınızdaki kişilerle fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz.

Korkularınızdan arınmayı öğrenmeniz gereken bir gün. Kendinize ruhunuza artık daha fazla baskı yapmayın.

20 Şubat Yay burcu yorumu

Yakın çevre, dostluklar ve kardeşlerinizle olan iletişimlerinizde yalanlar ve belirsizlikler yüzünden sınanabilir.

20  Şubat Oğlak burcu yorumu

İş çalışma ve sağlık konularıyla ilgili kendinizi biraz depresif hissedebilirsiniz.

20  Şubat Kova burcu yorumu

Finansal konularınızla ilgili denge yaratmaya çalışacağınız bir gün olabilir. Ailenizle bazı konularda ters düşebilirsiniz.

20  Şubat Balık burcu yorumu

İlişkilerde geçmişteki hataları ve sorunları artık yeniden insanların önüne getirmekten vazgeçmelisiniz.

2020 yılı burçları nasıl etkileyecek? Yıllık burç yorumları"2020 yılı hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 2020 yılında neler bekliyor? İkizler burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Yengeç burçları 2020 yılında neler yapacak? Aslan burçlarının aşk hayatı 2020 yılında canlanıyor mu? Başak burçları için 2020 yılı olumlu geçecek mi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı." Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın:
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi