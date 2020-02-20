20 Şubat Perşembe Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 20 Şubat günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 20 Şubat günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Akrep burcu 20 Şubat yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 20 Şubat günü neler bekliyor? İşte 20 Şubat günlük burç yorumlarınız...

20 Şubat Koç burcu yorumu

Ailevi konularla ilgili beklentilerinizi yeniden şekillendirebileceksiniz. Özellikle aile içerisinde alınması gereken sorumluluklar yeniden tartışılacak

20 Şubat Boğa burcu yorumu

Sizi uzun zamandır rahatsız eden maddi bir sorunlarınıza yeni çözümler geliştirebilirsiniz. Biraz yalnız kalıp içinize dönmek doğru bir karar olabilir.

20 Şubat İkizler burcu yorumu

Maddi konularınız ya da eğitim hayatınızla ilgili konuların gündemde olacağı bir gün. Sizi zor durumda bırakan konuları halletmek adına yeni adımlar atabilirsiniz.

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20 Şubat Yengeç burcu yorumu

İnsanların üzerinizde kurmuş olduğu yargılara karşı sizde sert çıkışlar göstermekten vazgeçmelisiniz.

20 Şubat Aslan burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili belirsiz olan konu ve olayları bugün netleştirebilirsiniz. İletişimde sağlayamadığınız olaylar ve olumsuzlukları bugün açıklığa kavuşturabilirsiniz.

20 Şubat Başak burcu yorumu

Yabancı kültürlere olan ilginizin artacağı bir gündesiniz. İlim/bilim gibi konularda kendinize bir alan seçin ve bunun hakkında bir şeyler öğrenmeye yönelin.

20 Şubat Terazi burcu yorumu

Geçmişte kalan bazı aşk hikâyeleri bugün gündeme gelip sizi yeniden yoklayabilir. Bu durumda ne yapacağımıza karar veremiyor olabilirsiniz.

20 Şubat GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Şubat Akrep burcu yorumu

Hayatınızdaki kişilerle fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz.

Korkularınızdan arınmayı öğrenmeniz gereken bir gün. Kendinize ruhunuza artık daha fazla baskı yapmayın.

20 Şubat Yay burcu yorumu

Yakın çevre, dostluklar ve kardeşlerinizle olan iletişimlerinizde yalanlar ve belirsizlikler yüzünden sınanabilir.

20 Şubat Oğlak burcu yorumu

İş çalışma ve sağlık konularıyla ilgili kendinizi biraz depresif hissedebilirsiniz.

20 Şubat Kova burcu yorumu

Finansal konularınızla ilgili denge yaratmaya çalışacağınız bir gün olabilir. Ailenizle bazı konularda ters düşebilirsiniz.

20 Şubat Balık burcu yorumu

İlişkilerde geçmişteki hataları ve sorunları artık yeniden insanların önüne getirmekten vazgeçmelisiniz.