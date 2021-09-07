20 Şubat hangi burç ve burcu ne? 20 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"İnsanlar doğdukları gün ile alakalı sürekli araştırma yaparak burçlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Bu nedenle astroloji oldukça popüler bir bilim dalıdır. 20 Şubat tarihinde doğan kişiler de burçlarını ve burç özelliklerini merak etmektedir. 20 Şubat hangi burç ve burcu ne? 20 Şubat tarihte bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar."
20 Şubat tarihinde doğan kişiler balık burcu olmaktadır. Balık burcu su grubunda yer alan bir burçtur. Bu burç özgür ruhlu olması ve gelişime açık olması ile bilinen bir burçtur. 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğan kişiler balık burcudur. Bu nedenle 20 Şubat tarihinde doğan kişiler de balık burcu olmaktadır.
20 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?
20 Şubat tarihinde doğanlar balık burcu özelliklerini göstermektedir. Balık burçları her zaman pozitif yönleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu burç su grubunda yer almaktadır. Balık burçları insan ilişkilerinde de oldukça başarılıdır.
20 Şubat Yükseleni Nedir?
20 Şubat tarihinde doğan kişiler Güneş burçlarının yanı sıra yükselen burçlarını da merak etmektedir. Yükselen burcu öğrenmek için kişilerin doğum saatlerini bilmesi gerekir. Aksi takdirde yükselen burçlarını öğrenemezler.
20 Şubatta Doğanların Özellikleri Nelerdir?
20 Şubatta doğan balık burçları özgür ruhlu olmaları ile bilinir. Bu durum hem meslek seçimlerinde hem de arkadaş seçimlerinde balık burcunu etkilemektedir. Başkalarının hayatlarına karışması hoşlandıkları bir durum değildir.
Balık burçları en iyi Oğlak ve Terazi burçları ile anlaşmaktadır. Uyumlu anlaştığı burçlarla kendini daha özgür hissetmektedir. Aslan burcu anlaşamadığı burçtur.
20 Şubat Özel Bir Gün müdür? 20 Şubat Ne Günü?
Tarih boyunca 20 Şubat günü pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Ancak bu gün tarihte özel bir gün olarak kutlanmamaktadır.
20 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1991 yılında Slovenya Parlamentosu, Yugoslavya'nın dağılması önerisinde bulunmuştur.
1993 yılında Güney Afrika'nın devlet başkanı olan Frederik Willem de Klerk siyahlarında görev aldığı kabineyi açıklamıştır.
2008 yılında Endonezya'nın batı bölümünde 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
2015 yılında Finlandiya'da eşcinsel evlilik yasası Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.
20 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1988 Nazlı - Türk şarkıcı ve sunucu
1983 Ali Buhara Mete - Türk oyuncu
1974 Ömer Halisdemir - Türk astsubay
1980 Berk Tokay - Türk Grafiker
1962 Hatice Aslan - Türk Oyuncu
20 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1991 Antonio Pedroza - İngiliz Futbolcu
1988 Rihanna - Barbadoslu Şarkıcı
1985 Yulia Volkova - Rus müzisyen
1971 Jari Litmanen - Fin Futbolcu
1966 Cindy Crawford - Amerikan model
1964 Rudi Garcia - Fransız Futbolcu ve teknik direktör
1951 Gordon Brown - Birleşik Krallık Başkanı
20 Şubatta Doğan Anime Karakterleri
Nanami Momozono - Kamisama Hajimemashita