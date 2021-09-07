20 Şubat hangi burç ve burcu ne? 20 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

20 Şubat tarihinde doğan kişiler balık burcu olmaktadır. Balık burcu su grubunda yer alan bir burçtur. Bu burç özgür ruhlu olması ve gelişime açık olması ile bilinen bir burçtur. 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğan kişiler balık burcudur. Bu nedenle 20 Şubat tarihinde doğan kişiler de balık burcu olmaktadır.

20 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

20 Şubat tarihinde doğanlar balık burcu özelliklerini göstermektedir. Balık burçları her zaman pozitif yönleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu burç su grubunda yer almaktadır. Balık burçları insan ilişkilerinde de oldukça başarılıdır.

20 Şubat Yükseleni Nedir?

20 Şubat tarihinde doğan kişiler Güneş burçlarının yanı sıra yükselen burçlarını da merak etmektedir. Yükselen burcu öğrenmek için kişilerin doğum saatlerini bilmesi gerekir. Aksi takdirde yükselen burçlarını öğrenemezler.

20 Şubatta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

20 Şubatta doğan balık burçları özgür ruhlu olmaları ile bilinir. Bu durum hem meslek seçimlerinde hem de arkadaş seçimlerinde balık burcunu etkilemektedir. Başkalarının hayatlarına karışması hoşlandıkları bir durum değildir.

Balık burçları en iyi Oğlak ve Terazi burçları ile anlaşmaktadır. Uyumlu anlaştığı burçlarla kendini daha özgür hissetmektedir. Aslan burcu anlaşamadığı burçtur.

20 Şubat Özel Bir Gün müdür? 20 Şubat Ne Günü?

Tarih boyunca 20 Şubat günü pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Ancak bu gün tarihte özel bir gün olarak kutlanmamaktadır.

20 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1991 yılında Slovenya Parlamentosu, Yugoslavya'nın dağılması önerisinde bulunmuştur.

1993 yılında Güney Afrika'nın devlet başkanı olan Frederik Willem de Klerk siyahlarında görev aldığı kabineyi açıklamıştır.

2008 yılında Endonezya'nın batı bölümünde 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

2015 yılında Finlandiya'da eşcinsel evlilik yasası Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.

20 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1988 Nazlı - Türk şarkıcı ve sunucu

1983 Ali Buhara Mete - Türk oyuncu

1974 Ömer Halisdemir - Türk astsubay

1980 Berk Tokay - Türk Grafiker

1962 Hatice Aslan - Türk Oyuncu

20 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1991 Antonio Pedroza - İngiliz Futbolcu

1988 Rihanna - Barbadoslu Şarkıcı

1985 Yulia Volkova - Rus müzisyen

1971 Jari Litmanen - Fin Futbolcu

1966 Cindy Crawford - Amerikan model

1964 Rudi Garcia - Fransız Futbolcu ve teknik direktör

1951 Gordon Brown - Birleşik Krallık Başkanı

20 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

Nanami Momozono - Kamisama Hajimemashita