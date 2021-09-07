20 Ocak hangi burç ve burcu ne? 20 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

20 Ocak tarihinde doğan kişiler Oğlak burcudur. Oğlak burcu ise toprak grubunda yer almaktadır. Bu burçta olan kişilerin her zaman gözü yüksektedir. Bu nedenle de çok çalışmaktadırlar. Meraklı yapıda olmaları nedeni ile bazen bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedirler.

20 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

20 Ocak tarihinde doğanlar oğlak burcudur. Bu burç toprak grubunda yer almaktadır. Şanslı günü Cumartesi olarak bilinir. Oğlak burcunun karşıt burcu yengeç burcu olmaktadır. Oğlak burcunun yönetici gezegeni ise Satürn'dür.

20 Ocak Yükseleni Nedir?

20 Ocakta doğan kişilerin Güneş burcu oğlak olmaktadır. Ancak bu tarihte doğanlar çoğu zaman yükselen burcunu da merak etmektedir. Yükselen burcu bulmak için sadece doğum tarihi bilmek yeterli olmaz. Kişilerin yükselen burçlarını öğrenebilmeleri için doğum saatlerini de bilmesi gerekmektedir.

20 Ocakta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burcu olan kişiler genellikle ince yapılı olmaktadır. Çoğunlukla kısa boylu olurlar. Bunun yanında ince uzun bir yüzü vardır. Belirgin bir çeneye sahiptirler. Gülümsemeye yatkın bir yüz yapıları bulunmaktadır.

Oğlak burçları geleceklerini titiz bir şekilde planlamaktadır. Bu nedenle konu ile alakalı depresyon yaşadıkları görülmektedir. İnsan ilişkileri zayıftır. Bunun sebebi ise işlerine çok fazla odaklanmalarından kaynaklanmaktadır. Oğlak burcu kişiler dürüstlük ve güvenilirlik konusunda oldukça hassastır. İşlerine karşı sadıktırlar. Bu nedenle kendilerine verilen bir işi başarılı bir şekilde tamamlamaktadırlar.

Elleri açık özellik gösterirler. Çevrelerindeki insanlar için para harcamaktan çekinmezler. İyi bir sırdaştır. Dostlukları da oldukça iyidir. Bu nedenle oğlak burcu bir arkadaşınız varsa gözü kapalı güvenebilirsiniz. Oğlak burçları zevklerine çok düşkündür. Bu durum yaşadıkları alanlara da yansımaktadır.

20 Ocak Özel Bir Gün müdür? 20 Ocak Ne Günü?

20 Ocak gününde tarihte pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Ancak bugün herhangi bir özel gün olarak kutlanmamaktadır.

20 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1916 yılında Albert Einstein ilk defa görelilik kuramını yayımlamıştır.

1961 yılında Saraçhane tiyatrosu açılmıştır.

1996 yılında Filistin'de ilk defa devlet başkanı seçimleri yapıldı.

2001 yılında George W. Bush ABD'nin 43. başkanı seçildi.

2009 yılında Barack Obama ABD'nin 44. başkanı seçildi.

20 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1920 İbrahim Minnetoğlu - Türk şair

1924 Tekin Akmansoy - Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1927 Tekin Akmansoy - Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

20 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1976 - Kirsty Gallacher - İskoç Sunucu

1946 David Lynch - Amerikalı yönetmen

20 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

20 Ocak tarihinde doğan anime karakter bulunmamaktadır.