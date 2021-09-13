20 Nisan hangi burç ve burcu ne? 20 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Gökyüzündeki gezegen ve yıldızların hareketleri ile şekillenen astroloji, belirli tarih aralıklarında doğmaya bağlı olarak saptanan on iki burç ekseninde burç severlerle iletişim kurmakta ve onlara merak ettikleri hususlara ilişkin ışık tutmaktadır. 20 Nisan'da doğan kişiler hangi burca mensup olduklarını öğrenerek astrolojik yorumları yakından izleme imkanına sahip olmaktadır.

20 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

20 Nisan tarihinde doğan kişiler hangi burca mensup olduklarını merak ederek araştırıyorlar. Astrolojik göstergelerde insanların doğum tarihleri göz önüne alınarak güneş burcunun tespiti yapılmaktadır. Bu tespite göre 20 Nisan doğumlu kişilerin burcu "Boğa burcu" dur. Boğa burcu toprak grubunda yer alan bir burçtur. Toprak grubuna bağlı diğer burçlar ise Başak ve Oğlak'tır. Boğa burcunun simgesi adından da anlaşılacağı üzere boğadır.

20 Nisan Yükseleni

Güneş burcunun hesaplanmasında ay burçlarındakinden farklı olarak doğum saati dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Astrolojiden kendi hayatlarına dair rehberlik sürecinde daha net ve geniş kapsamlı yanıtlar almak isteyenler yükselen burçlarını da öğrenerek yıldız haritalarının yorumlanmasını olanağını yakalamaktadır. Ayrıca kendi burçlarının yanı sıra yükselen burçlarının da yorumlarını dinleme fırsatına böylece sahip olabilirler. 20 Nisanda doğan kişiler, doğum saatlerini öğrenerek yükselen burç bilgilerine ulaşabilirler.

20 Nisanda Doğanların Özellikleri

Boğa burcu olan 20 Nisan doğumlu kişiler, boğa burcunun karakteristik özelliklerini aile ve sosyal yaşantılarına yansıtırlar. Akıllı ve planlı bir şekilde harekete etmeyi tercih ederler. Son derece ağır başlı olmaları ile birlikte esprili yanları vardır. İdealist olup bu ideallerin peşinde koşmaktan ve bu uğurda mücadele etmekten asla vazgeçmezler. İş yaşamında başarılı ve şanslı insanlardır. İkna etme kabiliyetleri yüksektir. Liderlik vasıflarına haiz 20 Nisan doğumlular aynı zamanda maddiyata düşkün ve inatçı kişiler olarak gösterilirler.

20 Nisanda Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

Boğa burcunda çok sayıda yabancı ve Türk ünlü vardır. 20 Nisanda doğan Türk ve yabancı ünlüler ise şöyledir:

- Niyazi Koyuncu - 20 Nisan 1984

- Albert Jean Amateau - 20 Nisan 1889

- Faruk K - 20 Nisan 1977

- Nesrin Baytok - 20 Nisan 1960

- Miranda Kerr - 20 Nisan 1983

- Carmen Electra - 20 Nisan 1972

- Aysun Ata - 20 Nisan 1969

- Mike Portnoy - 20 Nisan 1967