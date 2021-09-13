20 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 20 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Doğum tarihlerinin bilinmesi burçların öğrenilmesi için son derece gereklidir. Mayıs ayında doğan kişilerin ise tarih aralığına göre boğa veya ikizler burcu olduğunu söylemek mümkündür.

20 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

Mayıs ayında doğan kişilerin sahip olabileceği iki farklı burç bulunmaktadır. 21 Nisan - 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişilerin burcu ise ikizler olarak bilinmektedir. Hava grubu burçları arasında bulunan ikizler burcu her zaman istikrarlı davranışları ile bilinirler.

20 Mayıs Yükseleni

20 Mayıs tarihinde doğan kişilerin yükseleninin bilinmesi için doğum tarihi yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda yükseleni öğrenilmek isteyen kişinin doğduğu saat ve dakikanın da bilinmesi gerekmektedir. Kişinin, burcu kadar yükselen burcu da önemlidir.

Yükseleni ikizler olan kişinin en belirgin özelliklerden birisi de kararsız olmasıdır. Değişime çok fazla önem verirler. Aynı şeyleri sürekli olarak yapmaktan hoşlanmazlar ve değişikliği severler. Yeni insanlarla tanışmayı ve yeni yerlere gitmeyi çok severler.

20 Mayısta Doğanların Özellikleri

20 Mayıs tarihinde doğan kişilerin ikizler burcu olduğu söylenebilir. İkizler burcu kişileri genellikle bir konu hakkında karar verecekleri zaman çok hızlı davranırlar. Hızlı bir şekilde karar verip harekete geçseler bile ikizler burcuna sahip olan kişiler aynı hızda karar değiştirme özelliğine de sahiptirler. Bir konu hakkında karar verdikten sonra hızlı bir şekilde karar değişikliği gösterebilirler.

20 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 20 Mayıs Ne Günü?

20 Mayıs tarihi özel bir gün değildir. Takvimde 20 Mayıs tarihi özel bir günü ifade etmese bile bu tarihte yaşanan önemli gelişmeler bulunmaktadır.

20 Mayıs Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1481 yılında II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu.

1795 yılında Fransa'da kadın kulüplerinin kurulması yasaklandı.

1919 yılında İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuruldu.

1933 yılında Türk Hava Yolları kuruldu.

2003 -yılında yazar Orhan Pamuk, “Benim Adım Kırmızı” adlı romanıyla dünyanın en büyük edebiyat ödüllerinden biri olan Uluslararası IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü'nü aldı.

20 Mayısta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1966 - Mirkelam

1991 - Mehmet Taş

1979 - Aysun Kayacı

20 Mayısta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1884 - Leon Schlesinger

1981 - Iker Casillas

1985 - Raúl Enríquez

1990 - Anderson Carvalho

1995 - Damien Inglis

20 Mayısta Doğan Anime Karakterleri

İkizler burcu birçok anime karakteri olmasına rağmen 20 Mayıs tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmamaktadır.