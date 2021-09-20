20 Kasım hangi burç ve burcu ne? 20 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 20 Kasım'da dünyaya gelen insanların burcu akrep burcudur.

20 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojiye göre insanların güneş burcu doğum tarihlerine göre belirlenir. 23 Ekim ile 21 Kasım tarihleri arasında doğan insanların burcu akreptir. Akrep burcu su grubu bir burçtur ve gücü, kararlılığı ile bilinir.

20 Kasım Yükseleni

Yükselen burç ya da ay burcu ancak insanların doğum saatine göre saptanabilir. Bu sebeple de her insanın yükselen burcu farklılık gösterir. Yükselen burç tamamen kişisel bilgi ile belirlenebilir.

20 Kasım Doğanların Özellikleri

20 Kasım tarihinde doğan insanların burcu akrep olduğundan akrep burcunun özelliklerini taşırlar. Bu tarihte doğan insanlar tutkuludurlar. Asla bir işi yarım bırakmaz ve sonuna kadar giderler. Yaşama bağlılıkları kadar fiziksel güçleri ile de dikkat çekerler. Hayatta mottoları ya hep ya hiçtir. Bazen patavatsız ve kaba olabilen insanlardır.

20 Kasım Özel Bir Gün müdür? 20 Kasım Ne Günüdür?

20 Kasım tarihi Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır çünkü 1959 tarihinde bugün "Çocuk Hakları Deklarasyonu" yayınlanmıştır. 20 Kasım tarihi miladi takvime göre yılın 324.günüdür. 20 Kasım tarihindeki bazı önemli olaylar şöyledir:

Zıraat Bankası 1863 yılında kuruldu.

1910 yılında Meksika Devrimi başladı.

1922 yılında Lozan Konferansı'nın açılış töreni yapıldı.

1994 yılında Naim Süleymanoğlu Dünya Halter Şampiyonu oldu.

1975 yılında İspanya'da diktatör General Franco öldü.

1943 yılında İTÜ kuruldu.

20 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Ünlü Türk akrep burcu insanları Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Sağyaşar, Alp Kırşan, Çağkan Çulha'dır. Mustafa Kemal Atatürk akrep burcudur. Ediz Hun, Muazzez Abacı, Doğa Rutkay ünlü Türk akrep burcu insanlarıdır.

Ünlü Türk futbolcular arasında Emre Belözoğlu, Mert Günok, Furka Aydın sayılabilir. Öte yandan akrep burcu futbolcular arasında kaleciler Volkan ve Ertuğrul Taşkıran da yer almaktadır.

20 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

En ünlü yabancı akrep burcu insanı Bill Gates'dir. Leonardo DiCaprio da akrep burcu ünlülerindendir. Ünlü Fransız aktör Alain Delon da bir akrep burcu erkeğidir. Başka bir ünlü akrep burcu da Guy Wilson'dur. Edebiyatçı Albert Camus, ressam Pablo Picasso, Alfred Nobel gibi yabancılar da akrep burcudur. Ünlü yabancı akrep burcu futbolcularının başında Pele ve Alex de Souza gelmektedir. Andre Santos da akrep burcudur.

20 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

20 Kasımda doğan anime karakterleri Murao Shuko ve Ao Haru Ride'dir.