20 Eylül hangi burç ve burcu ne? 20 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

20 Eylül tarihinde doğan kişiler hangi burç olduklarını merak etmektedirler. Bu tarihte doğanlar Başak burcunun özelliklerini gösterir. Başak burçları son derece titiz ve özverili insanlardır. Bunun yanında başka pek çok özellikleri de bulunmaktadır.

20 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler Başak burcunun özelliklerini göstermektedirler. Bu nedenle 20 Eylül doğumlular da Başak burcunun özelliklerini göstermektedir.

20 Eylül Yükseleni Nedir?

Burçlara bakarak bir kişi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için yükselen burcunun bilinmesi de son derece önemlidir. Bu sebeple Yükselen burçları da insanlar tarafından internet üzerinden ya da çeşitli kaynaklardan araştırılmaktadır.

Yükselen burçlarını öğrenmek için kişilerin doğum saatlerini de bilmesi gerekmektedir. Bu da yükselen burçların daha kişisel özellikte olmasına sebep olmaktadır.

Yükseleni Başak olan kişiler oldukça becerikli kişilerdir. Başladıkları işleri başarılı bir şekilde bitirmektedirler. Tüm konular ile ilgili fikirleri bulunmaktadır. Yükseleni başak burcu olan kişiler son derece çalışkan ve aynı zamanda başarılı kişiler olmaktadırlar.

20 Eylülde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

20 Eylül tarihinde doğan Başak burçları genellikle pragmatik özelliktedirler. Yaptıkları projelerde kalıcı olmak adına çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Fedakar bir yapıları bulunur. Yakın gördükleri kişilerin sorunları ile yakından ilgilenirler. Sözlerine aşırı sadık kişilerdir. Bu da onlara güvenebileceğiniz anlamına gelmektedir. Çoğu faaliyetlerin aranılan isimleridir.

20 Eylül doğumlu olan başak burçları sadık insanlardır. Çoğu konuda sabırları takdire şayandır. Özellikle değer verdikleri kişilere karşı oldukça sadık olmaları ile bilinmektedirler. Ev ve kişisel yaşam alanları başak burçları için son derece önemlidir. Sinir bozucu olan durumlarda sakin ve anlayışlı davranabilirler.

Vicdanlı ve sadık bir yapıları vardır. Bu nedenle ihtiyaç duydukları hoşgörü ve güveni çevrelerinden kolay bir şekilde bulabilirler. İhtiyaçları olan şeylere sahip olmayı sevmektedirler. Bunun yanında rahat edecekleri bir yerde kalmak isterler.

Başak burçları bütün ilişkilerinde saygılı ve özenli bir tavır içerisindedirler. Çoğunlukla aşık oldukları kişiyi eleştirmezler. Doğru kişiyi bulduklarını hissettikleri zaman şefkatli ve sadık bir tutum sergilemektedirler. Sevdiklerine karşı hayallerini feda edebilirler.

20 Eylülde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1994 Gökhan Sazdağı - Türk Futbolcu

1982 Begüm Birgören - Türk dizi ve sinema oyuncusu

1986 İbrahim Kaş - Türk Futbolcu

1971 Henrik Larsson - İsveçli futbolcu

1959 Meral Okay - Türk senarist ve oyuncu

1934 Sophia Loren - İtalyan Sinema Oyuncusu