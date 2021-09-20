20 Aralık hangi burç ve burcu ne? 20 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojide 20 Aralık doğumlu kişilerin güneş burcu " Yay Burcu"dur.

20 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

20 Aralık tarihinde doğan kişilerin güneş burcu yaya burcudur.

20 Aralık Yükseleni

Astrolojinin alanı çok geniştir. Bu alan içerisinde "Yükselen Burç" kavramı yer almaktadır. Yükselen burç kişiye özel bir durumdur. Çünkü insanlar doğdukları sırada gökyüzünün durumu onların yükselen burcunu göstermektedir.

20 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Yay burcu insanları dominant bir karaktere sahiptirler. Yay burcu insanı oldukça duygusal ve eğlenceli insanlardır. Hep gülümseyen ve güldüren insanlardır. Yay burcu insanı değişkendir ve gezip eğlenmek en çok yaptığı ve yapmak istediği şeydir. Dışa dönük ve özgürlüğüne düşkün yaya burcu insanının olumsuz özelliği ise tembelliği ve güvenilmez oluşudur.

20 Aralık Özel Bir Gün müdür? Ne Günü?

20 Aralık "Dünya İnsan Dayanışma Günü"dür.

20 Aralıkta Gerçekleşmiş ve Meydana Gelmiş Olaylar

20 Aralık 1522 tarihinde Rodos'un Fethi gerçekleşmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri'nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi.

20 Aralık 1915'de son Anzak ve İngiliz Birlikleri de Çanakkale'yi terk etmişlerdir.

İlk elektronik televizyon sisteminin patenti 20 Aralık 1938'de alındı.

20 Aralık 1995'de NATO kuvvetleri, Bosna'da görev yapmaya başladılar.

20 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Polonyalı romantik ressam Kazimierz Alchimowicz 20 Aralık 184'da doğmuştur.

Alman eskrimci Helene Mayer 20 aralık 1910 tarihinde doğmuştur.

Amerikalı atlet Bob Hayes 20 aralık 1942'de doğmuştur.

Yahudi asıllı İngiliz yazar Alain de Botton 20 Aralık 1969'da doğmuştur.

Alman atlet Anja Rücker, doğumu 20 Aralık 1972

Amerikalı televizyon yıldızı ve model Giaz Alleman 20 Aralık 1983'de doğmuştur.

Arjantinli futbolcu Martin Demichelis 20 Aralık 1980'de doğmuştur.

İngiliz futbolcu Ashley Cole, 20 Aralık 1980'de doğmuştur.

Fransız futbolcu Kylian Mbappe 20 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur.

20 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Mehmet Akif ersoy 20 Aralık 1873 tarihinde doğmuştur.

Şerif İçli 20 Aralık 1899'da doğmuştur.

Türk yazar Aziz Nesin 20 Aralık 1915'de dünyaya gelmiştir.

Ermeni asıllı Türk müzisyen ve besteci Onno Tunç 20 Aralık 1948 tarihinde doğmuştur.

Türk foto-muhabir Alpaslan Dikmen 20 aralık 1965 doğumludur.

Tük laborant ve siyasetçi Fatih Mehmet Maçoğlu 20 aralık 1968 doğumludur.

Türk yazar , baterist ve Mor ve Ötesi adlı Türk rock grubunun kurucu üyesi Kerem Kabadayı 20 Aralık 1977 tarihinde doğmuştur.

20 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

20 Aralık doğumlu anime karakteri Ken Kaneki'dir.