20 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 20 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"20 Ağustos tarihi içerisinde doğmuş olan çok sayıda kişi bulunmaktadır. Özellikle astroloji ile ilgilenen kişiler 20 Ağustos tarihinin hangi burca ait olduğunu merak etmektedir. Bu tarihin hangi burca ait olduğunu, burcun özelliklerini, tarihte 20 Ağustos içerisinde hangi olayların yaşandığını, 20 Ağustos tarihinde doğan ünlüleri sizler için derledik."
Günümüzde astroloji çok fazla kişi tarafından takip edilmektedir. Bu sebepten dolayı astroloji oldukça yüksek bir popülerliğe sahip olmaktadır.
20 Ağustos Tarihinde Doğan Kişiler Hangi Burçtur?
20 Ağustos tarihi içerisinde doğan bireyler aslan burcu olmaktadır. Aslan burcu olan bireyler genel olarak liderlik veya önderlik etmeye yatkın olmaktadır. Kontrolü ise hiçbir zaman elden bırakmazlar.
Aslan Burcunun Özelikleri Nelerdir?
Aslan burcu kişileri genel olarak önder olan kişilerdir. Aslan burcu kişileri çoğu zaman başkalarının hayatlarını da onlar için düzenlemek istemektedirler. Bu sebepten dolayı aslan burcunu en iyi tanımlayan kelime "yönetim" kelimesidir. Yaşam sahnesi içerisinde her zaman parlamaktadırlar ve odak noktası olmaktadırlar.
Organizasyon güçleri yüksektir. İyi hissettikleri zamanlarda güler yüzlü, etkileyici başkalarına yardım edebilmeyi seven ve aynı zamanda da bunu kendilerine görev saymaktadırlar. Aslan burcu olan kişiler iyimser olan kişilerdir. Onlara karşı hatalı davranılmış olsa bile olgun bir tavır ile tepki vermektedirler. Bunun dışında aslan burcunun sabrı taştığında tartışmaya girme eğilimleri yüksek olmaktadır. Zor olan günlerinde şansları aslan burcu olan kişilere her daim yardım etmektedir.
20 Ağustos Aslan Burcu Yükseleni Nedir?
20 Ağustos tarihinde dünyaya gelmiş olan aslan burçlarının yükseleni farklılık gösterebilmektedir. Yükselen burcun belirlenebilmesi için öncelikle doğum tarihi ve ayrıca doğum saatinin de kişi tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bütün bu bilgiler aracılığı ile bireyin yükselen burcu bulunabilmektedir. Yükselen burçsa yaşama dair önemli ipuçları sunabilmektedir.
20 Ağustos'ta Tarihte Gerçekleşen Olaylar Nelerdir?
Tarih boyunca 20 Ağustos'ta çok sayıda olay gerçekleşmiştir. Bu olaylardan birkaç tanesi ise şu şekilde sıralanmaktadır:
Dünya Savaşı kapsamında Alman Birlikleri, hızla Brüksel'i işgal etmiştir.
NASA, Viking 1 isimli olan uzay aracını Mars'a doğru göndermiştir.
Sekiz sene sürmüş olan İran ile Irak Savaşı ateşkes ile sona ermiştir.
Estonya, SSCB'den ayrılmıştır.
ABD Başkanı olan Andrew Johnson, Amerikan İç Savaşı'nın bitmiş olduğunu resmen ilan etmiştir.
Oslo'da gizli bir pazarlığın ardından İsrailliler ile Filistinliler arasında antlaşma imzalanmıştır.
20 Ağustos Tarihinde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler Kimlerdir?
20 Ağustos tarihinde çok sayıda ünlü doğmuştur. Bu ünlülerden birkaç tanesi ise şu şekilde sıralanmaktadır:
Neslihan Atagül
İbrahim Büyükak
Darrell Lance Abbott
Andrew Garfield
Berna Laçin
Nadir Nadi
Amy Adams
Sadi Diren
Thomas Corneiile
Metin Yıldız
Robert Plant
Hüseyin Kutman
Jacopo Peri
Jakup Bart Cisinski
Ayla dikmen
Isaac Hayes
İlker İnanoğlu
Dino Campara
Füsun Demirel
Salvatore Quasimodo
Howard Philips Lovecraft