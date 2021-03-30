20.02 Ne Demek? 20.02 Ters Saat Anlamı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Daha iyi bir insan olmak için önceliklerinizi gözden geçirmeniz gerekir. Kendinizi büyük projelere atmayın, bunun yerine basit ve işe yaramaz görünen ama aslında olağanüstü etkili olan küçük ayrıntılara odaklanın.



20.02 Ne Demek?



Sıklıkla çift simetrik bir saat görüyorsanız, bu bilincinizde bir değişiklik olduğu anlamına gelir. Koruyucu Meleğiniz dikkatinizi hayatınızda meydana gelen ve sizi daha da mutlu edecek bir değişikliğe çekmeye çalışır.



Akşam 8: 02'de kendinizi kendinize bırakın ve içinizde inanç, umut ve güven bulun. Bu şekilde olayları yeni bir ışıkta, pozitif bir ışıkta görebileceksiniz. Sezginizi dinleyin, geçmişinize bakın ve eski arkadaşlarınızla yeni bağlar kurun.



20.02 Saat Anlamı Nedir?



2 açıkça birliğin sayısıdır, aynı zamanda dualitedir. 2 sayısını çift simetrik bir saatte görmek uzlaşma çağrısıdır, başkalarına doğru bir adım atarak onları anlamaya çalışır. Artık koruyucu meleğinizin akşam 8: 02'ye kadar sizinle iletmek istediği mesaj hakkında biraz daha fazla şey biliyorsunuz.



Çoğunlukla kesin bir zamanla ve aynı zamanda çift veya simetrik bir saatle karşılaşmanın farklı yorumları olabilir. Bazıları Koruyucu Meleğinin onlarla iletişim kurmaya çalıştığını düşünüyor. Diğerleri artık orada olmayan bir kişinin mesajını, sorularının cevabını veya iyi bir alâmeti görüyor. Her ne olursa olsun, çift veya simetrik saatler bizi kayıtsız bırakmaz ve anlamları gizli mesajlar ortaya çıkarır.



İkiz saatler olarak da bilinen ayna saatlerinin her birinin kendi anlamı ve önemi vardır. Bu saatlerle sık sık karşılaşırsanız, birinin size göndermeye çalıştığı bir mesajı vardır. Bu, melek dünyasıyla eşzamanlılık olarak bilinen bir fenomendir; tam olarak anlamadan önce yorumlamanız gereken bir mesaj. Bir senkronizasyonun ardındaki mesajı gerçekten yakalayabilen bilinçaltımızdır.



20.02 Ne Anlama Gelir?



Bu ayna saatlerinin ne sakladığını, koruyucu melekler gibi araçları ve numerolojinin yolunu bulmak için farklı araçlar kullanabiliriz. Saat yüzünüzde düzenli olarak 20:02 ters ayna süresiyle karşılaşırsanız, bunun meydana gelmesinin bir veya daha fazla nedeni vardır. Koruyucu Meleğiniz kesinlikle sizinle iletişim kurmaya çalışırken, kulaklarınızı dikmelisiniz. Bu, sorularınıza cevaplar getirmek, yanınızda olduğunu söylemek, hangi yolu izleyeceğinizi göstermek veya tamamen farklı bir şey olabilir.



Bu tersine çevrilmiş ayna saatinin arkasındaki mesajı açıklarken açık fikirli olun, ancak en önemlisi bunun disiplin, hırs, yaratma ve pragmatizm saati olduğunun farkında olun. Mutluluğa ulaşmak için önceliklerinizi yeniden gözden geçirmeli ve inancınızı, umudunuzu ve güveninizi yeniden kazanmalısınız.



Dostluk ve yakınlık meleği, gerçek motivasyonlarınızı keşfetmek için bilinçli ve bilinçaltı zihninizin derinliklerine inmenize yardımcı olmak için orada olduğunu bilmenizi sağlıyor. Ayrıca, size bildiklerinizin ötesine, bilmediklerinizin ötesine geçme fırsatı vererek ruhunuzu geliştireceğini söylüyor.



20.02 Saati Nedir?



Koruyucu Melek Umabel ayrıca size harika teknolojik yetenekler sunacağını ve dünyevi krallık ile evren ve varoluşun diğer tüm planları arasındaki benzerliği daha iyi anlamanıza izin vereceğini söylemeye çalışıyor. Evrenin rezonansını çalışmanıza ve anlamanıza yardımcı olacaktır. Astroloji, fizik veya astronomi alanında çalışıyorsanız da değerli bir destek olacaktır.



Umabel ayrıca daha iyi bir sosyal hayata sahip olacağınız konusunda sizi uyarıyor. Size, etrafınızdakilerle bağlarınızı güçlendirmenizi sağlayacak ışığını sunar. Bu sayede artık başkalarıyla bağ kurma veya arkadaş edinme konusunda sorun yaşamayacaksınız ve o da kardeşçe ilişkilerinizi geliştirecek. Koruyucu ve koruyucu olan bu koruyucu melek, ışığıyla size yakın olan insanlarla ilişkilerinizi aydınlatacak. Sizi tüm yalnızlık endişelerinden kurtaracak, böylece artık hayatınızı yalnızlık içinde yaşamak zorunda kalmayacaksınız