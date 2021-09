2 Haziran hangi burç ve burcu ne? 2 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

İkizler burcunu Merkür'ün yönettiği düşünülür. İkizler burcu, çabuk düşünüp çabuk hareket eden ikizler burcu kişileri, birkaç işi birden yapabilir.

2 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

2 Haziran tarihinde doğan kişiler, ikizler burcu olarak kabul edilir. Pratik zekaya sahip olan ikizler burcu insanları, hava grubunun özelliklerini taşır. 22 Mayıs ile 22 Haziran tarihleri arasında doğan herkes, ikizler burcu olarak kabul edilir.

2 Haziran Yükseleni

İnsanların burçları, doğdukları güne göre şekillense de yükselen burcunu öğrenebilmek için doğum saati bilgisine ihtiyaç duyulur. 2 Haziran ikizler burcu olan kişinin yükselen burcu hesaplarken, 2 saatte bir yükselen burcun değiştiğini de unutulmamak gerekir.

2 Haziranda Doğanların Özellikleri

Değişken karakterleri ile tanınan ikizler burcu kişileri, aniden mutlu ya da mutsuz olabilir. Seyahati çok seven ikizler burcu kişisi, hareketli bir hayatı tercih eder. Aşktan çok çabuk sıkıldıkları zaman, sadakat bakımından zayıflık gösterebilir. Ciddi ve uzun ilişkilerin insanı olmayan ikizler burcu, duygusallıktan haz etmez.

Her şeye çok meraklı bir yapısı olan ikizler burcu kişileri, öğrenmeye her zaman açıktır. Aynı zamanda da arkadaş canlısı olan ikizler burcu, etrafındaki insanları çok çabuk etkileyebilir. Konuşmaya bayılan ikizler burcu hazırcevaplılığı ile dikkat çeker. İkizler burcu kişisi, karşısında kendisini her zaman şaşırtacak ve etkileyecek kişiler görmek ister.

2 Haziran Özel Bir Gün müdür? 2 Haziran Ne Günü?

2 Haziran günü Miladi takvime göre yılın 153. günü ve artık yıllarda ise, 154. gündür.

2 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

662 yılında Yunan adalarından 3 tanesi bir deprem sonucunda yok oldu.

Amerika’da koyulan içki yasağı, Maine eyaletindeki uygulamayla başladı.

1926 yılında Genel Nüfus Sayımı hakkında kanun kabul edildi.

1946 yılında İtalya’da monarşi rejimi kaldırıldı.

1953 yılında Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth taç giydi.

1995 yılında Karabük, Kilis ve Yalova il oldu.

2001 yılında Nepal Kralı ve Kraliçesi, Prens oğulları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

1981 yılında Devlet Başkanı Kenan Evren'in emri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun da aldığı kararı ile MKE Ankaragücü takımı birinci futbol ligine çıkarıldı.

1984 yılında Hindistan ordusu, dini bölge kurma amacı taşıyan Sihlere saldırı yaptı.

2 Haziran Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

2 Haziranda doğan Türkler; Recep Yazıcıoğlu, Ersin Düzen, 2 Haziran'da doğan yabancılar ise; Edward Elgar, Tommy Mandel'dır.

2 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

Ayame Sarutobi (2 Haziran) - Gintama

Lucci Rob (2 Haziran) - One Piece