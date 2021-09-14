2 Eylül hangi burç ve burcu ne? 2 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

23 Ağustos ile 22 Eylül tarihlerini kapsayan burçlar başak burcu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile 2 Eylül günü de başak burcu olarak değerlendirilmekte ve bu yönde yorumlanmaktadır.

2 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

2 Eylül tarihinde doğan kişiler başak burcu başlığı altında yorumların. Bu burcun özellikleri ile yükseleni hakkında değerlendirme yapılır.

2 Eylül Yükseleni ve Özellikleri

Başak burcu aktif ve bir o kadar çalışkan kişileri temsil etmekte olan bir burçtur. Başak burcu olan kişilerin iş verimliliği ve performansı son derece yüksek olmaktadır. Tüm bunlarla birlikte başak burcunun dikkat çeken en önemli özelliği gerek iş hayatında gerekse de günlük hayatta çok iyi analiz yapmaları ve bunu hayatlarında tatbik etmeleridir.

2 Eylül günüde doğan ve başak burcuna sahip olanların yükseleni zihinsel güç ve ayrıca çalışkanlık olmaktadır. Bu burca sahip olan kişilerin çok başarılı bir iş hayatı olur. Çevreleri tarafından hareketli ve enerjileri çok yüksek olan kimseler olarak tanınır. Bu kişilerin analiz ve yorumlama yetenekleri de bir o kadar gelişmiştir.

2 Eylül Tarihinde Doğan Türk Ünlüler

- 1973 Türk sinema oyuncusu Hande Ataizi,

- 1973 oyuncu ve model Pınar Altuğ,

- 1977 Türk haber sunucusu Erhan Çelik,

- 1981 Türk-Alman futbolcu Ferhat Çerçi,

- 1987 Türk pop müzik şarkıcısı Tuğba Yurt,

- 1995 Türk futbolcu İbrahim Demir,

2 Eylül Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler

- 1966 Fransız araba yarışçısı Olivier Panis,

- 1966 Meksikalı sinema oyuncusu Salma Hayek,

- 1968 Amerikalı sinema oyuncusu Cynthia Watros,

- 1975 Türk oyuncu Defne Joy Foster,

- 1977 Brezilyalı futbolcu Felipe Loureiro,

- 1977 Malili futbolcu Frédéric Kanouté,

- 1982 İngiliz futbolcu Joey Barton,

- 1986 Türk dizi oyuncusu Gonca Vuslateri,

- 1987 Kanadalı patenci Scott Moir,

- 1993 Japon futbolcu Keita Fujimura,

2 Eylül Tarihinde Dünya Olayları

- 1993 TÜBA yani Türkiye Bilimler Akademisi kuruldu.

- 1994 Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Milli Sporcumuz halterci Naim Süleymanoğlu'na "Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü" layık görüldü.

- 1998 yılında İsviçre Hava Yolları yolcu uçağı, İskoçya'da düştü. Bu olayda 229 kişi hayatını kaybetti.

- 2011 yılında Türkiye, BM'nin Mavi Marmara Raporuna göre İsrail'e yönelik 5 madde içeren yaptırım kararı aldı.