2 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 2 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

2 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burç ve burç özelliklerinin yanında bu tarihte doğan yerli ve yabancı ünlülerin kimler olduğunu merak edenler kendi burcuna ait kişileri öğrenmek isteyenler kendi özellikleri ile kıyaslama yapabilmektedir.

2 Ağustos Hangi Burçtur?

2 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burcu Aslan burcu olmaktadır. 1 ve 23 Ağustos tarihleri arasında doğan kişiler Aslan burcu sayılmaktadır. Aslan burcu özelliklerini göstermekle beraber doğum saatleri ile yükselen burçlarını da öğrenmek mümkündür.

2 Ağustos Tarihte Bugün Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

2 Ağustos tarihinde doğan kişiler Aslan burcu olarak kabul edilmektedir. Aslan burcu olup 2 Ağustos tarihinde dünayaya gelen birçok ünlü benzer özellikler göstermektedir.

2 Ağustos günü doğan ünlüler arasında Hatice Şendil, Ahmet Uğurlu, Burak Öksüzoğlu, Hüseyin Beşok, Uğur Tütüneker, Osmanlı padişahı 1. Mahmut, Osman Yağmurdereli gibi ünlüler ve tanınmış kişiler yer almaktadır.

2 Ağustos tarihinde doğan yabancı ünlüler ise irlanda'lı aktör Peter Otoole, yazar Isabelle Allende, Arjantin eski başkanı Jorge Rafael Videla, İngiliz yönetmen John Dexter, Amerikalı yazar James Baldwin, Hollandalı ressam Saskia Van Uylenburgh bu tarihte doğan ünlüler arasında yer almaktadır.

2 Ağustos Aslan Burcu Yükseleni ve Özellikleri

2 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burcu Aslan burcu kabul edilmektedir. Aslan burcu özelliklerinin yükselen Aslan burcu olan kişilerde de aynı özellikleri taşıdığı görülmektedir. Aslan burcu özellikleri şöyledir;

Lider olmayı seven yapıdadırlar. Aslan burcu girdiği ortamda ve çevresindeki insanları bir araya toplayan yöneten ve sözünü dinlemeyi seven özellikleri taşımaktadır.

Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu olan kişiler dış görünüşlerine önem veren yaşadıkları çevrede lükse düşkün kişilerdir. Aslan burcu olan kişilerde güvenilir ve sözüne itimat edilir kişiler olmasının yanında kibirli ve kendini üstün görme özellikleri de bulunmaktadır.

Aslan burcu olan kişiler başladıkları her işte önde ve öncü olmayı severler. Aslan burcu olan kişiler dostluğa kıymet veren çevresinde olumlu intiba bırakabilen kişilerdir.

Aslan burcu özellikleri arasında başkalarının yönlendirmelerini kolaylıkla kabul etmeyen kendinden daha az eğitimli kişileri ciddiye almayan hareketleri bulunmaktadır.

Aslan burçlarının en sevilen yanları ise insanlar arasında uyum ve birlikteliği kolaylıkla sağlayarak kendilerini toplum önünde ortaya çıkaran özelliklerinin bulunmasıdır. Aslan burçları kendilerine başkalarını rakip görmedikleri için her durumda kendilerini daha üstün tutarak içten pazarlık veya kötü niyet barındırmamaktadırlar. Güvenilir karaktere sahip ve içi dışı belli olan kişi özellikleri göstermektedirler.