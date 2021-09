19 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 19 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojide, 12 güneş burcundan birisi olan "Yengeç Burcu" 21 Haziran-21 Temmuz arası doğumlulardır. 19 Temmuz tarihinde doğan insanların burcu yengeç olmaktadır.

19 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

19 Temmuz doğumlu kişilerin güneş burcu yengeçtir.

19 Temmuz Yükseleni

Pek yaygın olarak bilinmese de güneş burcundan farklı olarak kişilerin bir de ay burcu yani yükselen burcu vardır. Yükselen burç ise herkese özeldir. Yükselen burç, kişilerin doğum saatinin bilinmesi halinde saptanabilmektedir.

19 Temmuzda Doğanların Özellikleri

19 Temmuz tarihinde doğan kişiler yengeç burcudur. Yengeç burcunun en temel özelliklerinden birisi gelenek ve göreneklerine aşırı bağlılıklarıdır. Yengeç burcu insanları evcimendirler. Aile onlar için en önemli kavramdır. İyi bir anne ve baba olurlar. Çocuklarını hayatlarının merkezine koyarlar. Genellikle sakin bir yaşamı tercihe eden yengeçlerin olumsuz özellikleri kıskançlıklarıdır.

19 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 19 Temmuz Ne Günü?

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu 19 Temmuz günüdür. 19 Temmuz "Dünya Fenerbahçeliler Günü" olarak kutlanır.

19 Temmuz Tarihinde Yaşanmış ve Gerçekleşmiş Olaylar

Tarihte 19 Temmuz Günü Gerçekleşmiş Olaylardan bazıları aşağıdadır:

19 Temmuz 1870'de Fransa Prusya'ya savaş ilan etmiştir.

Elvis Presley ilk albümü olan "That's All Right Mama"yı çıkardı.

19 Temmuz 1990 tarihinde ABD'nin New York Federal Mahkemesi, Karun Hazinesi'nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine Ekim 1993 tarihinde Ankara'ya getirildi.

19 Temmuz Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Bu tarihte doğmuş olan Türk Ünlüler ve futbolculardan bazı kişiler:

Türk oyuncu Selahattin Taşdöğen 19 Temmuz 1951 doğumludur.

Türk manken ve oyuncu İpek Özkök 19 Temmuz 1982 tarihinde doğmuştur.

Ebru Ünlü, Tür oyunca da 19 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk futbolcu Eray İşcan da 19 Temmuz 1991 doğumludur.

19 Temmuz Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

19 Temmuz tarihinde doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazı kimseler:

Alman filozof Herbert Marcuse 19 Temmuz 1898 doğumludur.

Amerikalı gitarist Robb Flynn'ın da doğum tarihi 19 Temmuz 1968'dir.

Tobias Werner, Alman futbolcunun da doğumu 19 Temmuz 1985'dir.

İsviçreli futbolcu Manuel Akanji'nin de doğumu 19 Temmuz 1995'dir.

19 Temmuz Tarihinde Doğan Anime Karakterleri

19 Temmuz doğumlu anime karakteri bulunmamakla birlikte yengeç burcu olan anime karakterleri vardır.