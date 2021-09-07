19 Şubat hangi burç ve burcu ne? 19 şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

22 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasında dünyaya gelen herkes hava grubuna ait olan burca dahil olur. 19 Şubat tarihinde dünyaya gelen kişilerin burçları hava grubuna ait olan bir burç olan, Kova burcuna sahip oluyor.

19 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

19 Şubat tarihinde doğan kişiler hava burcu gurubuna dahil olan kova burcuna sahip olur. Kova burcu insanları, genellikle sıcakkanlı ve sevecendir. Aynı zamanda din, dil, ırk ayırt etmeksizin çok insancıl bir şekilde davranabilirler. Bu kişiler ise, herkesin eşit olmasını ve eşit haklara sahip olmasını savunurlar. Kova burcu kişileri kolaylıkla herkesi sevebilirler. Ama çoğu zaman da sabit fikirli ve çok inatçı olabilirler.

19 Şubat Yükseleni

Yükseleni Kova burcu olan kişilerin özelliklerinden birisi de çok dürüst olmalarıdır. Tüm burçlar arasında yükseleni Kova burcu olan kişiler, aynı zamanda daha dürüst olan kişilerdir. İdealist ve içten davranışlara sahip olan kova burçları, insancıl bir bakış açısına ve genel olarak da affedicilik özelliklerine sahiptir.

19 Şubatta Doğanların Özellikleri

Kova burçları, özgür yaşamayı sevdikleri için aile ile yaşamakta çok zorlanabilirler. Aynı zamanda yeni şeyler araştırarak keşfetmeye bayılırlar. Kova burçları, çok özgür ruhlu ve başına buyruk yapıları ile dikkat çekerler. Kovalar, duygularını gizli yaşamayı severler. Sabit fikirli ve inatçı olmaları bazen başlarına iş açsa da çoğu zaman işine yarar.

19 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1861 tarihinde Rusya'da toprağa bağlı kölelik yasaklandı.

1957 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kadın doktor subayı Sema Aran, göreve başladı.

1600 yılında Peru'daki Huaynaputina yanardağı, Güney Amerika tarihinde yaşanmış olan en şiddetli patlama ile püskürdü.

1878 yılında Thomas Edison, fonografın patentini aldı.

1915 yılında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı başarı ile püskürtüldü.

1932 yılında Halkevleri kuruldu. 1951 yılında Demokrat Parti Hükümeti tarafından da kapatıldı.

1998 yılında Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğalgazı getirecek olan Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında bir anlaşma imzalandı.

1994 yılında Libya'da şeriat uygulamasına geçildi. Aynı zamanda da İslami takvim uygulanmaya başlandı.

1986 yılında SSCB, Mir Uzay İstasyonunu uzaya gönderdi.

2008 yılında Küba lideri Fidel Castro, görevinden ayrıldı.

19 Şubatta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

19 Şubat tarihinde doğan ünlü yabancılar Jeff Daniels, Carson McCullers'tir. 19 Şubat doğumlulardan Türkler Vecdi Sayar, Belkıs Dilligil'dir.

19 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

19 Şubat tarihinde doğan herhangi bir anime karakteri yoktur.