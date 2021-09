19 Ocak hangi burç ve burcu ne? 19 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

19 Ocak Oğlak burcuna sahip olan bir gün olarak bilinir. Toprak grubuna aittir ve özellikle kadınsı özellikleri bünyesinde barındırır.

19 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

19 Ocak, Oğlak burcuna denk gelen bir gündür. Bu tarihte doğan kişiler Oğlak burcuna sahiptir.

19 Ocak Yükseleni

Oğlak burcu yükseleni doğduğu saate göre farklılık gösterecektir. Genel olarak Oğlak burcu yükseleni yavaş hareket eden, sabırlı davranan ve planlı bir hayat sürdüren özelliklere sahip oldukları bilinir. Ciddi ve ağırbaşlı olmayı tercih ederler.

19 Ocakta Doğanların Özellikleri

19 Ocakta doğan kişiler genel olarak planlı bir hayat yaşamayı seven, güvenilir ve dürüst olan kişiler olarak bilinir. Saygıyı seven ve başkalarına da saygı gösteren bir kişiliğe sahiptir. Sırdaş, sır tutan, paylaşmayı seven kişiliklere sahip oldukları bilinir.

19 Ocak Özel Bir Gün Müdür? 19 Ocak Ne Günü?

19 Ocak'a ait herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

19 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

19 Ocak'a ait olan bazı olay ve gelişmeler şu şekildedir:

1861 yılında Georgia, ABD'den ayrıldı. 1910 yılında Çırağan Sarayı yandı. 1923 yılında Ali Şükrü Bey tarafından yayımlanan Tan gazetesi ilk sayısı çıktı. 1950 yılında Türkiye, İş Mahkemesi kurma kararı aldı. 1960 yılında Türkiye Sosyalist Partisi faaliyet göstermeye başladı. 1981 yılında Bakırköy İş Mahkemesi DİSK kayyım atadı. 1983 yılında ihat Gerçek'i öldürmek ile yargılanan iki kişi mahkum edildi. 2005 yılında SEKA İzmit'te yer alan işletmeyi kapatma kararını protesto edenler, fabrikadan çıkmamayı karar aldı. 2007 yılında Hrant Dink silahlı saldırı ile öldürüldü.

19 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Feridun Çölgeçen, Suphi Kaner, Toktamıi Ateş, Altan Günbay, Yesari Asım Arsoy, Huban Öztoprak, Alper Uçar, Selahattin Adil 19 Ocak'ta doğan ünlüler olarak bilinir.

19 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Rachel Luttrell, Erol Zubcevic, Antonie Fuqua, Karen Bach, Jean Debucourt, Matt Hill, Bryan Pringle, Ryu Ruze, Rita Renoir, Veanne Cox, Ken Hughes, Dolly Parton, Mark Roberts, Peter Aude 19 Ocak tarihinde doğan diğer ünlüler olarak sıralanabilir.

19 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

19 Ocakta doğan anime karakteri Gaara (Naruto) olarak bilinir.