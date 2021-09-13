19 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 19 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

19 mayıs günü dünyaya gelen biri boğa burcunda yer almaktadır.

19 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

Güneş burcuna göre 21 Nisan ile 21 Mayıs arasında kalan tarihler boğa burcuna aittir. 19 Mayıs boğa burcuna ait olan günler arasında kalmaktadır. 19 Mayıs gününde dünyaya gelen biri boğa burcudur.

19 Mayıs Yükseleni

Yükselen burçları belirlenmesinde doğduğunuz günün yanında doğduğunuz konum ve doğduğunuz saat önemlidir. Doğduğunuz saati bilseniz de doğduğunuz konum sorulmadan cevaplanan yükselen burçları tam olarak doğru değildir.

19 Mayıs’ta Doğanların Özellikleri

19 Mayısta doğan insanlar boğa burcu oldukları için oldukça özgüvenli kişiliklerdir. Boğa burçlarıyla ilk tanıştığınızda size kaba veya çekimser davranabilir fakat alıştık sonra oldukça sevecen ve etkin insanlar olduklarını görebilirsiniz.

19 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 19 Mayıs Ne Günü?

19 Mayıs tarihi Türkler için oldukça önemli bir gündür. 19 Mayıs günü Mustafa Kemal Atatürk samsuna ayak basarak Kurtuluş savaşının başlaması için ilk adımdır. Atatürk 19 Mayıs gününü gelecek olarak gördüğü gençlere hediye etmiştir. 19 Mayıs günü ülkemizde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır.

19 Mayıs Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1515- Osmanlı Kemah kuşatmasını başlatmıştır.

1919 - Mustafa Kemal’in Samsun'a ayak basması ve Millî Mücadele'yi başlatması.

1924- Haliç konferansları başladı

1934- Bulgaristan'da faşistler darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1935- Frankfurt- Darmstadt arasında ilk Autobahn açıldı.

1938- Atatürk, son defa Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi.

1940- İstanbul’da Dolmabahçe Stadı’nın temeli atıldı.

1943- Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.

1968- Türkiye İşçi Partisi'nin Kayseri'deki toplantısına saldırıldı.

1975- ABD Senatosu, Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılmasını kararlaştırdı.

1982- Türkiye, Fransa'dan Yılmaz Güney'in iadesini istedi.

1989- Kadın Kurultayı toplandı. İ

1991- Hırvatistan'da referandum yapıldı.

1993- Atatürkçü Düşünce Derneği kuruldu.

2000- Fijide silahlı bir grup parlamento binasını basarak 7 bakan ve başbakanı rehin alarak darbe yaptı.

2004- ABD işgal güçleri Irak’ın Ramadi şehrindeki eve bombalı saldırı düzenleyerek 45 kişiyi öldürdü.

2006- Türkiye Gençler Birliği kuruldu.

2015- Kütahya da 5.9 büyüklüğünde deprem oldu.

19 Mayıs’ta Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

1881- Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu

1910- Burhan Arpad, Gazeteci yazar

1954- Nükhet Duru, Şarkıcı

1972- Özcan Deniz, Şarkıcı ve oyuncu

1983- Yağmur Atacan, Oyuncu

19 Mayıs’ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1584- Miyamoto Musaşi, Japon kılıç üstadı

1762- Johann Gottlieb Fichte, Alman filozof

1890- Ho Şi Mingh, Vietnam bağımsızlık hareketinin lideri

1914- Max Perutz, Moleküler biyolog

1925- Malcolm X, ABD'li siyahi lider

1925- Pol Pot, Kamboçyalı komünist lider

1947- David Helfgott, Avustralyalı piyanist

1966- Polly Walker, Oyuncu

1975- Jonas Renkse, Katatonia Grubu'nda Solist

1976- Kevin Garnett, ABD'li basketbolcu

1977- Natalia Oreiro, Şarkıcı ve oyuncu

1979- Andrea Pirlo, Futbolcu

19 Mayıs’ta Doğan Anime Karakterleri

Boku wa Tomodachi ga Sukunai animesin de yer alan Sena Kashiwazaki karakteri 19 Mayıs doğumludur.

Nurarihyon no Mago animesin de yer alan Yura Keikain karakteri 19 Mayıs doğumludur.