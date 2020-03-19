19 Mart Perşembe Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 19 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 19 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 19 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 19 Mart günü neler bekliyor? İşte 19 Mart günlük burç yorumlarınız...

19 Mart Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenizden iyice izole olmanız sizi hemen sıkabilir. Dışarı çıkma isteğinize hâkim olun ve evde yapabileceğiniz egzersizlere zaman ayırmayı tercih edin.

19 Mart Boğa burcu yorumu

Duygusal ve hassas olduğunuz bir gün içindesiniz. İlişkilerde bazı sorunlarla yüzleşebilir ve seçimlerinizle ilgili insanların karşısında durmanız gerekebilir.

19 Mart İkizler burcu yorumu

Sağlığınıza dikkat etmeli ve sizi ruhsal anlamda yoracak olan olaylara karşı şartları zorlamadan geri planda kalmalısınız.

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19 Mart Yengeç burcu yorumu

Hayatınızda şu yaşadıklarınıza bir anlam veremiyor olabilirsiniz. Panik olmayın. Uzaktan çalışmak ya da biraz izole olmak sizlere daha iyi gelebilir.

19 Mart Aslan burcu yorumu

Bugün ilişkilerde kendinizi yalnız ve umutsuz hissedebilirsiniz. Bu duygulardan kendinizi uzak tutmalısınız.

19 Mart Başak burcu yorumu

İçsel anlamda sebepsiz bir kaygı içinde olmaktan vazgeçin. Hijyen ve temizlik konularında kendinize ve çevrenize hayatı zehir etmeden ilerleyin.

19 Mart Terazi burcu yorumu

Kendinizi daha sosyal ve dışa dönük hissedebilirsiniz. Bu noktada birkaç arkadaşınızla görüntülü konuşmak size pozitif bir bakış açısı sağlayabilir.

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19 Mart Akrep burcu yorumu

Bugün kendinizi engellenmiş ya da çevrenize baskı yaratırken bulabilirsiniz. Baskıcı tarafınız sizi ele geçirip manipüle etmek istese bile direnin.

19 Mart Yay burcu yorumu

Aşk hayatınızda bazı kıskançlıklar söz konusu olabilir burada dengenin bozulmamasına dikkat etmelisiniz.

19 Mart Oğlak burcu yorumu

Yapacağınız onca seyahat ve bir sürü işiniz varken siz şu an evde olmanın dayanılmaz gerginliğini yaşıyor olabilirsiniz.

19 Mart Kova burcu yorumu

Finansal alanda yaşadığınız sorunlar insanların gerçek yüzünü görmenizi sağlayabilir. Arkada dönen olaylara karşı temkinli olmalısınız.

19 Mart Balık burcu yorumu

Yaşadığınız olaylar da haklı ya da haksız arayışı içinde olmamalısınız. Beklentilerinizi kabul ettirmeye çalışmayın.