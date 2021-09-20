19 Kasım hangi burç ve burcu ne? 19 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

19 Kasım uluslararası erkekler gün olarak kutlanmaktadır.

19 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

19 Kasım günü güneş burcuna göre akrep burcunun günleri arasında yer almaktadır. 19 Kasım günü doğan insanlar akrep burcudur.

19 Kasım Yükseleni

Yükselen burçlarının hesaplanmasında doğulan gün sadece bir etkendir. Sadece doğulan günün bilinmesi ile yükselen burç hesaplanamamaktadır.

19 Kasım’da Doğanların Özellikleri

19 Kasım günü akrep burcunda yer aldığı için 19 Kasım da doğan insanlar sabırlı ve özenli insanlardır. Bu özelliklerinden dolayı

19 Kasım Özel Bir Gün müdür? 19 Kasım Ne Günü?

19 Kasım IMD olarak kutlanmaktadır. IMD açılımı International Men's Day’tir. Türkçesi uluslararası erkekler günüdür. 19 Kasım uluslararası erkekler günü olarak kutlanmaktadır.

19 Kasım Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1595- Koca Sinan Paşa, Eflak Seferindeki başarısızlığı nedeniyle azledildi.

1808- İstanbul'da ayaklanma çıktı.

1816- Varşova Üniversitesi kuruldu.

1863- Abraham Lincoln Gettysburg Konuşması'nı yaptı.

1881- Großliebenthal köyüne meteor düştü.

1900- Birleşik Krallık'ta, seçme ve seçilme hakkı isteyen 119 kadın, Avam Kamarası'na zorla girmekten tutuklandı.

1926- Troçki ve Zinovyev, Sovyetler Birliği politbüro'dan kovuldu.

1938- Atatürk'ün naaşı, İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkarıldı.

1941- Birleşik Krallık, Kuzey Afrika'da Alman ve İtalyanlara karşı saldırıya geçti.

1942- Harp Ekonomisi Bürosu kuruldu.

1943- III. Tarih kongresi toplandı.

1946- Afganistan, İzlanda ve İsveç, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1949- İstanbul Radyosu tekrar yayına başladı.

1960- Af çıktı.

1967- TBMM, Hükûmete ülke dışına asker gönderme yetkisi verdi.

1977- Portekiz Havayollarına ait uçak düştü.

1979- İlhan Darendelioğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

1984- BM görevlisi Enver Ergun, Viyana'da Ermeni saldırganlarca öldürüldü.

1985- ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov, Cenova'da ilk kez buluştu.

1988- Pakistan'da Benazir Butto Başbakan seçildi.

1990- Avrupa Güvenlik ve İş birliği Konferansı (AGİK) toplandı.

1991- 49. Hükümet kuruldu.

1994- Halil Mutlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda 7 Dünya rekoru kırarak, 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu 64 kiloda 5 Dünya rekoru kırarak, 3 altın madalya, Fedai Güler de 70 kiloda 2 Dünya rekoru kırarak 2 altın madalya elde etti.

1997 – İlk defa 7’si de canlı yediz doğumu gerçekleşti.

1999 -Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) yeni koşullara uyarlanmış şekli, tarafların liderlerince imzalandı.

2005- Hadisa katliamı

19 Kasım’da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1912- İsmail Baha Sürelsan, Müzik sanatçısı

1919- Vahit Melih Halefoğlu, Dışişleri Bakanı

1934- Nurten İnnap, Oyuncu

1936- Süleyman Turan, Tiyatro Sanatçısı

1953- Zübeyde Seven Turan, Yazar ve ressam

1962- Faruk Özlü, Siyasetçi

1969- Ertuğrul Sağlam, Teknik direktör

1979- Melike Öcalan, Oyuncu

1986- Açelya Topaloğlu, Oyuncu

19 Kasım’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1711- Mihail Lomonosov, Bilim adamı

1770- Bertel Thorvaldsen, heykeltıraş

1805- Ferdinand de Lesseps, Diplomat ve girişimci

1810- August Willich, Asker

1831- James A. Garfield, ABD'nin 20. Başkanı

1887- James B. Sumner, Kimyager ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1888- Jose Raul Capablanca, Dünya satranç şampiyonu

1896- Georgi Jukov, SSCB mareşali

1898- Arthur Von Hippel, Fizikçi

1909- Peter F. Drucker, Yönetim bilimci ve yazar

1917- İndira Gandhi, Hindistan Başbakanı

1933- Larry King, TV programcısı

1934- Kurt Hamrin, F,utbolcu

1938- Ted Turner, İş adamı

1942- Calvin Klein, Moda tasarımcısı

1954- Abdülfettah el-Sisi, Mısır Cumhurbaşkanı

1957- Ofra Haza, Şarkıcı

1961- Meg Ryan, Sinema oyuncusu

1962- Jodie Foster, Sinema oyuncusu

1965- Laurent Blanc, Futbolcu

1976- Jack Dorsey, İş adamı

1978- Věra Pospíšilová-Cechlová, Atlet

1980- Rodrigo Barbosa Tabata, Futbolcu

19 Kasım’da Doğan Anime Karakterleri

Bleach animesinde ki Zaraki Kenpachi karakteri 19 Kasım doğumludur.