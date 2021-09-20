19 Kasım hangi burç ve burcu ne? 19 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"İnsanlar kendileri için özel günlerin dünya için önemini de merak ederler. 19 Kasım günü de bu günlerden biridir. 19 Kasım hangi burçtur? 19 Kasım yükseleni nedir? 19 Kasımda yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 19 Kasımda doğan ünlüler kimlerdir? 19 Kasımda doğan anime karakterler kimlerdir? 19 Kasım ne günüdür? İşte, merak edilen tüm detaylar."
19 Kasım uluslararası erkekler gün olarak kutlanmaktadır.
19 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?
19 Kasım günü güneş burcuna göre akrep burcunun günleri arasında yer almaktadır. 19 Kasım günü doğan insanlar akrep burcudur.
19 Kasım Yükseleni
Yükselen burçlarının hesaplanmasında doğulan gün sadece bir etkendir. Sadece doğulan günün bilinmesi ile yükselen burç hesaplanamamaktadır.
19 Kasım’da Doğanların Özellikleri
19 Kasım günü akrep burcunda yer aldığı için 19 Kasım da doğan insanlar sabırlı ve özenli insanlardır. Bu özelliklerinden dolayı
19 Kasım Özel Bir Gün müdür? 19 Kasım Ne Günü?
19 Kasım IMD olarak kutlanmaktadır. IMD açılımı International Men's Day’tir. Türkçesi uluslararası erkekler günüdür. 19 Kasım uluslararası erkekler günü olarak kutlanmaktadır.
19 Kasım Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1595- Koca Sinan Paşa, Eflak Seferindeki başarısızlığı nedeniyle azledildi.
1808- İstanbul'da ayaklanma çıktı.
1816- Varşova Üniversitesi kuruldu.
1863- Abraham Lincoln Gettysburg Konuşması'nı yaptı.
1881- Großliebenthal köyüne meteor düştü.
1900- Birleşik Krallık'ta, seçme ve seçilme hakkı isteyen 119 kadın, Avam Kamarası'na zorla girmekten tutuklandı.
1926- Troçki ve Zinovyev, Sovyetler Birliği politbüro'dan kovuldu.
1938- Atatürk'ün naaşı, İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkarıldı.
1941- Birleşik Krallık, Kuzey Afrika'da Alman ve İtalyanlara karşı saldırıya geçti.
1942- Harp Ekonomisi Bürosu kuruldu.
1943- III. Tarih kongresi toplandı.
1946- Afganistan, İzlanda ve İsveç, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1949- İstanbul Radyosu tekrar yayına başladı.
1960- Af çıktı.
1967- TBMM, Hükûmete ülke dışına asker gönderme yetkisi verdi.
1977- Portekiz Havayollarına ait uçak düştü.
1979- İlhan Darendelioğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldü.
1984- BM görevlisi Enver Ergun, Viyana'da Ermeni saldırganlarca öldürüldü.
1985- ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov, Cenova'da ilk kez buluştu.
1988- Pakistan'da Benazir Butto Başbakan seçildi.
1990- Avrupa Güvenlik ve İş birliği Konferansı (AGİK) toplandı.
1991- 49. Hükümet kuruldu.
1994- Halil Mutlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda 7 Dünya rekoru kırarak, 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu 64 kiloda 5 Dünya rekoru kırarak, 3 altın madalya, Fedai Güler de 70 kiloda 2 Dünya rekoru kırarak 2 altın madalya elde etti.
1997 – İlk defa 7’si de canlı yediz doğumu gerçekleşti.
1999 -Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) yeni koşullara uyarlanmış şekli, tarafların liderlerince imzalandı.
2005- Hadisa katliamı
19 Kasım’da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1912- İsmail Baha Sürelsan, Müzik sanatçısı
1919- Vahit Melih Halefoğlu, Dışişleri Bakanı
1934- Nurten İnnap, Oyuncu
1936- Süleyman Turan, Tiyatro Sanatçısı
1953- Zübeyde Seven Turan, Yazar ve ressam
1962- Faruk Özlü, Siyasetçi
1969- Ertuğrul Sağlam, Teknik direktör
1979- Melike Öcalan, Oyuncu
1986- Açelya Topaloğlu, Oyuncu
19 Kasım’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1711- Mihail Lomonosov, Bilim adamı
1770- Bertel Thorvaldsen, heykeltıraş
1805- Ferdinand de Lesseps, Diplomat ve girişimci
1810- August Willich, Asker
1831- James A. Garfield, ABD'nin 20. Başkanı
1887- James B. Sumner, Kimyager ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
1888- Jose Raul Capablanca, Dünya satranç şampiyonu
1896- Georgi Jukov, SSCB mareşali
1898- Arthur Von Hippel, Fizikçi
1909- Peter F. Drucker, Yönetim bilimci ve yazar
1917- İndira Gandhi, Hindistan Başbakanı
1933- Larry King, TV programcısı
1934- Kurt Hamrin, F,utbolcu
1938- Ted Turner, İş adamı
1942- Calvin Klein, Moda tasarımcısı
1954- Abdülfettah el-Sisi, Mısır Cumhurbaşkanı
1957- Ofra Haza, Şarkıcı
1961- Meg Ryan, Sinema oyuncusu
1962- Jodie Foster, Sinema oyuncusu
1965- Laurent Blanc, Futbolcu
1976- Jack Dorsey, İş adamı
1978- Věra Pospíšilová-Cechlová, Atlet
1980- Rodrigo Barbosa Tabata, Futbolcu
19 Kasım’da Doğan Anime Karakterleri
Bleach animesinde ki Zaraki Kenpachi karakteri 19 Kasım doğumludur.