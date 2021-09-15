19 Eylül hangi burç ve burcu ne? 19 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Güneş burcu sistemine göre 19 Eylül tarihinde doğanlar "Başak Burcu"dur.

19 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide güneş burcu doğum tarihine göredir. 19 Eylül doğumlu kişilerin güneş burcu "Başak Burcu" olmaktadır.

19 Eylül Yükseleni

Genellikle yükselen burç pek bilinmemektedir. Kişilere özel bir durumdur. Yükselen burç ancak o kişinin doğum saatine göre belirlenebilmektedir.

19 Eylül Tarihinde Doğanların Özellikleri

Güneş burcu ve yükselen burcu başak burcu olan insanlar genellik çok titizdir. Başak burcu ayrıntıya çok dikkat eder. Başak burçları tutumlu insanlardır. Başak burçları aileye bağlı insanlardır. Ev ve çocuklar onlar için önemlidir. Hayatlarında birinci öncelikleridir.

19 Eylül Özel Bir Gün müdür? Ne Günüdür?

19 Eylül günü "Gaziler Günü"dür.

19 Eylül Tarihte Yaşanmış Olaylar ve Gelişmeler

Geçmişte bugün yani 19 Eylül'de yaşanmış ve gerçekleşmiş bulunan olaylardan bazıları şunlardır:

19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'ya "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verildi.

NATO 19 Eylül 1951 tarihinde Türkiye'ye ve Yunanistan'a NATO'ya katılma çağrısında bulundu.

İsveç'te seçimleri Sosyal Demokratlar kazandı; Olof Palme de Başbakan oldu.

İsrail'in Tel Aviv kentinde bir otobüse düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü.

19 Eylül Tarihinde Doğmuş Türk Ünlüler ve Futbolcular

Bazı Türk ünlüler ve futbolcular 19 Eylül'de doğmuşlardır. Bunlardan bazıları aşağıdadır:

Türk ses sanatçısı Behiye Aksoy 19 Eylül 1933 tarihinde doğmuştur.

Türk şair, yazar ve düşünür İsmet Özel 19 Eylül 1944 tarihinde doğmuştur.

19 Eylül 1965 tarihinde Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun dünyaya gelmiştir.

Türk yazar, araştırma görevlisi Mehmet Perinçek 19 eylül 1978 tarihinde doğmuştur.

Türk oyuncu Ali Ersan Duru ise 19 Eylül 1984 tarihinde doğmuştur.

19 Eylül Tarihinde Doğmuş Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

19 Eylül tarihinde doğmuş yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları aşağıdadır:

Fransa kralı III. Henri 19 Eylül 1551 tarihinde doğmuştur.

Avusturyalı otomobil üreticisi Ferry Porsche 19 Eylül 1909 tarihinde doğmuştur.

19 Eylül 1911 tarihinde İngiliz yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi William Golding dünyaya gelmiştir.

Kanadalı roman yazarı Gilles Archambault 19 Eylül 1933 tarihinde doğmuştur.

Amerikalı oyuncu ve müzisyen Jimmy Fallon 19 Eylül 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Fransız futbolcu Josuha Guilavogul 19 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur.

Ganalı futbolcu Waris Majeed ise 19 Eylül 1991 doğumludur.

19 Eylül Doğumlu Anime Karakteri

Başak burcu olan anime karakteri vardır, 19 Eylül tarihinde doğan bulunmamakla birlikte 18 Eylül doğumlu Meiko Honma gibi başak burcu anime karakterleri bulunmaktadır.