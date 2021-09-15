19 Ekim hangi burç ve burcu ne? 19 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Burçlar insanların doğum tarihlerine göre değişkenlik gösterir. Geçmişten beri burç konusu insanların ilgisini çekmiştir. Konu ile ilgili sürekli araştırmalar yapılmaktadır. 19 Ekim hangi burç ve burcu ne? 19 Ekim tarihte bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar."
Her burcun kendine özgü bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle insanlar yeni bir işe başlarken bir ilişkiye girerken her zaman burçlardan yardım almaktadır. Bu nedenle astroloji bilimi günümüzde pek çok insanın dikkatini çekmektedir.
19 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?
19 Ekim tarihinde doğan ya da bu tarihte doğmuş bir yakını olan kişiler hangi burç olduğunu merak etmektedir. 23 Eylül ile 22 Ekim arasında doğan kişilerin burcu Terazi olmaktadır. Dolayısıyla 19 Ekim tarihinde doğan kişilerin burcu da Terazi olur.
19 Ekim Yükseleni Nedir?
Yükselen burçları da Güneş burçları gibi çokça merak edilmektedir. Bu nedenle insanlar yükselen burçları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Yükselen burçlarını öğrenmek için doğum tarihinin ayında doğum saatini de bilmek gerekmektedir. Bu burçlar insanların kişilik özellikleri ile ilgili daha detaylı bilgiler vermektedir.
19 Ekimde Doğanların Özellikleri Nelerdir?
19 Ekim tarihinde doğan Terazi burçları hayatlarında güzel bir denge kurmuşlardır. Kariyer yaşamları ile özel yaşamları arasında güzel bir denge bulunmaktadır. Bu burç insanı yaşamı boyunca doğruyu ve adaleti savunur. En önemli özellikleri yardımsever olmalarıdır.
Adalet anlayışlarının gelişmiş olması nedeni ile iyi bir avukat ya da hakim olabilmektedirler. Yaratıcılıkları oldukça gelişmiştir. Bu nedenle meslek olarak besteci ya da tasarımcı olmayı seçebilirler. Yaratıcılıklarını sadece iş yaşamlarında değil özel yaşamlarında da göstermektedirler.
Finansal anlamda kontrolü ellerinde tutmayı tercih etmektedirler. Satın alma konusunda bazen sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Kararsız bir yapıları vardır. Bunu aştıkları zaman mantıklı harcamalar yaparlar. Aşk yaşamlarında genellikle ciddi ilişkileri tercih etmektedirler. Yalnız olmaktan hoşlanmazlar. Aile yaşamını tercih etmektedirler.
19 Ekimde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler
1916 Jean Dausset - Fransız immunolog ayrıca Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü almıştır.
1983 Rebecca Ferguson - İsveçli Aktris
1921 Gunnar Nordahl - İsveçli futbolcu
1983 Gökhan Saki - Türk asıllı Hollandalı Kick Boksçu
1931 John Le Carre - İngiliz Yazar
1981 Heikki Kovalainen - Fin Formula 1 Pilotu
1940 Michael Gambon - İrlandalı Sinema ve Tiyatro Oyuncusu
1979 Özgün Uğurlu - Türk Şarkıcı ve söz yazarı
1976 Nihat Sırdar - Türk Radyocu
1945 John Lithgow - Amerikalı Oyuncu, müzisyen ve şair
1975 Burak Güven - Türk bas gitarist, Mor ve Ötesi Grup Üyesi
1945 Yücel Erten - Türk oyuncu, yönetmen, yazar
1974 Orhan Kılıç - Türk Oyuncu
1973 Okan Buruk - Türk Futbolcu
1970 Jason Reitman - Kanadalı Yönetmen
1969 Trey Parker - Amerikalı Animatör, Senaryo yazarı, film yönetmeni