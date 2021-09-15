19 Ekim hangi burç ve burcu ne? 19 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Her burcun kendine özgü bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle insanlar yeni bir işe başlarken bir ilişkiye girerken her zaman burçlardan yardım almaktadır. Bu nedenle astroloji bilimi günümüzde pek çok insanın dikkatini çekmektedir.

19 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

19 Ekim tarihinde doğan ya da bu tarihte doğmuş bir yakını olan kişiler hangi burç olduğunu merak etmektedir. 23 Eylül ile 22 Ekim arasında doğan kişilerin burcu Terazi olmaktadır. Dolayısıyla 19 Ekim tarihinde doğan kişilerin burcu da Terazi olur.

19 Ekim Yükseleni Nedir?

Yükselen burçları da Güneş burçları gibi çokça merak edilmektedir. Bu nedenle insanlar yükselen burçları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Yükselen burçlarını öğrenmek için doğum tarihinin ayında doğum saatini de bilmek gerekmektedir. Bu burçlar insanların kişilik özellikleri ile ilgili daha detaylı bilgiler vermektedir.

19 Ekimde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

19 Ekim tarihinde doğan Terazi burçları hayatlarında güzel bir denge kurmuşlardır. Kariyer yaşamları ile özel yaşamları arasında güzel bir denge bulunmaktadır. Bu burç insanı yaşamı boyunca doğruyu ve adaleti savunur. En önemli özellikleri yardımsever olmalarıdır.

Adalet anlayışlarının gelişmiş olması nedeni ile iyi bir avukat ya da hakim olabilmektedirler. Yaratıcılıkları oldukça gelişmiştir. Bu nedenle meslek olarak besteci ya da tasarımcı olmayı seçebilirler. Yaratıcılıklarını sadece iş yaşamlarında değil özel yaşamlarında da göstermektedirler.

Finansal anlamda kontrolü ellerinde tutmayı tercih etmektedirler. Satın alma konusunda bazen sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Kararsız bir yapıları vardır. Bunu aştıkları zaman mantıklı harcamalar yaparlar. Aşk yaşamlarında genellikle ciddi ilişkileri tercih etmektedirler. Yalnız olmaktan hoşlanmazlar. Aile yaşamını tercih etmektedirler.

19 Ekimde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1916 Jean Dausset - Fransız immunolog ayrıca Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü almıştır.

1983 Rebecca Ferguson - İsveçli Aktris

1921 Gunnar Nordahl - İsveçli futbolcu

1983 Gökhan Saki - Türk asıllı Hollandalı Kick Boksçu

1931 John Le Carre - İngiliz Yazar

1981 Heikki Kovalainen - Fin Formula 1 Pilotu

1940 Michael Gambon - İrlandalı Sinema ve Tiyatro Oyuncusu

1979 Özgün Uğurlu - Türk Şarkıcı ve söz yazarı

1976 Nihat Sırdar - Türk Radyocu

1945 John Lithgow - Amerikalı Oyuncu, müzisyen ve şair

1975 Burak Güven - Türk bas gitarist, Mor ve Ötesi Grup Üyesi

1945 Yücel Erten - Türk oyuncu, yönetmen, yazar

1974 Orhan Kılıç - Türk Oyuncu

1973 Okan Buruk - Türk Futbolcu

1970 Jason Reitman - Kanadalı Yönetmen

1969 Trey Parker - Amerikalı Animatör, Senaryo yazarı, film yönetmeni