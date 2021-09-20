19 Aralık hangi burç ve burcu ne? 19 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

19 Aralık günü doğan kişilerin burcu "Yay Burcu"dur.

19 Aralık Hangi Burç? Burcu Ne

Astrolojide, güneş burcunun birisi olan yay burcu 19 Aralık doğumluları da kapsar. 19 Aralıkta doğanlar yay burcudur.

19 Aralık Yükseleni

İnsanlar doğduğu anda gökyüzünün durumu yükselen burcu belirler. Bu nedenle herkesin yükselen burcu kendine özeldir. Yükselen burç doğum saatine göre saptanır.

19 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Güneş burcu yaya burcu olan insanlar neşeli, içten ve iyimserdirler. Yay burcunun hayatında dikkat çekici olan ilk gençlik yıllarında hatalar yapsalar da bundan ders alıp, geçmiş yanılgılarından en fazla olgunlaşarak çıkan kişiler olmalarıdır. El becerileri fazla olan yay burcu insanı bu alanlardaki mesleklerde başarılı olur. Çok yönlü yay burcu insanı birden çok alanla ilgilenebilir. Bazen de düşüncesizce risklere atılabilirler. Yay burcunun olumsuz özellikleri ise özgürlüklerine aşırı düşkünlükleri ve patavatsızlıklarıdır.

19 Aralık Özel Bir Gün müdür? Ne Günü

19 Aralık özel bir gün değildir.

19 Aralık Tarihinde Gerçekleşmiş ve Yaşanmış Olaylar

Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, 19 Aralık 1805 tarihinde Varşova'ya girmiştir.

Almanya'nın Borussia Dortmund futbol kulübü 19 Aralık 1909 tarihinde kurulmuştur.

19 Aralık 1948'de İzmir Şehir Tiyatrosu ve Sergi Sarayı yanmıştır.

Fransa'da De Gaulle 19 Aralık 1965 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanlığı'na seçilmiştir.

Koç Grubu tarafından üretilen ilk Türk otomobili Anadol 19 Aralık 1966 tarihinde satışa sunulmuştur.

19 Aralık 2016 tarihinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucunda öldürüldü.

19 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

İspanya Kralı V. Felipe doğumu 19 Aralık 1638

İtalyan yazar İtalo Svevo 186 doğumludur.

Fransız yazar Jean Genet 19 Aralık 1910'da doğmuştur.

Alman oyun yazarı, öykücü ve çevirmen Cicely Tyson 19 Aralık 1924 tarihinde doğmuştur.

Amerikalı oyuncu ve manken Cicely Tyson 19 aralık 1924 tarihinde doğmuştu.

Alman oyun yazarı Tankred Dorst doğumu 19 Aralık 1925

Sırp fizikçi Mileva Maric 19 Aralık 1875 doğumludur.

Alman oyuncu Til Schweiger de 1963 tarihinde 19 aralıkta doğmuştur.

Rumen futbolcu Cosmin Contra da 1975 yılında bugün doğmuştur.

Şilili futbolcu Alexis Sanchez de 19 Aralık 1988'de doğmuştur.

19 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk güreşçi Mustafa Çakmak 19 aralık 1909 tarihinde doğmuştur

Türk piyanist Verda Erman 19 Aralık 1944 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk ressam Fikret Otyam 19 aralık 1926 tarihinde doğmuştur.

19 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

19 Aralık doğumlu anime karakterleri bulunmamaktadır.