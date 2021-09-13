18 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 18 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

18 Temmuz tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedirler. Burç uyumları, özellikleri ikili ilişkilerde insanların çoğunun önem verdiği konulardan bir tanesidir. Bu nedenle astroloji her dönem popülaritesini korumaktadır.

18 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

18 Temmuz tarihinde doğan kişiler yengeç burcu olmaktadır. Su grubunda olan yengeç burcu aşırı duygusal olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu burca sahip olan kişiler oldukça hassastırlar.

18 Temmuz Yükseleni Nedir?

18 Temmuz tarihinde doğan kişiler için yükselen burçları da oldukça önemli olmaktadır. Çünkü yükselen burç insanlar ile ilgili daha kişisel bilgiler vermektedir. Yükselen burçlarını öğrenmek için kişilerin hangi saat aralığında doğduğunu da bilmesi gerekmektedir.

18 Temmuzda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

18 Temmuz tarihinde doğan yengeç burçlarının yaratıcı bir yapıları vardır. Oldukça parlak bir zihne sahiptirler. Canlı ve enerjik bir yapıları vardır. Çevrelerine karşı iyimserdirler. Sevdikleri insanlara karşı tutkulu davranırlar. İlişkileri için özen göstermektedirler.

Sürekli yeni deneyimler ile ilgilenmekten hoşlanırlar. Hayal güçleri sürekli çalışmaktadır. Kendileri çok iyi bir şekilde ifade edebilme yetenekleri vardır. Dış dünya ile iç içe olmak kişiliklerinin oturmasına yardımcı olmaktadır. Başkalarıyla iyi bir şekilde bağlantı kurabildikleri için aranılan bir arkadaş olmaktadırlar.

Esnek bir yapıları vardır. Espri anlayışları son derece gelişmiştir. Yalnızlıktan nefret ederler. Nu sebeple çevrelerinde sürekli insan olmasını isterler. Zekidirler. Etkilemek istedikleri birini nasıl etkilemeleri gerektiğini çok iyi bilirler. Gizemli kişilikler ilgilerini çekmektedir. Aşık oldukları zaman samimi olurlar. Karşı cins tarafından her zaman çekici bulunmaktadırlar.

18 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 18 Temmuz Ne Günü?

188 Temmuz tarihinde yıllar içerisinde pek çok önemli olay ve gelişme meydana gelmiştir. Ancak bu tarih özel bir gün olarak anılmaz.

18 Temmuz Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1997 yılında Yücel Yener TRT Genel Müdürlüğüne getirilmiştir.

2016 yılında Türkiye'de 3 aylık OHAL ilan edilmiştir.

1975 yılında Apollo-Soyuz kenetlenmesi televizyondan canlı olarak verilmiştir.

1964 yılında Belçika ve Türkiye arasında işgücü anlaşması yapılmıştır.

18 Temmuzda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1988 Merve Özbey - Türk Şarkıcı

1988 Hakan Arslan - Türk Futbolcu

1976 Cansın Özyosun - Türk dizi oyuncusu

18 Temmuzda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1989 Dimitri Soloviev - Rus buz patenci

1980 Kristen Bell - Amerikalı Aktris

1977 Kelly Reilly - İngiliz Oyuncu

1971 Ryan Church - Amerikalı Tasarımcı

18 Temmuzda Doğan Anime Karakterleri

18 Temmuzda doğan bir anime karakteri bulunmaz.