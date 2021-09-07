18 Ocak hangi burç ve burcu ne? 18 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Oğlak burçları, kararlı, gözü yukarıda ve inatçı yapıları ile dikkat çekerler. 22 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında doğan kişiler, oğlak burcu olarak kabul edilir.

18 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

18 Ocak tarihinde doğan kişiler, oğlak burcunun tüm özelliklerini taşır. Özellikle de yıldızların konumuna göre belirlenen burçlar arasında yer alan oğlak burçları, 22 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerdir. Oğlak burçları, çevresindeki kişileri sadakati ve zekası ile etkilemeyi çok rahat başarır.

18 Ocak Yükseleni

18 Ocak tarihinde doğan kişilerin yükseleni doğum saatine göre değişiklik gösterir. Doğduğunuz saate göre yükselen burcunuz da değişir. Yükselen burcunuzu doğum saatinize göre kolaylıkla bulabilirsiniz.

18 Ocakta Doğanların Özellikleri

18 Ocak tarihinde doğan kişiler, güvenilir ve romantiktirler. Sanat ve felsefenin arkasında kalan kavramları keşfetmeyi çok severler. planlarını ertelemek zorunda kalmaktan ve kandırılmaktan hiç hoşlanmazlar. Oğlak burcunda doğan kişiler, önceden yapılmış bir plana bağlı kalabilecekleri ve iyi tanımlanmış görevlerle çalışabilecekleri durumlardan hoşlanırlar.

Genellikle neşeli bir karaktere sahiptir. Aynı zamanda bazen duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Bu da onların anlaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor. İnsanlarla gerçek bir bağ kurmak için zamana ihtiyaçları vardır. 18 Ocak burcuna sahip olan kişilerin ilişkileri genellikle karmaşık bir mesele haline gelir.

18 Ocak Özel Bir Gün Müdür? 18 Ocak Ne Günü?

18 Ocak, Miladi takvime göre yılın 18. gününe denk gelir.

18 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Kadınlar, 1886 yılında Şükufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele etmeye başladı.

Lozan Antlaşması, 1927 yılında Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.

1911 yılında ilk kez bir uçak, bir geminin güvertesine iniş gerçekleştirdi.

1919 yılında I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle anlaşmalar yapmak için, İtilaf Devletleri temsilcilerinden oluşan bir Paris Barış Konferansı açıldı. Avrupa'nın haritası ise, yeniden çizildi.

İstanbul'da 1924 yılında Millî Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.

Millî Koruma Kanunu 1940 yılında kabul edildi.

1943 yılında Sovyetler Birliği, Leningrad'da hüküm süren Alman kuşatmasını yendiğini açıkladı.

Yabancı Sermaye Yasası, 1954 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1966 yılında Vefa Poyraz, İstanbul valiliğinde göreve başladı.

18 Ocakta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

18 Ocak tarihinde doğan ünlüler Cary Grant, Jay Chou ve Kevin Costner'dır. 18 Ocak doğumlu olan Türk ise, Cem Bahtiyar'dır.

18 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

18 Ocakta doğan bir anime karakteri bulunmuyor.