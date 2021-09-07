18 Mart hangi burç ve burcu ne? 18 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

18 Mart tarihte en önemli olayların gerçekleştiği günlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bununla beraber bu tarihte çok sayıda ünlü isim de doğmuştur.

18 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

Burç araştırmaları kapsamında mart ayında doğan bireylerin hangi burç olduğu sık sık araştırılmaktadır. Mart ayında doğan bireyler balık burcu olmaktadır. Balık burcu tam olarak 20 Şubat ile 20 Mart tarihlerinin arasında doğan kişileri ifade etmektedir. Bu sebeple 18 Mart tarihi balık burcunu kapsamaktadır.

18 Mart Yükseleni Nedir?

18 Mart tarihi balık burcunu kapsayıp yükseleni saatlerde farklılık göstermektedir. Yükselen burcun belirlenebilmesi için doğum saatinin belirlenebilmesi gerekmektedir. Doğum saatinin bilinmesi durumunda yükselen burç da kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir

18 Mart Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Balık burcu olan kişilerin en belirgin olan özelliği hassas olmalarıdır. Ayrıca cömert, sevecen, enerjik ve iyimser yapılı olmaktadırlar. Balık burcu olan kişiler genelde hayatta anı yaşamaya çalışan insanlardır. Balık burçlarının kalpleri çok temiz olmaktadır. Bununla beraber dürüst bir yapıları mevcuttur.

18 Mart Özel Bir Gün nüdür?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü olmaktadır.

18 Mart Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Antonov An-24 tipi olan bir Rus yolcu uçağının kuyruğu, Türkiye'ye gittiği esnada havada kopmuştur. Düşen uçakta bulunan 50 kişi ölmüştür.

Suriye ve Türkiye'de yaşamakta olan ve akraba bağı bulunan 573 tane aile, bahsedilen iki ülkenin anlaşması neticesinde sınırı geçerek bayramlaşmışlardır.

New York içerisindeki bir camide, Cuma namazını ilk kez bir kadın kıldırmıştır. 1426 senelik İslami nitelikteki geleneklere bakıldığında bu bir ilk olarak kabul edilmişti.

TRT Haber yayına başlamıştır.

Eurovision Şarkı Yarışması covid-19 pandemisi sebebiyle 2021'e ertelenmiştir.

Güney Afrika Cumhuriyeti içerisinde siyahlara eşit yurttaşlık hakkı tanıyabilen, Devlet Başkanı olan De Klerk tarafından planlanmış "Anayasal Reform Tasarısı", halk oylaması ile kabul edilmiştir.

Mısır'da yer alan Keops piramidi içerisinde 4400 senelik olan bir mumya bulunmuştur.

18 Mart Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Sadri Alışık

Tuğçe Tayfur

Cemil Topuzlu

Toto Karaca

Nilgün Belgün

Bekir Aksoy

Cahide Sonku

Şeklinde sıralanmaktadır.

18 Mart Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

18 Mart tarihinde doğan çok sayıda yabancı ünlü ve futbolcu vardır:

Robin Sharma

Vassily Ivanchuk

Adam Levine

Danneel Harris

Aleksey Yagudin

Natalia Poklonskaya

Laura Pergolizzi

Paola Cardullo

Lily Collins

Şeklinde sıralanmaktadır.

18 Mart Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

18 Mart tarihinde doğan anime karakteri yoktur fakat Eren Yeager mart ayında doğmuştur.