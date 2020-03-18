18 Mart Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 18 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 18 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 18 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 18 Mart günü neler bekliyor? İşte 18 Mart günlük burç yorumlarınız...

18 Mart Koç burcu yorumu

Bugün kariyerinizle ilgili konular önemli olabilir. Hem sağlığınızdan endişe ediyor olabilir hem de iş hayatınızı nasıl yöneteceğinizi bilemiyor olabilirsiniz.

18 Mart Boğa burcu yorumu

Finansal konularınızla ilgili ihtiyacınız olan destekleri ailenizden ya da çevrenizden sağlayabilirsiniz. Kaygılarınızın artışı size hemen yanlış kararlar aldırtmasın.

18 Mart İkizler burcu yorumu

Sizler için işlerden ve sosyal hayattan uzak kalmak her ne kadar zor olsa da bugün mümkün oldukça geri planda durmalısınız.

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18 Mart Yengeç burcu yorumu

Kendinize uğursuz biriymiş gibi davranmaktan vazgeçin. Hayatın size anlatmak istediklerini anlamayı seçin.

18 Mart Aslan burcu yorumu

Planlarınız şu an istediğiniz gibi ilerlemiyor olabilir. Bu demek değil ki hep böyle gidecek. İşler eninde sonunda Aslanların istediği şekle evirilir.

18 Mart Başak burcu yorumu

İş projelerinizle ilgili aksiliklere fazla kafa yormayın. Olaylara karşı biraz daha fazla empati yapmanız gerekebilir.

18 Mart Terazi burcu yorumu

Bugün olaylardan biraz uzak kalmanız size oldukça iyi gelecektir. Manevi yönünüzü güçlendirerek bakış açınızı iyileştirebilirsiniz.

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18 Mart Akrep burcu yorumu

Bugün finansal sorunlarınıza vakit ayırmanız gerekebilir. Evinizde arızalanan ya da eksik olan işlere odaklanmanız size iyi gelebilir.

18 Mart Yay burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili artık başlatmak istediğiniz hedeflerin planlarını yapın ve ilk adımı atmak için acele etmeyin.

18 Mart Oğlak burcu yorumu

Bitmeye yüz tutmuş ilişkilerinizle ilgili fazla ısrarcı olmamanız da fayda var. Sakin ve sessizce olayları gözlemlemelisiniz.

18 Mart Kova burcu yorumu

Hayata dair halbuki çok yeni girişimleriniz vardı ama ne olduysa şu son günlerde hepsi engellendi. Bu duruma hiç takılmayın.

18 Mart Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerde var olan problemlerin üstesinden gelemediğinizde kendinizi suçlamaktan vazgeçmelisiniz.