18 Kasım hangi burç ve burcu ne? 18 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

18 Kasım, normal yıllarda senenin 322 ancak artık yıllarda 323. günüdür. Yaşanan gelişmelerden dolayı anlamı büyük olan bu günde doğmak oldukça özeldir.

18 Kasım Hangi Burç ve Burcu ne?

Yılın belirli dönemlerine göre belirlenen burçlar bulunur. Buna göre 23 Ekim ve 22 Kasım aralığında kabul edilen burç akrep burcudur. 18 Kasımda doğan kimseler de akrep burcu olarak yaşamlarına devam ederler.

18 Kasım Yükseleni

Bir kimsenin yükselen burcunu belirlerken doğduğu tarihle birlikte doğumun gerçekleştiği saat ve konumu da önemlidir. Bu nedenle yalnızca tarihe bakarak yükselen burç hakkında bilgi edinmek mümkün değildir.

18 Kasımda Doğanların Özellikleri

Her gün diğerinden farklı olduğu için 18 Kasımda doğanların özellikleri diğer kimselere göre farklı olur. İleri görüşlülük, güçlü sezgiler, planlı olmak bu günde doğanların özellikleri arasındadır. Kırılgan olmasına rağmen kin tutabilen, her alanda başarı gösteren kimseler 18 Kasım doğumludur.

18 Kasım Özel Bir Gün müdür? 18 Kasım Ne Günü?

Bazı olaylar dünya veya belirli bir ulus tarafından anılmak, her yıl kutlanmak ister. Bu günlerden biri de 18 Kasım’dır. Dünya KOAH Günü olarak kabul edilen 18 Kasım’da KOAH hastaları için çeşitli etkinlikler düzenlenir.

18 Kasım Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2020 yılında yaşanan en önemli gelişme Türkiye’deki ilk Covid-19 vakasının ortaya çıkmasıdır. Ancak tarih boyunca yaşanan farklı gelişmeler de vardır. Bunların arasında Abdülmecit Efendi’nin halife ilan edilmesi, Letonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Ankara Radyosu’nun yayına başlaması bulunur.

18 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk şairi İlhab Berk, gazeteci ve politikacı Hasan Basti Çantay bu günde doğan ünlüler arasındadır. Ayrıca şair ve yazar Zühtü Bayar, oyuncu Altan Erkekli, matematikçi Ali Nesin, sinemacı Yeşim Ustaoğlu 18 Kasımda doğdu. Özlem Tekin, Bülent Serttaş, Dilek İmamoğlu, Şule Zeybek ve Ebru Özkan’ın da doğum günüdür.

18 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Dünyanın geri kalanında da doğan pek çok yabancı ünlü ve futbolcu vardır. Bu kişilerin arasında Kirk Hammett, Jake Abel, Owen Wilson, Alan Moore, Margaret Atwood bulunur. 18 Kasımda doğan diğer ünlüler arasında Caroline Proust, Alan Shepard, Carl Maria von Weber da bulunur.

18 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

Ünlüler ve futbolcular gibi 18 Kasımda doğan anime karakterleri de oldukça önemlidir. Akrep burcu kabul edilen bu karakterlerden biri Naruto karakterlerinden Shizune’dir.