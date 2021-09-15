18 Eylül hangi burç ve burcu ne? 18 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrologlar gezegen hareketlerine göre, burçların yönetici gezegenlerini konu alarak, her burç için farklı yorumlamalar ve tahminler yapar.

18 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

18 Eylül tarihinde dünyaya gelen insanlar, başak burcunun bir üyesi sayılır. Başak burçlarının sayılarının Türkiye içinde öbür burçlara göre daha düşük bir sayıda olduğu biliniyor. Farklı karakteristik özellikleri ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran başak burçları, genellikle titizliği ile dikkat çeker.

18 Eylül Yükseleni

18 Eylül günü doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine göre değişiklik gösterir. Yükselen burç bilgileri burçlara göre oluşur. Yükselen burç bilgileri sadece kişinin tam olarak dünyaya geldiği saate göre belirlenir. Yükselen burcu öğrenebilmek için dünyaya geldiğiniz tam saati bilmeniz gerekir.

18 Eylül Burç Özellikleri

Başak burçları, genellikle çok titiz bir kişiliğe sahiptir. Titizliklerinin yanı sıra yaptıkları her işte de kolaylığı ve mükemmelliği ararlar. Bu burç türü, aynı zamanda yakınlarına ve sevdiklerine karşı da çok sıcak ve sevecen bir yapıya sahiptir. Genellikle gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve farklı yerler görmeyi çok severler. Bunların dışında dostlarının kendisine söylediklerini kimseye açmayan bir burç türüdür. Bu özellikleri nedeni ile de çok güvenilirdirler. Başak burçları her işi en iyi şekilde yapmak isterler ve çok mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahiptir.

18 Eylül Tarihte Bugün

1739 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü, Belgrad Antlaşması'nı imzaladı.

1851 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Times gazetesi yayımlanmaya başlandı.

1934 yılında Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne girdi.

1932 yılında ezan Türkçe okundu.

1923 yılında Hindistan Ulusal Kongresi, sivil itaatsizlik kampanyası başlattı.

Biga ve Erdek 1923 yılında kurtuldu.

1961 yılında Yassıada mahkûmları, Kayseri Cezaevi'ne nakledildi.

1981 yılında Fransa'da idam cezası kaldırıldı.

1956 yılında Efes'te 1926'dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda, "Prytaneion" ismi verilen yerde, dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.

2005 yılında Afganistan'da 1969'dan günümüze ilk kez parlamento seçimleri yapıldı.

1970 yılında 8 aydır tutuklu olan öğrenci liderleri, Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildi.

1962 yılında Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a suikast girişiminde bulunuldu.

2007 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk defa yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.

18 Eylülde Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

18 Eylül’de doğan yabancı ünlüler James Gandolfini ve Jason Sudeikis'tir. 18 Eylül doğumlu olan Türkler ise, Beyti Engin'dir.