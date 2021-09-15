18 Ekim hangi burç ve burcu ne? 18 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Terazi burcunun uğurlu renkleri lacivert ve mor, uğurlu sayıları ise 2, 11 ve 23'dür.

18 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

18 Ekim terazi burcudur. Terazi burcunun genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

1- Tartışmalarda dengeli ve kararlı tutumları sayesinde orta yolu bulmaya çalışırlar.

2- Doğuştan sanata yatkın olan terazi burçları, resim, müzik ve edebiyat gibi sanat dallarına ilgi duyarlar.

3- Aşırı uçlardan hoşlanmazlar.

4- Terazi erkeği için aile kurmak çok önemlidir. Bu nedenle gelip geçici flörtler ilgisini çekmez.

5- Pohpohlanmaktan hoşlanmazlar. Onlar için samimi bir şekilde dile getirilen eleştiriler çok daha önemlidir.

6- Zaman zaman yalnız kalmak isteyebilirler. Bunun nedeni kendileriyle baş başa kalmak ve iç seslerini dinlemektir.

7- Gereksiz harcamalardan kaçındıkları için bazen cimrilikle suçlanabilirler.

8- Dostluğa önem verirler. Vefasızlığa tahammülleri yoktur.

18 Ekimde Doğan Türk Ünlüler

1- Emre Karayel:

Başka Dilde Aşk, Zincirbozan, El Değmemiş Aşk filmlerinde rol alan ve bir dönem Çarkıfelek adlı televizyon programını sunan Emre Karayel'in doğum tarihi: 18 Ekim 1971

2- Elma Elles:

Ülkemizde ve Almanya'da daha çok Wilma Elles adıyla bilinen oyuncunun doğum tarihi 18 Ekim 1986.

18 Ekimde Doğan Yabancı Ünlüler

1- Chuck Beryy:

St Louis to Liverpool, New Juke Box Hits ve Back Home adlı albümleri milyonlarca satan rock'n roll sanatçısı Chuck Beryy 18 Ekim 1926 tarihinde

Amerika'nın Missouri eyaletinde doğdu.

2- Peter Boyle:

Genç Frankenstein, Sen Uyurken, Tehlikeli Johnny ve The Friend Eddie Coyle adlı sinema filmlerinde baş rol oynayan Peter Boyle, 18 Ekim 1935 tarihinde Pensilvanya'da doğdu.

3- Pascual Jordan:

Kuantum fiziği üzerine yazdığı makale ve kitaplar ile tanınan Alman fizikçi Pascual Jordan, 18 Ekim 1902 tarihinde doğdu.

4- George C. Scott:

General Patton, Dr. Stranglove, Yeni Yıl Şarkısı ve Bir Cinayetin Anatomisi filmlerinde rol alan Oscar ödüllü George G. Scott, 18 Ekim 1927 tarihinde Amerika'nın Virginia eyaletinde doğdu.

5- Jean Claude Van Damme:

90'lı yıllarda oynadığı dövüş filmleriyle hafızalara kazınan Jean Claude Van Damme'ın doğum tarihi: 18 Ekim 1960

18 Ekim tarihinde doğan diğer ünlü isimler ise şunlardır: Kurt Caceres, Zac Efron ve Klaus Kinski.

18 Ekimde Doğanların Yükseleni ve Özellikleri

18 Ekimde doğanlar doğum saatlerini yazarak yükselenini öğrenebilirler.