18 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 18 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar günümüzde oldukça büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bu sebepten dolayı da pek çok insan astroloji ile ilgilenmektedir.

18 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

18 ağustos tarihi içerisinde doğan bireyler aslan burcu olmaktadır. 23 Temmuz ile 22 ağustos tarih aralığında doğan bütün insanlar aslan burcu şeklinde kabul edilmektedir.

18 Ağustos Burcu Yükseleni Nedir?

Yükseleni aslan olan bireylerin görkemli ve kontrol sahibi oldukları bilinmektedir. Bununla birlikte aslan burcunun liderlik vasfı da en üst düzeylere ulaştığını söylemek mümkündür. Aslan burcu yükseleni olan kişilerin oldukça konuşkan ve dışa dönük kişiler olduğu bilinmektedir.

18 Ağustos Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Aslan burcu olan kişilerin yönetme arzusu bulunmaktadır. Bu kişiler çevreleri tarafından oldukça sevilmektedirler. Bununla beraber güçlü yapıları ile dikkat çekmektedirler. Kontrol yetenekleri oldukça iyi olmaktadır. Olumsuz özellikleri ise bencil olmalarıdır.

18 Ağustos Özel Bir Gün müdür?

18 Ağustos tarihi özel bir gün olarak kabul edilmemektedir.

18 Ağustos Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi kısaca PTT'ye Radyoların işletilmesi yetkisi verilmiştir.

Yahudiler, Fransa içerisindeki Drancy Toplama Kampı'ndan kurtulmuşlardır.

Belçika Komünist Partisi Başkanı olan Julien Lahaut, bir suikast sonucu öldürülmüştür.

NATO'nun Güneydoğu Karargâh Merkezi İzmir olmuştur.

Vladimir Nabokov'a ait olan roman olan Lolita, ABD'de yayımlanmıştır.

1917 tarihinde büyük Selanik yangını gerçekleşmiştir. Selanik'te çıkan bu yangının neticesinde; kentin %32'dan fazlası harap olmuştur. 72.000 kişi ise evsiz kalmıştır.

1920 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri içerisinde kadınlara oy hakkı tanınmıştır.

1235 - Lozan'da büyük yangın.

1789 tarihinde Liège'de (Belçika) ihtilali gerçekleşmiştir.

1868 tarihinde Fransız astronom olan Pierre Janssen, helyum elementini keşfetmiştir.

1877 tarihinde Asaph Hall, Mars'ın uydusu olan Phobos'u keşfetmiştir.

2008 tarihinde Pakistan Cumhurbaşkanı olan Pervez Müşerref, muhalefet baskısı sebebi ile istifa etmiştir.

18 Ağustos Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Tunç Okan

Hazal Şenel

Birol Önel

Ceyda Aktaş

Hidayet Karaca

Veysel Eroğlu

Şeklinde sıralanabilmektedir.

18 Ağustos Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Christian Slater

Edward Norton

Emir Spahić

Esteban Cambiasso

Kris Boyd

Robert Huth

Ana Dabovic

Bogdan Bogdanović

Frances Bean

Jung Eun-ji

Renato Sanches

Şeklinde sıralanmaktadır.

18 Ağustos Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

18 Ağustos tarihinde doğan bir anime karakteri yoktur ancak Eikichi Onizuka ağustos ayı içerisinde doğmuş olan bir karakterdir.