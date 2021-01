18.18 Ne Demek? 18.18 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

18:18 ayna saatine denk gelen koruyucu meleğin adı Mebahiah'dır. 18: 20'den 18: 20'ye kadar 20 dakika süren bir etki süresi vardır.



18.18 Ne Demek?



Hayal gücü ve fantezinin yanı sıra aydınlanma ve hayal gücüne gönderme yapan her şeyin sembolüdür. 18:18 ayna saat bir meydan okumadır. Bu ayna saati, hayatımızdaki olumsuzluğun bırakılmasıyla ilişkilidir. Mesajı şu; hayattaki belirli şeylere, insanlara ve fikirlere veda etmektedir. Kendinize ve kendi iyiliğinize odaklanmanızı isteyen ayna saatidir.



Birine bir şeye veda etme zamanı. 18:18 ayna saati yas tutma süreciyle bağlantılıdır. Tanıdığımız birinin vefat etmesi gibi ciddi ve üzücü durumlarla ilişkilendirilebilse de, belirli fikirlerin veya belki de planlarımızın “ölümü” ile ilişkilendirilebilir. 18:18 ayna saati size her şeyin kaybolmadığını ve kendinize odaklanmanız ve devam etmeniz gerektiğini hatırlatır.



Bu ayna saati, uyanma çağrısı gibidir. Sizi kişisel belirsizliğinizden çıkarmak ve sizin için yeni ufuklar açmaya geliyor. Son zamanlarda yukarıdakilerin hepsini yaşadıysanız ve bu ayna saatini görmeye devam ederseniz, devam etmeniz için bir işaret olabilir.



Ayna saati 18:18, tarotta Ay ile temsil edilir. Bu gizem, üstün sevgiyi, güçlü alıcılığı, olası yanılgıyı sembolize eder ve hayatınızı çevreleyen devam eden bilmeceye, seçimlerinizi koşullandıran ve nadiren tanıdığınız altta yatan gizeme hazırlıklı olmanız gerektiği konusunda sizi uyarır. Gerçeğin farkında olmanız ve sizi yanlış yola götürebilecek ve yine de hedeflerinize odaklanabilecek fantezilere karşı dikkatli olmanız gerekir.



18.18 Saat Anlamı Nedir?



18:18 ayna saatini herhangi bir biçimde görmeye devam ederseniz, kesinlikle sizin için çok yararlı ve yol gösterici bir anlamı vardır. Bu sıra 1 ve 8 sayılarından oluşur. Bu iki sayı güçlü bir ruhsal enerji taşır.



1 rakamı başlangıç, doğum ve yeniden doğuşun bir işaretidir, bir hedefe doğru ilk adımdır. Bununla birlikte, hedefin özünü, hırsını, ilk, en iyi, ünlü ve şanlı olmayı da bünyesinde barındırır.

1 numara, başarı ile taçlandırılan bir görevin hem başlangıcı hem de sonu fikirlerini bünyesinde barındırır.



Bu kombinasyonda, kişisel yolunuzun "ana hatları" için 1 numara kalır; şu anda nerede olduğunuzu ve nerede olmak istediğinizi temsil eder. 8 numara devreye giriyor. 8 rakamı, önerilen anlama mükemmel bir şekilde uyan ve 1 numaranın yanında cesurca duran çok pozitif bir sayıdır. Sekiz, özgüven ve pragmatizmi temsil eder. Bu sayı, her yönden madde, finans, zenginlik ve bolluk fikirleri ile ilişkilidir.



8 rakamı, problem çözme tutumunu, yürütme kapasitesini, otoriteyi, organizasyon duygusunu ve kontrolü temsil eder. Enerjisinde çok katı değil, ancak hepsine barışçıl, sakin ve makul bir yaklaşımla izin veriyor.



Numerolojide 18.18 Ne Anlama Gelir?



9 sayısının enerjisiyle yankılanır, çünkü 1 ve 8 sayıları 9'a kadar kaynatılırken, özetlenen tüm sayılar da 9 nümerolojisini verir (1 + 8 + 1 + 8 eşittir 18 ve 1 + 8 9'a eşittir).



9 rakamı, esas olarak bir insanın ruhsal yönü ile ilişkili sihirli bir sayıdır. Bu sayı aydınlanma, ruhsal uyanış, sanat, eksantriklik, zihin özgürlüğü, duyarlılık ve daha fazlasıyla ilişkilidir.

Aynı zamanda hayırseverliği, insancıllığı, kendini vermeyi, paylaşmayı, sevgiyi ve iyiliği temsil eden bir sayıdır. Aynı zamanda İlahi, mistik ve anlayışlı olanla rezonansa girer.



Tam da 18: 18'in gerektirdiği şey bu, sevgi, topluluk, ruhani ve ilahi şefkat duygusu. Bu sayılar birlikte iyimser bir mesaj ve nihayetinde olumlu bir kılavuz olur.