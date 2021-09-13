17 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 17 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

17 Temmuz doğumlu kişi kendiniz ya da bir yakınınız olabilir. Kişinin doğum tarihi hakkında bilgi sahibi olması birçok yönden avantaj sağlar. Çünkü doğum tarihi sayesinde hem burçlarını öğrenip ön görüleri okuyabilir hem de özellikleri hakkında bilgi edinebilir.

17 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

17 Temmuz doğumlu kişiler yengeç burcu olmaktadır. Çünkü yengeç burcu 21 Haziran ve 21 Temmuz tarihleri arasını kapsar. Bu durumda 17 Temmuz bu tarihler arasında yer aldığı için yen geç burcu olmaktadır.

17 Temmuz Yükseleni

17 Temmuz yükseleni yengeç yükseleni olmaktadır. Yengeç yükselenler detaycı insanlardır. Ayrıca yengeç yükselenler aşırı duygusal insanlardır. Hatta bu durum bazen çevreleri tarafından can sıkıcı olarak görülmektedir. Çünkü bazı durumlarda yengeç yükselenler duygusallıkları ile isteklerini yaptırmak isterler.

17 Temmuz'da Doğanların Özellikleri

17 Temmuz'da doğan kişilerin en belirgin özelliği evcimen olmalarıdır. 17 Temmuz yani yengeç burcu özelliklerinden bir diğeri ise hassas ve alıngan bir yapıya sahip olmalarıdır. Her şeyi üstlerine alınarak kendilerini fazlasıyla üzerler. Ayrıca sıcakkanlı insanlardır. Herkese karşı anaç davranırlar. Kendilerini iyi hissettikleri zaman etraflarına neşe saçarlar.

17 Temmuz Özel Bir Gün Müdür? 17 Temmuz Ne Günü?

17 Temmuz'da kutlanan özel bir gün bulunmamaktadır.

17 Temmuz Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

17 Temmuz, dünya için önemli bir gelişme olan uzay gitme çalışmalarından önemli bir tanesinin tarihidir. 17 Temmuz tarihinde Amerikan uzay aracı olan Apollo ile Rus uzay aracı olan Soyuz uzayda birleşmiştir. Bir diğer önemli olay ise 17 Temmuz tarihinde İspanya'da iç savaş çıkmıştır. Genç yaşlı herkesin sevdiği Disney parklarından ilk olanı 17 Temmuz tarihinde kapılarını Kaliforniya'da açmıştır.

17 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

17 Temmuz tarihinde ünlü isimlerde Seyfi Dursunoğlu doğmuştur. Yine ünlü yeşilçam oyuncularından olan Muhteşem Durukan'da bu tarihte doğmuştur. Siyasi isimlerde ise Kenan Evren 17 Temmuz doğumludur. Müzisyen Ali Borakas da 17 Temmuz doğum tarihlidir. 17 Temmuz tarihinde doğan Türk futbolcu bulunmamaktadır.

17 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

17 Temmuz'da doğan yabancı ünlülerin başında İngiliz şarkıcı Tom Fletcher gelmektedir. Ayrıca ünlü isimlerden Sarah Jones, Dana, Natasha Hamilton, Jason Clarke, Dagmara Dominczyk, Jeremy Hardy 17 Temmuz tarihinde doğmuştur. 17 Temmuz tarihinde doğan yabancı futbolcular ise Fransız Benjamin Mendy, Avusturyalı Heinz Lindler, Hırvat Ivan Strinic, Yunan Sotiris Leontiou ve İspanyol Javier Camunas'dır.

17 Temmuz'da Doğan Anime Karakterleri

17 Temmuz'da doğan yani yengeç burcu olan anime karakterleri şunlardır; Kurosaki İchigo, Spige Spiegel, İziku Midoriya, Nami, Touka Kirishima ve Takashi Natsume'dir.