17 Kasım hangi burç ve burcu ne? 17 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

17 Kasım, normal yıllarda 321. gündür, artık yıllardaysa yılın 322. günü olarak kabul edilir. Sonbahar mevsiminde yer alan bu günde önemli gelişmeler yaşanmış, bazı ünlüler ve futbolcular doğarken bazıları hayatlarını kaybetmiştir.

17 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

Burçlar, insanların doğduğu tarihlere göre belirlenen bir kriterdir. Her ayın belirli dönemleri bazı burçları simgeler. 17 Kasımda doğan kimseler de 23 Ekim ve 22 Kasım aralığında olan akrep burcuna dahildir. Bu aralıkta doğan kimseler cinsiyet fark etmeksizin akrep burcu olarak kabul edilir.

17 Kasım Yükseleni

Yükselen burçlar, insanların doğduğu tarihlere göre değil saatlere ve içinde bulundukları konuma göre belirlenir. Bu nedenle 17 Kasım doğumlu olan kimselerin yükselen burçları 12 farklı burçta olabilir.

17 Kasımda Doğanların Özellikleri

Bu günde doğan kimselerin bazı ortak özellikleri bulunur. 17 Kasımda doğan kimseler kararlı, kendi ayakları üstünde durabilen, gururlu, iyi kalpli, vicdanlı olurlar. Ancak kin tutma, çabuk öfkelenme, hırslanma gibi özellikleri de bulunur.

17 Kasım Özel Bir Gün müdür? 17 Kasım Ne Günü?

Dünyada pek çok günün özel anlamları bulunur, 17 Kasım da bu özel günlerden biridir. Dünya genelinde Uluslararası Öğrenci günü ve Dünya Prematüre günü olarak kutlanabilir. İçerdiği anlamlardan dolayı bu gün, prematüre doğan bebekler ve öğrenimine devam eden öğrenciler içim önemlidir.

17 Kasım Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Bu tarihte İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth tahta çıktı, Şarköy Yunan işgalinden kurtuldu. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası meclisteki yerini aldı. Ardından Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi kurularak ilk kadın partisi olmaya hak kazandı.

17 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Tarihte 17 Kasımda doğan ünlüler arasında halk ozanı Aşık Mahsuni, yazar Mahmut Kemal İnal yer alır. Ayrıca bu günde Yıldız Kenter, Günay Sağun, Suat Taşer vefat ederek dünyadan ayrıldı.

17 Kasımda Doğan Yabancı Ünlü ve Futbolcular

Tarihte 17 Kasımda doğan yabancı ünlülerden bazıları ressam Angolo Bronzino, Roma imparatoru Vespasian, Fransa Kralı 8. Louis, oyuncu Sophşe Marceau ve artist Rock Hudson'dur. Ayrıca bu tarihte doğan futbolcular Bernd Schneider ve Nani'dir.

17 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

Bu tarihte doğan ve akrep burcu olan anime karakterleri sayısı fazla değildir. Haikyuu dizisinden Kuroo Tetsuro ve Bleach dizisinden Zaraki Kenpachi 17 Kasım doğumludur.