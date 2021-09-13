17 Haziran hangi burç ve burcu ne? 17 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

17 Haziran tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını ve diğer burçlarla uyumlarını merak etmektedir. İnsanlar burç yorumları ile kişilik özelliklerini öğrenebilirler. Bu da her zaman ilgilerini çeken bir durum olmuştur.

17 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

Burçlar, insanların doğum tarihlerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle pek çok insan doğum tarihlerine göre burçlarla ilgili araştırmalar yapmaktadır. 22 Mayıs tarihi ile 21 Haziran tarihi arasında doğan kişiler İkizler burcudur. Bu sebeple 17 Haziran tarihinde doğan kişiler de ikizler burcu olmaktadır.

17 Haziran Yükseleni Nedir?

İnsanlar Güneş burçları kadar yükselen burçlarını da merak etmektedir. Yükselen burçları kişilerin doğum saatine göre belirlenir. Bu nedenle daha kişisel olduğunu söylemek mümkündür. 00:00 ile 00:30 arasında doğanların yükseleni Balık, 1:00 ile 1:30 yükseleni Koç, 2:00 ile 2:30 yükseleni Boğa, 3:00 ile 4:30 yükseleni İkizler, 5:00 ile 7:00 yükseleni Yengeç, 7:30 ile 9:30 yükseleni Aslan, 10:00 ile 12:30 yükseleni Başak, 13:00 ile 15:00 yükseleni Terazi,15:30 ile 18:00 yükseleni Akrep, 18:30 ile 20:30 yükseleni Yay, 21:00 ile 22:30 yükseleni Oğlak, 23:00 ile 23:30 yükseleni Kova olmaktadır.

17 Haziranda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

17 Haziran tarihinde doğan ikizler burçları tez canlı olmaları ile bilinir. Dengesiz bir yapıları bulunmaktadır. Bir anları bir anlarını tutmaz. İkizler burcu insanları zor anlaşılan bir yapıya sahiptirler Duyguları bir anda değişebilmektedir.

Bu burç hava grubu içerisinde yer almaktadır. Yönetici gezegeni ise Merkür olmaktadır. Pratik bir zekaları vardır. Uzun süreli çalışmalar bu burç insanını çabuk yorar. Ancak yine de eğitimi severler.

17 Haziran Özel Bir Gün müdür? 17 Haziran Ne Günü?

Tarih boyunca 17 Haziran gününde çeşitli olaylar meydana gelmiştir. Ancak bu tarih özel bir gün olarak kutlanmamakta veya anılmamaktadır.

17 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2016 yılında Türkiye'de Maarif Vakfı kurulmuştur.

1992 yılında Yani Galata Köprüsü açılmıştır.

1967 yılında Çin ilk defa hidrojen bombasını test etmiştir.

1926 yılında Kadıköy su şirketi devletleştirilmiştir.

17 Haziranda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1985 Bilal Dündar - Türk tiyatro oyuncusu

1980 Sıla Gençoğlu - Türk pop şarkıcı

1985 Özge Gürler - Türk kısa mesafe koşucusu

1972 Kıraç - Türk bestekar ve müzisyen

17 Haziranda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1997 K. J. Apa - Yeni Zelandalı Oyuncu

1991 Gregoire Defrel - Fransız Futbolcu

17 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

17 Haziranda doğan anime karakterleri yoktur.