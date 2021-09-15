17 Ekim hangi burç ve burcu ne? 17 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Doğum günü 17 Ekim olan kişilerin burcu " Terazi Burcu"dur.

17 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

17 Ekim tarihi Terazi Burcu'nun tarihi olup bu tarihte dünyaya gelen kimselerin burcu terazi burcudur.

17 Ekim Yükseleni

İnsanların doğumu anında gökyüzündeki bazı veriler dikkate alınarak yükselen burç hesap edilir. Bu sebeple yükselen burç kişiye özgüdür.

17 Ekimde Doğanların Özellikleri

Hayat dolu, neşeli, sempatik terazi burcu insanı aynı zamanda fiziği ile de dikkat çeker. Terazi burcu kolay iletişim kurar ve arkadaş edinir. Biraz yüzeysel olsa da geniş bir çevresi vardır. Olumsuz özellikleri tembellik, aldatma ve kandırma şeklinde görülür.

17 Ekim Özel Bir Gün müdür? Ne Günü

17 Ekim günü "Kırlangıç Fırtınası" olarak adlandırılan bir fırtınanın günüdür. Yine 17 Ekim "(Uluslararası ) Dünya Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Günü" dür. 17 Ekim ayrıca "Dünya Astsubaylar Günü"dür.

17 Ekim Tarihinde Gerçekleşmiş ve Meydana Gelmiş Olaylar

Bayburt Kuşatması, Osmanlı kaleyi 17 Ekimde 1514 tarihinde ele geçirmiştir.

Batı Trakya, İşkece kasabası Yunanlar tarafından 17 Ekim 1919 tarihinde işgal edilmiştir.

Gökçeada'nın kurtuluş tarihi: 17 Ekim 1922

17 Ekim 1933'de bilim adamı Albert Einstein Nazi zulmünden Amerika'ya kaçmıştır.

Juan Peron, 17 Ekim 1945'de Arjantin Devlet Başkanı olmuştur.

Tükiye'nin NATO'ya katılımıyla ilgili protokol 17 Ekim 1951 tarihinde Londra'da imzalandı.

Fransız yazar Albert Camus, edebiyat alanında Nobel Ödülü'nü 17 Ekim 1957 tarihinde almıştır.

TOFAŞ'ın Murat 131 otomobillerine üretimine izin verildi.

Nobel Barış Ödülü 1979'da Rahibe Teresa'ya verilmiştir.

Türkiye, 2008 yılında bugün, 2009-1020 BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 151 oyla kabul edildi.

17 Ekim Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Georg Büchner, Alman oyun yazarı 17 Ekim 1813'de dünyaya geldi.

Fransız flozof Henri de Saint Simon doğumu; 17 Ekim 1760

Rus filozof ve edebiyat teorisyeni Mikhail Bakhtin'in doğumu 17 Ekim 1895'dir.

Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller'in doğum tarihi 17 Ekim1915'dir.

Amerikalı sinema oyuncusu Rita Hayworth'in doğum günü 17Ekim 1918'dir.

Amerikalı yazar Montgomery Clift 17 Ekim 1920'de dünyaya gelmiştir.

Hollandalı futbolcu, kaleci Frans Hoek doğumu; 17 Ekim 1956

17 Ekim Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk mühendis İsmail Akbay, doğumu 17 Ekim 1930'dur.

Türk müzisyeni sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un doğum günü 17 Ekim 1953'dür.

Tarkan Tevetoğlu, Türk şarkıcı, besteci, yapımcı ve aranjör de 17 Ekim 1972 tarihinde doğmuştur.

Türk şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in doğum tarihi de 17 Ekim 1976'dır.

17 Ekimde Doğan Anime Karakterleri

17 Ekim doğumlu anime karakteri bulunmamakla birlikte farklı tarih doğumlu anime karakterleri mevcuttur.