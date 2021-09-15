17 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 17 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Her burç birbirinden farklı bazı özelliklere sahiptir. 17 Ağustos tarihinde doğan kişiler aslan burcunun karakteristik özelliklerini taşırlar.

17 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

Ağustos ayı 12 aydan bir tanesidir. Ağustos ayında doğan kişiler, hangi burca ait olduklarını da merak ediyor. Ağustos ayında doğan kişiler aslan burcuna sahip olur. Ama 22 Ağustostan sonra doğan kişiler başak burcu sayılır. Bu nedenle de Ağustos ayı çoğunluğu aslan burcu olsa da başak burcuna da denk gelir.

17 Ağustos Yükseleni

Astroloji pek çok kişi tarafından çok merak edilen bir alandır. Özellikle de burçlar ve burçların özellikleri herkesin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ağustos burcu, aslan burcu olarak bilinir. Kişilerin doğduğu tarihler 1 Ağustos ile 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişilerin burcu aslan burcu olur.

17 Ağustos Özellikleri

Ateş grubu burçları arasında yer alan aslan burcu, çok güvenilir ve naziktir. Genellikle de sünger gibidirler ve iyi hisleri sayesinde kendilerine benzeyen kişileri kendilerine çekerler. Aynı zamanda da koruyucu varlıktırlar, özellikle kendilerinden daha az şanslı olanlara karşı daha korumacı davranırlar. Aslan burçları çok titizdirler ve bir o kadar da ayrıntı odaklıdırlar. Bazen büyük resmi elde etmekte çok zorlanırlar. Ama sonunda gerçeği bulurlar. Aslan burçları çok beceriklidir. Dış görünüşlerine çok önem verirler ve gösterişi çok önemserler.

17 Ağustos Tarihte Bugün

1907 yılında II. Abdülhamid, otomobil ve motosiklet gibi sıvı yakıtlı çağdaş taşıtların ithal edilmesine izin verdi.

1915 yılında Çanakkale Savaşları'nda, Kireçtepe muharebesi kazanıldı.

1922 yılında Büyük Taarruz öncesinde Mustafa Kemal Paşa, gece gizli bir şekilde cepheye doğru hareket etti.

1952 yılında Türkiye ile Yunanistan, Ege Denizi'nde ortak tatbikata yapmaya başladılar.

1990 yılında İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk defa basına açıldı.

1983 yılında Milli Güvenlik Konseyi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun kuruluşunu onayladı. Bu sayede, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) özerkliğine de son verildi.

1996 yılında Rusya ile Çeçenistan arasında resmi olarak bir ateşkes antlaşması imzalandı.

1988 yılında Ziya-ül Hak düzenlenen bir suikast sonucunda öldürüldü.

2017 yılında Barselona'da bir minibüsün yayaları ezdiği saldırı sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti.

17 Ağustosta Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

17 Ağustos’ta doğan yabancı ünlüler Oksana Domnina, Rachel Hurd - Wood'tır. 17 Ağustos doğumlu olan Türkler ise, Farah Zeynep Abdullah ve Sagopa Kajmer'dir.