16 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 16 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Temmuz ayında doğan kişilerin sahip olabileceği iki farklı burç bulunmaktadır. Temmuz ayında doğan kişiler, doğdukları tarih aralıklarına göre yengeç burcu veya aslan burcu olabilirler. 16 Temmuz tarihinde doğan kişiler ise yengeç burcu olarak bilinmektedir.

16 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Temmuz ayında doğan kişiler doğdukları tarih aralıklarına göre iki farklı burca sahip olabilir. Ancak temmuz ayı denildiği zaman akla ilk gelen burç yengeç burcu olarak bilinmektedir. 22 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğan kişilerin burcu yengeç olarak bilinmektedir. Yengeç burcu, su grubu burçları arasında bulunmaktadır.

16 Temmuz Yükseleni

16 Temmuz tarihinde doğan kişilerin burçları yengeç olarak bilinmektedir. Ancak bir kişinin burcunun yükselenini öğrenmek için doğum saatini ve dakikasın da bilmek gerekmektedir. Yükselen burcu yengeç olan kişilerin ise belirgin bir takım özellikleri bulunmaktadır.

Yükseleni yengeç olan kişilerin hisleri oldukça kuvvetlidir. Aynı zamanda son derece güvenilir kişiler olduğunu söylemek de mümkündür. Dışarıdan bakıldığında oldukça sessiz bir kişilik yapısına sahip gibi görünseler bile samimi oldukları kişilerin yanında kendilerini daha iyi ifade ederler.

16 Temmuzda Doğanların Özellikleri

16 Temmuz tarihinde doğan kişiler, yalandan hoşlanmazlar. Dürüstlüğe çok önem verirler ve güvenilir kişilerdir. Yengeç burcu kişilerinin oldukça güvenilir olduklarını da söylemek mümkündür. Yengeç burcu kişileri çok duygusal insanlardır. Kırıldıklarını belli edemezler ancak oldukça hassas yapılı kişilerdir. Bu yüzden bir yengeç ile konuşurken söylediklerinize dikkat etmeniz önerilmektedir.

16 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 16 Temmuz Ne Günü?

Tarihte bazı özel günler bulunmaktadır. 16 Temmuz tarihi ise takvimde yer alan özel günler arasında bulunmamaktadır. 16 Temmuz tarihi ise özel bir gün değildir.

16 Temmuz Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1880 yılında, Emily Stowe, Kanada'da lisanslı ilk kadın hekim oldu.

1935 yılında dünyanın ilk parkmetresi, Oklahoma City'de bir caddeye yerleştirildi.

1994 yılında Shoemaker-Levy 9 kuyrukluyıldızının parçaları, Jüpiter gezegenine çarptı.

16 Temmuzda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1906 - Halide Pişkin

1915 - Cihat Arman

1954 - Betül Arım

1966 - Yıldız Tilbe

16 Temmuzda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1971 - Bibiana Beglau

1976 - Elsa Pataky

1976 - Michael Petkoviç

1987 - Annalynne McCord

1987 - Mousa Dembélé,

16 Temmuzda Doğan Anime Karakterleri

Yengeç burcu olan birçok anime karakteri bulunmaktadır. Ancak 16 Temmuz tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmamaktadır.