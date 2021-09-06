16 Şubat hangi burç ve burcu ne? 16 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar, kişilik özellikleri ile ilgili olarak çoğu zaman bir ip ucu niteliği taşımaktadır. Bir kişinin burcunu öğrenmek için ise doğum tarihini öğrenmek yeterli olmaktadır. 16 Şubat tarihinde doğan kişiler ise Kova burcu olarak bilinmektedir.

16 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

16 Şubat tarihinde doğan kişiler, kova burcu olarak bilinmektedir. Kova burcu, hava grubu burçları arasında yer almaktadır. Kova burcunun karşıt burcu ise Aslan olarak bilinmektedir. Sınırsız bir hayal gücüne sahip olan kova burcu kişileri sevecen ve sıcakkanlı tavırları ile tanınmaktadır. Kova burcu kişileri inandıkları ilkeleri her ne pahasına olursa olsun savunmaktan hiç vazgeçmezler. Herkesin eşit haklara sahip olmasını isterler ve bu düşünceyi savunurlar.

16 Şubat Yükseleni

Yükseleni kova olan kişilerin en temel özellikleri dürüst olmalarıdır. Temiz yürekli ve iyi niyetli olan kişiler olarak da bilinmektedir. Sıcakkanlı davranışları ile girdikleri ortamlara çok kolay uyum sağlarlar. Her zaman için çevresine pozitif enerji saça kişiler olarak bilinirler. Dostluk ilişkilerinde de son derece güvenilir kişilerdir.

Kova burcu kişileri yeni tanıştıkları kişilere karşı mesafeli bir tavır sergileseler bile kısa zamanda çok samimi olabilirler. Özgürlüklerine düşkün olan kova burcu yükseleni, kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Kendilerine müdahalede bulunan kişileri hayatlarından çıkarmak için hiç tereddüt etmezler.

16 Şubat Özel Bir Gün müdür? 16 Şubat Ne Günü?

16 Şubat tarihi, tarihte özel bir gün değildir. Ancak 16 Şubat tarihinde yaşanan bir takım önemli gelişmeler bulunmaktadır. Birçok önemli olayın gerçekleştiği 16 Şubat tarihi özel bir günü ifade etmemektedir.

16 Şubat Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1916 yılında Rus İmparatorluğu tarafından Erzurum işgal edildi.

1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu.

1953 yılında Türkiye ve ABD arasında telefon hattı açıldı.

1990 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı kuruldu.

16 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1926 - Memet Fuat

1929 - Zihni Küçümen

1955 - Emine Erdoğan

1959 - Hakan Oruçkaptan

1962 - Levent İnanır

1970 - Serdar Ortaç

16 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1989 - Elizabeth Olsen

1949 - Marc de Jonge

1926 - John Schlesinger

1847 - Arthur Kinnaird

1821 - Heinrich Barth

16 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

Şubat ayında doğan ve kova burcu olan birçok anime karakteri bulunmaktadır. Ancak 16 Şubat tarihinde doğmuş olan bir anime karakteri bulunmamaktadır.