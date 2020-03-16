16 Mart Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 16 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 16 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 16 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 16 Mart günü neler bekliyor? İşte 16 Mart günlük burç yorumlarınız...

16 Mart Koç burcu yorumu

Kariyerinizde yaşadığınız bazı kaygılarda haklı çıkabilirsiniz. Arkanızdan dönen bazı oyunları fark edebilirsiniz.

16 Mart Boğa burcu yorumu

Hislerinizin sizi yanıltabileceği bir gün dikkatli olmanızda fayda var. Hayata karşı sağlam durmalı ve kararlarınızı değiştirmemelisiniz.

16 Mart İkizler burcu yorumu

Duygusal ve alıngan olabileceğiniz bir gün içinde olabilirsiniz.

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16 Mart Yengeç burcu yorumu

Duyacağınız sözler hoşunuza gitmeyebilir ve fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelere ve eleştirilere saygı duymaya çalışın.

16 Mart Aslan burcu yorumu

Maddiyat üzerine kurduğunuz ilişkilerde dengeyi sağlayabilirsiniz. Biraz nefes almak ve kendinize yaşam alanı oluşturmanız daha doğru olacaktır.

16 Mart Başak burcu yorumu

Olaylara gerçekçi bir açıdan bakarken bazı konularda kendinizi kararsız hissedebilirsiniz.

16 Mart Terazi burcu yorumu

İletişimin yoğun olduğu bugün çevrenizdeki kişilerin hayatında oluşan problemleri paylaşmanız ve olayları dışarıdan da olsa yönetmeniz gerekebilir.

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12 Mart Akrep burcu yorumu

Aşk hayatınızda her sorunun üstesinden gelebilecek gücü bugün kendinizde bulabilirsiniz.

16 Mart Yay burcu yorumu

İşiniz ile ilgili konularda biraz daha disiplinli olmanızı gerektiren bazı olaylar söz konusu olabilir.

16 Mart Oğlak burcu yorumu

Hayatınız içinde önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle akşam saatlerine doğru ilişkilerinizde daha çözümcü olun.

16 Mart Kova burcu yorumu

İş hayatınızda bazı değişimler şaşırtıcı olabilir. Bazı konuları akışına bırakmayı öğrenin.

16 Mart Balık burcu yorumu

Hayata karşı bakış açılarınızın değiştiği bugün yeni kararlar alabilir ve bunu uygulamak isteyebilirsiniz.